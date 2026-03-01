OTS: Miele & Cie. KG / Miele Geschäftsjahr 2025: Moderates Wachstum trotz ...

Miele Geschäftsjahr 2025: Moderates Wachstum trotz Gegenwinds (FOTO)

Gütersloh (ots) -

- Jahresumsatz 2025 wächst moderat auf 5,16 Milliarden Euro (+ 2,3 Prozent)

Wer­bung Wer­bung

- Investitionsziel von 500 Millionen Euro in Deutschland bis 2028 bestätigt

- 2024 gestartetes Miele Performance Program erfolgreich abgeschlossen

Die Miele Gruppe hat sich im Geschäftsjahr 2025 in einem anspruchsvollen

Marktumfeld behauptet. Dabei konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 2,3 Prozent

auf 5,16 Milliarden Euro moderat steigern, mit wesentlichen Impulsen aus den

Bereichen Küchenlösungen und gewerbliche Anwendungen. Weltweit beschäftigt Miele

Wer­bung Wer­bung

rund 23.000 Mitarbeitende (- 2,4 Prozent). Das im Jahr 2024 gestartete Miele

Performance Program wurde erfolgreich abgeschlossen.

"Das Jahr 2025 war von zahlreichen Herausforderungen geprägt. Dennoch konnten

wir unsere Marktposition behaupten und zugleich Zukunftsthemen gezielt

vorantreiben", sagte Dr. Reinhard Zinkann, Geschäftsführender Gesellschafter bei

Miele. Wachstumstreiber waren insbesondere das Küchen- sowie das

Wer­bung Wer­bung

Gewerbekundengeschäft. Letzteres steuert inzwischen mehr als eine Milliarde Euro

zum Umsatz bei. Die Business Unit Professional brachte 2025 zahlreiche neue

Lösungen für Medizin-, Labor- und Wäschereitechnik auf den Markt, darunter

vernetzbare Laborspüler und extragroße Waschmaschinen mit Beladungskapazitäten

von bis zu 35 Kilogramm. Das Hausgerätegeschäft entwickelte sich insgesamt

differenzierter, setzte vor allem im Küchensegment positive Impulse: Hier

erweiterte Miele sein Portfolio unter anderem um eine modular konzipierte

Outdoor-Küche und präsentierte mit einer Dampfgarschublade sowie dem vernetzten

M Sense Kochsystem zwei weitere Weltneuheiten auf der IFA 2025.

"Wir investieren konsequent in die Welt, auch wenn sie unruhig ist", sagte

Reinhard Zinkann. "Bis 2028 werden wir rund 60 Prozent unseres Produktportfolios

erneuern. Damit bekräftigen wir unseren Premiumanspruch, stärken unsere

Marktposition und legen die Basis für künftiges Wachstum." In den Jahren 2024

und 2025 investierte Miele dafür weltweit insgesamt 468 Millionen Euro, davon

rund 300 Millionen Euro in Deutschland. Das angekündigte Investitionsziel von

500 Millionen Euro in Deutschland bis 2028 bleibt unverändert. Die Mittel

fließen unter anderem in die Modernisierung und den Ausbau diverser Werke sowie

in die Weiterentwicklung von Entwicklungs- und Schulungszentren. Ergänzt wird

dies durch Investitionen in internationale Fertigungskapazitäten und den Ausbau

des globalen Netzwerks um Experience Center in Brünn, London und Montreal.

Transformation und Wettbewerbsfähigkeit

Ein zentraler Baustein der strategischen Weiterentwicklung war 2025 das Miele

Performance Program, das zum Jahresende erfolgreich abgeschlossen wurde. Ziel

war es, die Kosten- und Ergebnisstruktur nachhaltig zu verbessern und so die

Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Das Einsparziel von 500 Millionen

Euro wurde erreicht. Die Personalkosten wurden um mehr als 120 Millionen Euro

gesenkt, dabei konnten betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland vermieden

werden. Insgesamt wurden rund 3.300 Projektmaßnahmen umgesetzt, die größte

Einzelmaßnahme in der Logistik mit einem Einsparvolumen im zweistelligen

Millionenbereich.

"Miele kann Wandel. Das haben wir in unserer Geschichte mehrfach bewiesen",

sagte Rebecca Steinhage, Geschäftsführerin Human Resources & Corporate Affairs.

