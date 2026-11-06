OTS: Moonfare / Trotz Exit-Flaute: Private-Markets-Investor:innen planen 2027 ...

06.11.26 09:19 Uhr

Trotz Exit-Flaute: Private-Markets-Investor:innen planen 2027 mehr

Allokationen, zeigt Moonfare-Umfrage

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Berlin (ots) -

- Allokationsbereitschaft steigt: 63 % der vermögenden Privatanleger:innen

planen für 2027 neue Allokationen in Privatmärkte (Vorjahr: 55 %)

- Vertrauen trotz langsamerem Exit-Tempo: Mehr als die Hälfte (58 %) erwartet,

dass Privatmärkte in den nächsten 1-3 Jahren besser abschneiden werden als

öffentliche Märkte (Vorjahr: 54 %)

- In der DACH-Region erwarten 63 % der Anleger:innen eine Outperformance der

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Privatmärkte gegenüber öffentlichen Märkten in den nächsten 1-3 Jahren

(Gesamtdurchschnitt: 58 %)

- "SaaSpocalypse" bleibt großes Thema: 95 % der Privatmarktinvestor:innen sehen

KI als Disruptor traditioneller Softwareunternehmen; Nachfrage nach Wachstums-

und Venture-Capital-Investments fast verdoppelt (26 % auf 46 %)

Fast zwei Drittel der Privatmarktinvestor:innen planen laut einer neuen Studie

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von Moonfare (https://www.moonfare.com/), der globalen Plattform und

Vermögensverwaltungsgesellschaft für Privatmärkte, auch 2027 weitere

Allokationen, und lassen sich damit von der anhaltenden Exit-Flaute im

Private-Equity-Markt nicht beirren.

Die Moonfare- Investorenumfrage (https://drive.google.com/file/d/1MCWPrxGCWn39xf

X4s3pYRQKUTjZTOQGT/view?usp=drive_link) 2026, für die mehr als 300

Privatmarktinvestor:innen aus Europa, Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten

befragt wurden, zeigt, dass Anleger:innen auch in einer von geopolitischer

Unsicherheit und Inflationsdruck geprägten Phase weiter überzeugt sind: Mehr als

die Hälfte der Befragten (58 %) geht davon aus, dass Privatmärkte in den

kommenden Jahren besser abschneiden werden als öffentliche Märkte, ein Anstieg

gegenüber 54 % im Vorjahr.

Obwohl Exits für zwei Drittel (66 %) der Befragten entscheidend sind, lassen

sich die Anleger:innen vom langsameren Ausschüttungstempo nicht abschrecken. Der

Anteil der Investor:innen, die neue Kapitalzusagen planen, stieg in diesem Jahr

um 8 Prozentpunkte auf 63 %, während nur 9 % angeben, nicht weiter investieren

zu wollen. Diese optimistische Grundhaltung spiegelt sich auch im jüngsten

Anlageverhalten wider: 82 % haben in den vergangenen zwölf Monaten neue

Allokationen in Privatmärkte vorgenommen.

Die Ergebnisse legen zudem nahe, dass Anleger:innen eher bereit sind, längere

Haltefristen in Kauf zu nehmen, als niedrigere Bewertungen zu akzeptieren. Fast

zwei Drittel (62 %) würden keinen Teil ihres Private-Equity-Portfolios mit einem

kleinen Abschlag verkaufen, um sofortige Liquidität zu erhalten.

Auch bei den besten Renditequellen haben Anleger:innen eine klare Meinung. Mehr

als zwei Drittel (68 %) erwarten, dass Mid-Market-Buyouts in den nächsten ein

bis drei Jahren andere Strategien übertreffen.

DACH-Anleger:innen: zuversichtlicher, aber selektiver

Anleger:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz blicken optimistischer

auf die relative Stärke von Privatmärkten als Investor:innen in anderen

Regionen. In Bereichen wie Private Credit und Evergreen-Fonds, die sie als

vergleichsweise risikoreich einstufen, zeigen sich Anleger:innen aus der

DACH-Region jedoch vorsichtiger.

