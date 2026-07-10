OTS: mkk - meine krankenkasse / mkk - meine krankenkasse und BKK Pfalz ...

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mkk - meine krankenkasse und BKK Pfalz fusionieren / Verwaltungsräte
der beiden Betriebskrankenkassen stimmen für Zusammenschluss zum 1.
Januar 2027
Berlin (ots) - Die Verwaltungsräte der mkk - meine krankenkasse und der BKK
Pfalz haben heute auf ihren Sitzungen in Erkner einstimmig den Zusammenschluss
beider Betriebskrankenkassen beschlossen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch
das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) fusionieren beide Kassen zum 1. Januar
2027 unter dem Namen mkk - meine krankenkasse.
Die BKK Pfalz bringt 140.000 Versicherte in die Fusion ein, die mkk - meine
krankenkasse rund 520.000. Gemeinsam werden beide Kassen künftig etwa 660.000
Kundinnen und Kunden betreuen. Für Versicherte verläuft die Fusion unkompliziert
ab. Ihr Versicherungsschutz besteht nahtlos fort, sie werden automatisch
Mitglied der fusionierten Krankenkasse und können ihre Leistungen ohne
Einschränkungen wie gewohnt in Anspruch nehmen. Gleichzeitig profitieren sie
künftig von einem erweiterten bundesweiten Servicenetz.
"Fusionen sind seit Jahren Teil des Strukturwandels in der gesetzlichen
Krankenversicherung", betont Dr. Andreas Erb, Vorsitzender des Verwaltungsrates
der BKK Pfalz. "Krankenkassen schließen sich dort zusammen, wo dies
wirtschaftlich und organisatorisch sinnvoll ist. Größere Organisationen schaffen
die Voraussetzungen, wirtschaftlich stabil zu bleiben und notwendige
Investitionen zu stemmen."
Das Gesundheitssystem steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Steigende
Ausgaben, der demografische Wandel, wachsende Anforderungen durch die
Digitalisierung, aber auch Fachkräftemangel stellen die Krankenkassen vor neue
Herausforderungen. "Die Fusion mit der BKK Pfalz stärkt uns für die Zukunft",
sagt Andrea Galle, Vorständin der mkk - meine krankenkasse. "Gemeinsam bündeln
wir unsere Potentiale und schaffen eine wirtschaftlich stabile Grundlage, um
unseren Versicherten auch künftig eine hochwertige, verlässliche und innovative
Gesundheitsversorgung zu bieten."
Bereits seit langer Zeit arbeiten die Vorstände der BKK Pfalz und der mkk -
meine krankenkasse eng miteinander. "Unsere beiden Krankenkassen passen
hervorragend zusammen - fachlich, kulturell und strategisch", sagt Andreas Lenz,
Vorstandsvorsitzender der BKK Pfalz. "Durch den Zusammenschluss können wir
unsere Aktivitäten insbesondere in den Bereichen Prävention, Nachhaltigkeit und
geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung weiter ausbauen und so den
Gesundheitsmarkt im Sinne unserer Versicherten aktiv mitgestalten."
Die mkk - meine krankenkasse bringt reichlich Fusionserfahrung ein; für sie ist
es der zwölfte Zusammenschluss. Trotz anspruchsvoller politischer, finanzieller
und wettbewerblicher Rahmenbedingungen hat sich die Krankenkasse über die
Jahrzehnte zu einer wirtschaftlich stabilen und zukunftsfähigen Organisation
entwickelt - eine starke Marke, die Mitglieder anzieht.
"Mit der heutigen Entscheidung übernehmen die Selbstverwaltungen beider
Krankenkassen Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft", betont auch Dr.
Wolfgang Hoffmann, Verwaltungsratsvorsitzender der mkk - meine krankenkasse.
"Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass die neue mkk - meine krankenkasse
auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen wirtschaftlich stark bleibt und
ihren Versicherten dauerhaft ein leistungsfähiges Angebot machen kann."
Über die BKK Pfalz
Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz in
Ludwigshafen und besteht seit 1923. Rund 345 Beschäftigte betreuen circa 10.000
Versicherte. Als freundliche Familienkasse setzen wir bei unseren Leistungen
verstärkt auf innovative Lösungen und bauen unsere digitalen Angebote für unsere
Versicherten kontinuierlich aus. Klimaschutz heißt für uns auch
Gesundheitsvorsorge. Deshalb gestalten wir nicht nur unsere Arbeitsabläufe
nachhaltiger, sondern begegnen den Auswirkungen des Klimawandels auch mit einem
verstärkten Engagement im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Weitere
Infos: http://www.bkkpfalz.de/
Über die mkk - meine krankenkasse
Die mkk - meine krankenkasse begleitet rund 520.000 Kundinnen und Kunden sowie
100.000 Firmenkunden mit maßgeschneiderten Angeboten rund um ihre Gesundheit.
Bundesweit engagieren sich rund 1.150 Mitarbeitende an 30 Standorten für eine
moderne und persönliche Gesundheitsversorgung. Seit ihrer Errichtung 1993 setzt
sich die mkk - meine krankenkasse als gesetzliche Krankenkasse unter der
Vorständin Andrea Galle dafür ein, Prävention und Gesundheitskompetenz mit
entsprechenden Kundenmehrwerten zu stärken und Gesundheitsversorgung
weiterzuentwickeln. Die Förderung von Innovationen und geschlechtsspezifischer
Versorgung spielt dabei eine zentrale Rolle. Der Hauptsitz der mkk - meine
krankenkasse befindet sich in Berlin. https://www.meine-krankenkasse.de/
Pressekontakt:
Annette Rogalla
Pressesprecherin
mailto:presse@meine-krankenkasse.de
Tel. 0162 20221133
Martina Stamm
Leiterin Unternehmenskommunikation und Pressesprecherin
mailto:mstamm@bkkpfalz.de
Tel: 0621-68559120
mkk - meine krankenkasse
Prenzlauer Allee 96
10409 Berlin
http://www.meine-krankenkasse.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60426/6312074
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