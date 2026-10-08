OTS: Morato Group / Morato Group, CEA Italia und Jaus Bakery bündeln ihre ...

08.10.26 09:02 Uhr

Morato Group, CEA Italia und Jaus Bakery bündeln ihre Kräfte und

schaffen ein europäisches Kompetenzzentrums im Backwarensektor (FOTO)

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Vicenza (ots) - Mehr als 500 Millionen Euro konsolidierter Umsatz, 19

Produktionsstandorte und über 1.800 Mitarbeitende in einem Industrieprojekt, das

Expertise, direkte Präsenz in Schlüsselmärkten, Innovation und Nachhaltigkeit

vereint

Morato Group, CEA Italia und Jaus Bakery bündeln ihre Kräfte und vereinen ihre

Expertise, Produktionskapazitäten und Marktpräsenz, um einen neuen europäischen

Hub für Backwaren zu schaffen. Die Integration der traditionsreichen

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italienisch-deutschen Gruppe markiert einen weiteren Meilenstein in der mittel-

bis langfristigen Wachstums- und Stärkungsstrategie der Morato Group und

positioniert die Gruppe als einen der führenden europäischen Akteure der Branche

- mit direkter Präsenz in wichtigen Märkten sowie einer noch breiteren und

stärker integrierten industriellen Expertise.

Mit dem Beitritt von CEA Italia und Jaus Bakery zur Gruppe überschreitet die

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Morato Group einen konsolidierten Umsatz von 500 Millionen Euro und beschäftigt

nun mehr als 1.800 Mitarbeitende. Zur Gruppe gehören 19 strategisch gelegene

Produktionsstandorte in Italien, Spanien, Frankreich und nun auch Deutschland

sowie 54 Produktionslinien auf insgesamt mehr als 130.000 Quadratmetern

Produktionsfläche.

Mit einer Jahresproduktion von mehr als 180.000 Tonnen zählt die Gruppe in fünf

Kategorien zu den führenden europäischen Herstellern, darunter Sandwichbrot,

Brot ohne Rinde, Bruschetta-Brot, Buns und nun auch rustikale Brote und

Spezialbrote. Darüber hinaus verfügt sie über vertikale Expertise im Bereich

glutenfreier Produkte mit vier speziell dafür vorgesehenen

Produktionsstandorten. Diese industrielle Größenordnung wurde durch

kontinuierliche Investitionen erreicht, die darauf abzielen, die

Produktionskapazitäten zu erhöhen und die Effizienz der Anlagen zu verbessern.

Die Integration von CEA Italia und Jaus Bakery bietet die Möglichkeit,

Portfolios, Märkte und Expertise zusammenzuführen und damit die Fähigkeit der

Gruppe weiter zu stärken, die Bedürfnisse von Kunden in unterschiedlichen

Ländern zu verstehen und diese in Produkte und Lösungen zu übersetzen, die die

Weiterentwicklung der Kategorie hin zu neuen Paradigmen unterstützen. Im

Mittelpunkt dieses Modells stehen Produktqualität, Kundenservice und Innovation,

unterstützt durch eine F&E-Struktur, die in die beiden Bereiche Mainstream und

Healthy Food gegliedert ist und über spezialisierte Kompetenzen verfügt, die

sich auf die Entwicklung von Produkten konzentrieren, die den sich wandelnden

Ernährungsbedürfnissen europäischer Verbraucher gerecht werden.

"Die Integration von CEA Italia und Jaus Bakery stellt einen entscheidenden

Schritt auf dem Wachstumskurs der Morato Group dar, der über die Jahre durch

industrielle Investitionen, Innovation, Digitalisierung und externes Wachstum

geprägt wurde. In den vergangenen acht Jahren haben wir mit Unterstützung von

Aliante Partners 15 strategische Akquisitionen abgeschlossen und im selben

Zeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von mehr als 30

Prozent erzielt. Die umfangreichen Investitionen, die wir getätigt haben,

ermöglichen es uns nun, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und die

industrielle Effizienz weiter zu verbessern - mit dem ambitionierten Ziel, im

Verlauf des Plans einen Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro zu erzielen."