63 % der Befragten aus der DACH-Region erwarten, dass Privatmärkte in den

nächsten 1-3 Jahren besser oder deutlich besser abschneiden werden als

öffentliche Märkte, verglichen mit 53 % in anderen Märkten. Diese Zuversicht

geht jedoch mit einem differenzierten Blick auf Risiken einher. So dominieren in

der DACH-Region Zölle und Handelskonflikte die makroökonomische Agenda. Fast

jede:r zweite (49 %) nennt sie als zentrale Sorge, gegenüber nur 29 % in anderen

Märkten. Inflation hingegen beunruhigt DACH-Investor:innen deutlich weniger (37

%) als Anleger:innen andernorts (61 %).

Bei bestimmten Anlageklassen zeigen sich die DACH-Investor:innen zurückhaltender

als in anderen Märkten. Nur 23 % von ihnen sind von der Widerstandsfähigkeit von

Private Credit überzeugt, gegenüber 35 % in anderen Märkten, während 40 %

besorgt oder sogar gänzlich unzuversichtlich sind.

Secondaries und Finanzdienstleistungen gelten in der Region ebenfalls als

weniger attraktiv. Nur 44 % erwarten, dass Secondaries zukünftig zu den

leistungsstärksten Strategien zählen werden, gegenüber 54 % in anderen Märkten.

Nur beim Thema Finanzdienstleistungen ist die Skepsis noch größer: lediglich 10

% sehen diese als vielversprechenden Sektor, und auch in anderen Märkten liegt

das Vertrauen hier bei gerade einmal 18 %.

SaaSpocalypse treibt Nachfrage nach Wachstums- und VC-Investments

Eigenkapitalinvestitionen in früheren Phasen gewinnen an Beliebtheit: Die

Präferenz für Wachstums- und Venture-Capital-Investments hat sich gegenüber dem

Vorjahresbericht nahezu verdoppelt (von 26 % auf 46 %). Der Grund: Anleger:innen

stellen sich auf weitere Umwälzungen für Softwareunternehmen ein. Künstliche

Intelligenz war mit 61 % die Branche mit der größten Überzeugungskraft, wobei 95

% der Befragten davon ausgehen, dass KI traditionelle Softwareunternehmen

moderat oder stark disruptieren wird.

Mehr als die Hälfte (54 %) der Befragten plant, zwischen 11 % und 30 % ihres

Portfolios in KI-bezogene Investments zu allokieren, während 11 % zwischen 31 %

und 50 % investieren würden. KI-Anwendungen gelten als vielversprechendster

Bereich für KI-Investments - noch vor Infrastruktur, Robotik und großen

Sprachmodellen (Large Language Models).

"In einem Jahr, das von Gating-Vorfällen, den sogenannten vorübergehenden

Rücknahmestopps, hohen Rücknahmen und Marktunsicherheit geprägt war, orientieren

sich vermögende Privatanleger:innen nicht einfach an den Schlagzeilen. Sie

denken langfristig, und ihre Überzeugung wächst, statt zu schrumpfen. Mehr

Anleger:innen planen, im kommenden Jahr Kapital zuzusagen, und die meisten

warten lieber auf den richtigen Exit, als mit Abschlag zu verkaufen", sagt

Steffen Pauls, Gründer und Co-CEO von Moonfare. "Diese Geduld wird sich selektiv

auszahlen. Die nächste Phase der Privatmärkte wird von einem grundlegenden

Wandel in der Renditeerzielung geprägt sein. Angesichts höherer

Finanzierungskosten und eines anspruchsvolleren Exit-Umfelds wird die Fähigkeit,

Erträge zu steigern, operative Prozesse zu verbessern und Investments zu

attraktiven Bewertungen zu realisieren, zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die

Auswahl des richtigen Manager:innen war nie wichtiger."

