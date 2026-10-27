OTS: Mobil Krankenkasse / Versorgung gestalten, Entscheidungen transparent ...

27.10.26 09:32 Uhr

Versorgung gestalten, Entscheidungen transparent machen / Mobil

Krankenkasse veröffentlicht Geschäfts- und Transparenzbericht 2025

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Hamburg (ots) - Die Mobil Krankenkasse hat ihren Geschäfts- und

Transparenzbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Beide Publikationen geben

Einblicke in zentrale Entwicklungen, Versorgungsangebote und Kennzahlen der

Krankenkasse und zeigen, wie sie die Gesundheitsversorgung ihrer Versicherten

gestaltet.

Der Geschäftsbericht 2025 stellt unter dem Leitgedanken "Gesundheit braucht..."

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die Versorgung der Versicherten in den Mittelpunkt. Er zeigt, was die Mobil

Krankenkasse bewegt: Orientierung schaffen, Versorgung weiterentwickeln und

Prävention stärken. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Innovationsfondsprojekt

moVe-it, das unter Konsortialführung der Mobil Krankenkasse gemeinsam mit

Partnern aus Wissenschaft und Versorgung umgesetzt wird. Es zielt darauf ab, die

Versorgung von Menschen mit Spastik nach einem Schlaganfall durch ein digitales,

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interdisziplinäres Versorgungsmanagement zu verbessern.

"Unser Anspruch ist es, die Versorgung nicht nur verlässlich sicherzustellen,

sondern sie dort weiterzuentwickeln, wo für unsere Versicherten ein konkreter

Mehrwert entsteht. Dabei wollen wir neue Möglichkeiten nutzen und gleichzeitig

Orientierung geben", sagt Mario Heise, Vorstand der Mobil Krankenkasse.

Der Transparenzbericht 2025 zeigt ergänzend, wie die Mobil Krankenkasse

arbeitet. Er gibt Einblicke in Leistungsentscheidungen, Patientensicherheit und

die Entstehung von Versorgungsinnovationen. Kennzahlen zu Kundenservice,

Beschwerden und Zufriedenheit ergänzen den Einblick in ihre Leistungen und

Prozesse.

"Transparenz bedeutet für uns, nicht nur Ergebnisse zu veröffentlichen, sondern

auch die Wege und Entscheidungen dahinter verständlich zu machen. Denn Vertrauen

entsteht dort, wo Handeln nachvollziehbar wird", so Heise.

Die beiden Berichte stehen hier

(https://mobil-krankenkasse.de/unternehmen/bank-und-finanzdaten.html) zum

Download bereit.

Pressekontakt:

Mobil Krankenkasse

Pressestelle

Constanze Kwast

Telefon: 040 3002-870

E-Mail: mailto:pressestelle@mobil-krankenkasse.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53836/6378503

OTS: Mobil Krankenkasse