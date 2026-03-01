OTS: Miele & Cie. KG / Miele Geschäftsjahr 2025: Moderates Wachstum trotz ...
Miele Geschäftsjahr 2025: Moderates Wachstum trotz Gegenwinds (FOTO)
Gütersloh (ots) -
- Jahresumsatz 2025 wächst moderat auf 5,16 Milliarden Euro (+ 2,3 Prozent)
- Investitionsziel von 500 Millionen Euro in Deutschland bis 2028 bestätigt
- 2024 gestartetes Miele Performance Program erfolgreich abgeschlossen
Die Miele Gruppe hat sich im Geschäftsjahr 2025 in einem anspruchsvollen
Marktumfeld behauptet. Dabei konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 2,3 Prozent
auf 5,16 Milliarden Euro moderat steigern, mit wesentlichen Impulsen aus den
Bereichen Küchenlösungen und gewerbliche Anwendungen. Weltweit beschäftigt Miele
rund 23.000 Mitarbeitende (- 2,4 Prozent). Das im Jahr 2024 gestartete Miele
Performance Program wurde erfolgreich abgeschlossen.
"Das Jahr 2025 war von zahlreichen Herausforderungen geprägt. Dennoch konnten
wir unsere Marktposition behaupten und zugleich Zukunftsthemen gezielt
vorantreiben", sagte Dr. Reinhard Zinkann, Geschäftsführender Gesellschafter bei
Miele. Wachstumstreiber waren insbesondere das Küchen- sowie das
Gewerbekundengeschäft. Letzteres steuert inzwischen mehr als eine Milliarde Euro
zum Umsatz bei. Die Business Unit Professional brachte 2025 zahlreiche neue
Lösungen für Medizin-, Labor- und Wäschereitechnik auf den Markt, darunter
vernetzbare Laborspüler und extragroße Waschmaschinen mit Beladungskapazitäten
von bis zu 35 Kilogramm. Das Hausgerätegeschäft entwickelte sich insgesamt
differenzierter, setzte vor allem im Küchensegment positive Impulse: Hier
erweiterte Miele sein Portfolio unter anderem um eine modular konzipierte
Outdoor-Küche und präsentierte mit einer Dampfgarschublade sowie dem vernetzten
M Sense Kochsystem zwei weitere Weltneuheiten auf der IFA 2025.
"Wir investieren konsequent in die Welt, auch wenn sie unruhig ist", sagte
Reinhard Zinkann. "Bis 2028 werden wir rund 60 Prozent unseres Produktportfolios
erneuern. Damit bekräftigen wir unseren Premiumanspruch, stärken unsere
Marktposition und legen die Basis für künftiges Wachstum." In den Jahren 2024
und 2025 investierte Miele dafür weltweit insgesamt 468 Millionen Euro, davon
rund 300 Millionen Euro in Deutschland. Das angekündigte Investitionsziel von
500 Millionen Euro in Deutschland bis 2028 bleibt unverändert. Die Mittel
fließen unter anderem in die Modernisierung und den Ausbau diverser Werke sowie
in die Weiterentwicklung von Entwicklungs- und Schulungszentren. Ergänzt wird
dies durch Investitionen in internationale Fertigungskapazitäten und den Ausbau
des globalen Netzwerks um Experience Center in Brünn, London und Montreal.
Transformation und Wettbewerbsfähigkeit
Ein zentraler Baustein der strategischen Weiterentwicklung war 2025 das Miele
Performance Program, das zum Jahresende erfolgreich abgeschlossen wurde. Ziel
war es, die Kosten- und Ergebnisstruktur nachhaltig zu verbessern und so die
Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Das Einsparziel von 500 Millionen
Euro wurde erreicht. Die Personalkosten wurden um mehr als 120 Millionen Euro
gesenkt, dabei konnten betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland vermieden
werden. Insgesamt wurden rund 3.300 Projektmaßnahmen umgesetzt, die größte
Einzelmaßnahme in der Logistik mit einem Einsparvolumen im zweistelligen
Millionenbereich.