"Dieses Projekt basiert auf einer gemeinsamen Vision all unserer Gesellschafter

und Stakeholder und wird von einer gemeinsamen Kultur getragen, in deren

Mittelpunkt Produktexzellenz, Kundenorientierung, Marktkenntnis sowie die

Entschlossenheit stehen, weiterhin zu investieren und Innovationen

voranzutreiben, um nachhaltiges Wachstum zu unterstützen. Die Größenordnung, die

wir durch diese Transaktion erreichen, eröffnet uns neue Möglichkeiten,

international zu wachsen und wettbewerbsfähig zu sein, während wir zugleich den

Fokus auf Menschen und Produkte beibehalten, der seit jeher Teil unserer

Geschichte ist", sagte Stefano Maza, Chairman und CEO der Morato Group.

CEA Italia und Jaus Bakery bringen ein industrielles Erbe von mehr als 60 Jahren

in die Gruppe ein, verbunden mit einer Unternehmenskultur, die eng mit der von

Morato übereinstimmt. Hinzu kommen zwei Produktionsstandorte in Deutschland - in

Weißenhorn, Bayern, und Dinklage, Niedersachsen - rund 310 Mitarbeitende sowie

umfassendes Know-how und langjährig gewachsene Beziehungen im Backwarenmarkt.

Mit den Marken Daily Bread und Jaus erweitert die italienisch-deutsche Gruppe

das Portfolio der Morato Group um Spezialisierungen, die das bestehende Angebot

ergänzen, insbesondere im Bereich Baguettes und rustikale Brote - einem Segment,

in dem sie in Italien und Europa eine führende Position einnimmt. Zugleich

stärkt sie die Produktionskapazitäten bei Buns, Sandwichbrot und Toastbrot.

Die Synergien erstrecken sich auch auf die geografischen Märkte. Jaus stärkt die

Präsenz der Gruppe in der DACH-Region erheblich und bringt dabei seine

industrielle Präsenz, sein Vertriebsmodell und seine operative Flexibilität ein.

Die Morato Group wiederum verfügt über eine etablierte Präsenz in Süd- und

Westeuropa und schafft damit neue Entwicklungsmöglichkeiten über das gesamte

Produktsortiment hinweg.

Die Integration wird es der Gruppe somit ermöglichen, ihre kommerzielle

Reichweite auszubauen, Vertriebsnetze zu optimieren und neue Verbindungen

zwischen den Märkten zu schaffen. Damit wird ein Internationalisierungsmodell

gestärkt, das auf lokaler Produktion, Kundennähe und dem gruppenweiten Austausch

von Expertise basiert.

Im Rahmen dieser Strategie stellt Nachhaltigkeit einen industriellen Wert und

einen Treiber für Investitionsentscheidungen dar. Die Aufnahme von CEA Italia

und Jaus Bakery bietet die Möglichkeit, die von den Unternehmen entwickelten

Erfahrungen, Kompetenzen und Initiativen schrittweise miteinander zu teilen und

das Engagement für eine höhere Energieeffizienz und einen geringeren

ökologischen Fußabdruck auf einen größeren industriellen Bereich auszuweiten.

Der Anspruch, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wert miteinander zu

verbinden, spiegelt sich nun auch in der Umwandlung der Muttergesellschaft

Morato Pane S.p.A. in eine Benefit Corporation wider.

Im Verlauf dieser Entwicklung haben Aliante Equity 3 und Aliante Partners

gemeinsam mit den Partnern Paolo Righetto und Niccolò Fischer als langfristige

Investoren agiert und mit strategischer Vision, Expertise und Unterstützung zum

Wachstum beigetragen. Dabei begleiteten sie die Morato Group bei der

Konsolidierung ihrer industriellen und internationalen Größe.

Die Transaktion basiert zudem auf einer gemeinsamen industriellen Vision mit den

Familien Pitticco und Zamboni, die zur Entwicklung von CEA Italia und Jaus

Bakery beigetragen haben und sich entschieden haben, sich an der neuen

Eigentümerstruktur der Gruppe zu beteiligen. Damit sorgen sie für

unternehmerische Kontinuität bei der Zusammenführung der beiden Unternehmen.