"Mit dem Performance Program haben wir unsere Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und

das Unternehmen zukunftsfest aufgestellt. Trotz wirtschaftlichen Gegenwinds sind

wir vorangekommen, haben wertvolle Erfahrungen gesammelt und setzen diesen Weg

konsequent fort. Mein Dank gilt allen, die zum Erfolg des Programms beigetragen

haben."

Künftiges Wachstum wird strategisch auf Premium-Innovationen im Haushalts- und

Gewerbebereich sowie auf Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ausgerichtet

sein. "Unsere Aufstellung mit den zwei Säulen Domestic und Professional

verbindet Stabilität mit Wachstumschancen", sagte Rebecca Steinhage.

KI und Digitalisierung

Im Bereich Digitalisierung treibt Miele die intelligente Vernetzung von Hardware

und Software konsequent voran mit dem Ziel, den Kundennutzen weiter zu erhöhen.

Dies gilt sowohl für die Effizienzsteigerung im professionellen Bereich als auch

für den privaten Einsatz. Innovative Programme und Services wie "Smart Food ID"

und "AI Diagnostics" bieten Kunden daheim mehr Komfort, höhere Effizienz und

ermöglichen eine vorausschauende Wartung. "Das besondere Vertrauensverhältnis,

das viele Kunden mit Miele verbinden, ist für uns der Maßstab bei Entwicklung

und Einsatz von KI-Lösungen in unseren Produkten", sagte Dr. Markus Miele,

Geschäftsführender Gesellschafter.

Im Zentrum aller Unternehmensaktivitäten steht seit 1899 der Anspruch an höchste

Qualität. So gewährt Miele auf die Motoren von Waschmaschinen, Trocknern und

Waschtrocknern seit 2025 eine 25-jährige Garantie, einzigartig in der Branche.

"Wir geben Garantien in einer Zeit ohne Garantien", sagte Markus Miele. Im

Februar wurde das Unternehmen zudem mit der EcoVadis-Goldmedaille für seine

Nachhaltigkeitsleistung ausgezeichnet. Auch der Bundespreis Ecodesign ging 2025

an Miele: für die Designstudie "Vooper", einen zirkulär konzipierten

Staubsauger.

Ausblick 2026

Im weiteren Jahresverlauf bleiben die geopolitischen Rahmenbedingungen volatil -

mit Auswirkungen auf Lieferketten, Kosten, Marktzugang sowie Kundenverhalten.

Digitalisierung, KI und vernetzte Lösungen werden dabei neue

Differenzierungschancen eröffnen, die Kundenbindung stärken und zusätzliche

Service- sowie Geschäftsmodelle ermöglichen. "Wir blicken auf das Jahr 2026

verhalten optimistisch und rechnen mit einer moderat positiven

Umsatzentwicklung, allerdings weiterhin unter hohem Wettbewerbsdruck", sagte

Markus Miele.

Das Pressekit inkl. Bildmaterial zum Download finden Sie hier. (https://www.miel

e.de/de/m/presse-mitteilungen-312.htm?taxlevel1=e4&year=2026&sub-e1=&sub-e2=&sub

-e3=&sub-e4=e26)

Über Miele: Seit 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen "Immer Besser" in

Bezug auf Qualität, Innovationskraft und zeitlose Eleganz. Das weltweit

aufgestellte Unternehmen für Premium-Hausgeräte begeistert Kundinnen und Kunden

mit wegweisenden Lösungen im vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen

und Services für den gewerblichen Einsatz etwa in Hotels, Sport- und

Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Mit langlebigen und

energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin,

ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen ist seit 127

Jahren im Besitz der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann. Im Geschäftsjahr

2025 erwirtschaftete Miele mit rund 23.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 5,16

Milliarden Euro. Das globale Netzwerk umfasst 19 Produktionsstandorte sowie 49

Service- und Vertriebsgesellschaften (Stand: März 2026). Hauptsitz ist Gütersloh

in Nordrhein-Westfalen.

Pressekontakt:

Martin Wielgus

Phone: +49 5241 89-1951

E-Mail: mailto:martin.wielgus@miele.com

Dirk Haushalter

Phone: +49 5241 89-1027

E-Mail: mailto:dirk.haushalter@miele.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/23907/6226785

OTS: Miele & Cie. KG