Mit Blick auf die DACH-Region fügt Pauls hinzu: "Was wir in Deutschland,

Österreich und der Schweiz sehen, ist differenzierter Optimismus statt blindes

Vertrauen. Anleger:innen in der Region erwarten überdurchschnittlich oft, dass

Privatmärkte öffentliche Märkte outperformen, aber haben dabei die Risiken im

Blick. Zölle und Handelskonflikte beschäftigen DACH-Anleger:innen deutlich

stärker als zum Beispiel Inflation, und bei Private Credit sowie Evergreen-Fonds

bleiben sie spürbar vorsichtiger als Investor:innen in anderen Märkten. Genau

diese Selektivität erklärt auch, warum Dealqualität für DACH-Anleger:innen ein

so zentrales Kriterium ist. Es ist eine reife, risikobewusste Herangehensweise

an Privatmärkte, und eine, die sich mittelfristig auszahlen dürfte."

Den vollständigen Bericht können Sie hier (https://drive.google.com/file/d/1MCWP

rxGCWn39xfX4s3pYRQKUTjZTOQGT/view?usp=drive_link) herunterladen.

++ ENDE ++

Über die Umfrage

Für die Moonfare Investorenumfrage 2026 wurden zwischen Juni und September 2026

Antworten von 303 Privatmarktinvestor:innen erhoben. Alle Befragten sind

Nutzer:innen der Moonfare-Plattform mit Sitz in Europa, Nordamerika, Asien und

dem Nahen Osten. Die Umfrage untersucht die Stimmung der Anleger:innen gegenüber

Privatmärkten, einschließlich Allokationsabsichten, Anlagestrategien,

Liquiditätsaspekten, makroökonomischen Risiken und aufkommenden Chancen wie

künstlicher Intelligenz. Die Antworten wurden anonym erhoben; die Ergebnisse

basieren auf der Anzahl der Befragten, die die jeweilige Frage beantwortet

haben.

Über Moonfare

Moonfare ist eine führende globale Plattform und Vermögensverwaltungsgruppe für

Privatmärkte, die qualifizierten Privatanleger:innen und Family Offices Zugang

zu Privatmärkten zu niedrigeren Mindestanlagen und zu institutionellen

Konditionen ermöglicht. Als Pionier in diesem Bereich vereinfacht Moonfare den

Zugang zu privaten Vermögenswerten und unterstützt Kund:innen dabei,

diversifizierte Portfolios für den langfristigen Vermögensaufbau bei geringerer

Volatilität aufzubauen. Dieser Ansatz geht über das reine Angebot von Fonds

erstklassiger Manager wie KKR, Carlyle und EQT hinaus. Über das globale Netzwerk

von Moonfare wird ein breites Spektrum an Privatmarktchancen identifiziert und

zugänglich gemacht, einschließlich proprietärer Moonfare-Anlageprodukte, die

sorgfältig ausgewählte Co-Investments, Secondaries und Direktinvestitionen

umfassen. Unabhängig und ausschließlich auf Privatmärkte fokussiert, genießt

Moonfare das Vertrauen von mehr als 5.600 Anleger:innen und verwaltet ein

Vermögen von über 4 Milliarden Euro. Moonfare hat seinen Hauptsitz in Berlin und

ist in 24 Ländern aktiv, mit weiteren Standorten in New York, London, Singapur,

Paris und Luxemburg.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.moonfare.com

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eine Finanzberatung durch einen zugelassene:n Berater:in einholen.

Investitionen in Privatmärkte (einschließlich Private Equity, Private Credit,

Secondaries und Evergreen-Fonds) sind mit erheblichen Risiken verbunden,

darunter eingeschränkte Handelbarkeit und Fungibilität, lange Haltedauern sowie

das Risiko eines teilweisen oder vollständigen Kapitalverlusts. Eine

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Verkaufsunterlagen - unter anderem Verkaufsprospekt, Anlagebedingungen und

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werden, die kostenfrei bei Moonfare erhältlich sind. Die Wertentwicklung in der

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