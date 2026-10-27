OTS: Mobil Krankenkasse / Versorgung gestalten, Entscheidungen transparent ...

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Versorgung gestalten, Entscheidungen transparent machen / Mobil
Krankenkasse veröffentlicht Geschäfts- und Transparenzbericht 2025
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Hamburg (ots) - Die Mobil Krankenkasse hat ihren Geschäfts- und
Transparenzbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Beide Publikationen geben
Einblicke in zentrale Entwicklungen, Versorgungsangebote und Kennzahlen der
Krankenkasse und zeigen, wie sie die Gesundheitsversorgung ihrer Versicherten
gestaltet.
Der Geschäftsbericht 2025 stellt unter dem Leitgedanken "Gesundheit braucht..."
die Versorgung der Versicherten in den Mittelpunkt. Er zeigt, was die Mobil
Krankenkasse bewegt: Orientierung schaffen, Versorgung weiterentwickeln und
Prävention stärken. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Innovationsfondsprojekt
moVe-it, das unter Konsortialführung der Mobil Krankenkasse gemeinsam mit
Partnern aus Wissenschaft und Versorgung umgesetzt wird. Es zielt darauf ab, die
Versorgung von Menschen mit Spastik nach einem Schlaganfall durch ein digitales,
interdisziplinäres Versorgungsmanagement zu verbessern.
"Unser Anspruch ist es, die Versorgung nicht nur verlässlich sicherzustellen,
sondern sie dort weiterzuentwickeln, wo für unsere Versicherten ein konkreter
Mehrwert entsteht. Dabei wollen wir neue Möglichkeiten nutzen und gleichzeitig
Orientierung geben", sagt Mario Heise, Vorstand der Mobil Krankenkasse.
Der Transparenzbericht 2025 zeigt ergänzend, wie die Mobil Krankenkasse
arbeitet. Er gibt Einblicke in Leistungsentscheidungen, Patientensicherheit und
die Entstehung von Versorgungsinnovationen. Kennzahlen zu Kundenservice,
Beschwerden und Zufriedenheit ergänzen den Einblick in ihre Leistungen und
Prozesse.
"Transparenz bedeutet für uns, nicht nur Ergebnisse zu veröffentlichen, sondern
auch die Wege und Entscheidungen dahinter verständlich zu machen. Denn Vertrauen
entsteht dort, wo Handeln nachvollziehbar wird", so Heise.
Die beiden Berichte stehen hier
(https://mobil-krankenkasse.de/unternehmen/bank-und-finanzdaten.html) zum
Download bereit.
Pressekontakt:
Mobil Krankenkasse
Pressestelle
Constanze Kwast
Telefon: 040 3002-870
E-Mail: mailto:pressestelle@mobil-krankenkasse.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53836/6378503
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