"Miele kann Wandel. Das haben wir in unserer Geschichte mehrfach bewiesen",
sagte Rebecca Steinhage, Geschäftsführerin Human Resources & Corporate Affairs.
"Mit dem Performance Program haben wir unsere Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und
das Unternehmen zukunftsfest aufgestellt. Trotz wirtschaftlichen Gegenwinds sind
wir vorangekommen, haben wertvolle Erfahrungen gesammelt und setzen diesen Weg
konsequent fort. Mein Dank gilt allen, die zum Erfolg des Programms beigetragen
haben."
Künftiges Wachstum wird strategisch auf Premium-Innovationen im Haushalts- und
Gewerbebereich sowie auf Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ausgerichtet
sein. "Unsere Aufstellung mit den zwei Säulen Domestic und Professional
verbindet Stabilität mit Wachstumschancen", sagte Rebecca Steinhage.
KI und Digitalisierung
Im Bereich Digitalisierung treibt Miele die intelligente Vernetzung von Hardware
und Software konsequent voran mit dem Ziel, den Kundennutzen weiter zu erhöhen.
Dies gilt sowohl für die Effizienzsteigerung im professionellen Bereich als auch
für den privaten Einsatz. Innovative Programme und Services wie "Smart Food ID"
und "AI Diagnostics" bieten Kunden daheim mehr Komfort, höhere Effizienz und
ermöglichen eine vorausschauende Wartung. "Das besondere Vertrauensverhältnis,
das viele Kunden mit Miele verbinden, ist für uns der Maßstab bei Entwicklung
und Einsatz von KI-Lösungen in unseren Produkten", sagte Dr. Markus Miele,
Geschäftsführender Gesellschafter.
Im Zentrum aller Unternehmensaktivitäten steht seit 1899 der Anspruch an höchste
Qualität. So gewährt Miele auf die Motoren von Waschmaschinen, Trocknern und
Waschtrocknern seit 2025 eine 25-jährige Garantie, einzigartig in der Branche.
"Wir geben Garantien in einer Zeit ohne Garantien", sagte Markus Miele. Im
Februar wurde das Unternehmen zudem mit der EcoVadis-Goldmedaille für seine
Nachhaltigkeitsleistung ausgezeichnet. Auch der Bundespreis Ecodesign ging 2025
an Miele: für die Designstudie "Vooper", einen zirkulär konzipierten
Staubsauger.
Ausblick 2026
Im weiteren Jahresverlauf bleiben die geopolitischen Rahmenbedingungen volatil -
mit Auswirkungen auf Lieferketten, Kosten, Marktzugang sowie Kundenverhalten.
Digitalisierung, KI und vernetzte Lösungen werden dabei neue
Differenzierungschancen eröffnen, die Kundenbindung stärken und zusätzliche
Service- sowie Geschäftsmodelle ermöglichen. "Wir blicken auf das Jahr 2026
verhalten optimistisch und rechnen mit einer moderat positiven
Umsatzentwicklung, allerdings weiterhin unter hohem Wettbewerbsdruck", sagte
Markus Miele.
Das Pressekit inkl. Bildmaterial zum Download finden Sie hier. (https://www.miel
e.de/de/m/presse-mitteilungen-312.htm?taxlevel1=e4&year=2026&sub-e1=&sub-e2=&sub
-e3=&sub-e4=e26)
Über Miele: Seit 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen "Immer Besser" in
Bezug auf Qualität, Innovationskraft und zeitlose Eleganz. Das weltweit
aufgestellte Unternehmen für Premium-Hausgeräte begeistert Kundinnen und Kunden
mit wegweisenden Lösungen im vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen
und Services für den gewerblichen Einsatz etwa in Hotels, Sport- und
Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Mit langlebigen und
energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin,
ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen ist seit 127
Jahren im Besitz der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann. Im Geschäftsjahr
2025 erwirtschaftete Miele mit rund 23.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 5,16
Milliarden Euro. Das globale Netzwerk umfasst 19 Produktionsstandorte sowie 49
Service- und Vertriebsgesellschaften (Stand: März 2026). Hauptsitz ist Gütersloh
in Nordrhein-Westfalen.