Konkret wird Sergio Pitticco die Verantwortung für den gesamten Geschäftsbereich

der Gruppe übernehmen und dabei Vertrieb, Marketing sowie Forschung &

Entwicklung koordinieren. Fabio Zamboni wird die Verantwortung für die Supply

Chain übernehmen und Einkauf, Planung und Logistik koordinieren.

Neben der fortgesetzten Beteiligung von AE3 und Aliante Partners werden auch die

Familien Morato und Bertoncello Teil der neuen Eigentümerstruktur bleiben.

Hinzukommen wird ein neuer internationaler strategischer Partner, der die

langfristige Vision und die Entwicklungsziele der Morato Group teilt.

Die Integration wird zugleich die Kontinuität in der Governance der Gruppe

sicherstellen. Stefano Maza wird weiterhin als Chairman und CEO der Morato Group

fungieren und damit für Kontinuität in der Führung und strategischen Ausrichtung

der Gruppe sorgen. Marco Cersosimo wird weiterhin als Group CFO tätig sein.

"Dies ist ein ambitioniertes Projekt, das wir mit großer Motivation und einem

ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein angehen. Wir werden weiterhin in

Qualität, Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit investieren, zugleich die

Expertise innerhalb der verschiedenen Unternehmen der Gruppe weiter stärken und

an einer langfristigen Vision festhalten, die auf die Schaffung von Mehrwert für

alle Stakeholder ausgerichtet ist", so Maza abschließend.

Berater der Transaktion

Die Morato Group wurde im Zusammenhang mit der Verhandlung der von einem

internationalen Debt Fund bereitgestellten Akquisitionsfinanzierung von Houlihan

Lokey als Debt Advisor beraten, unter Leitung von Managing Director Johannes

Schmittat und Director Christoph Usinger.

GTA Lex beriet mit Partner Federico Fischer und Counsel Camilla Peri bei der

rechtlichen und arbeitsrechtlichen Due Diligence sowie zu den rechtlichen

Aspekten der Transaktion und der Finanzierungsvereinbarung. Linklaters wiederum

beriet mit den Partnern Massimiliano Nitti und Giovanni Colantuono sowie

Managing Associate Umberto Placanica Aliante Equity 3 und die Morato Group zu

den rechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Aspekten im Zusammenhang mit der

Governance der neuen Gruppe.

Die steuerlichen Aspekte der Transaktion insgesamt wurden von Pirola Pennuto Zei

& Associati unter Leitung von Partner Federico Venturi und Counsel Andrea Viani

betreut.

Deloitte Advisory führte die Financial Due Diligence sowie die Analyse des

Businessplans durch. Die jeweiligen Teams wurden von den Partnern Luca Zesi und

Elio Milantoni geleitet. STS Deloitte führte die Tax Due Diligence mit einem von

Partner Giorgio Orlandini geleiteten Team durch.

EY Advisory führte mit dem von Partner Marino Santaniello geleiteten Team die

Bewertungen im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung bei Morato Pane durch.

Di Stefano Auer & Partners, mit einem Team bestehend aus Dr. Matteo Di Stefano,

Rechtsanwalt Massimiliano Desalvi, Dr. Sara Pitscheider und Rechtsanwältin

Marilena Sicuro, unterstützten ebenfalls.

CEA ITALIA/JAUS BAKERY wurde von Houlihan Lokey M&A Advisory beraten, mit den

Managing Directors Madeleine Jahr und Tommaso Lillo, Senior Vice President

Robert Ober, Vice President Dominik Lalla sowie M&A Associate Miguel Schulz. Die

rechtliche Beratung zur Transaktion erfolgte durch Lupp + Partner mit den

Partnern David Hoessl und Nis Carstens sowie durch Massimiliano Desalvi von LTV

Studio Associato.

Morato Group

Die 1970 gegründete Morato Group mit Hauptsitz in Altavilla Vicentina in der

Provinz Vicenza verfolgt seit Jahren eine ambitionierte Akquisitionsstrategie im

Backwarensektor und hat dadurch ihre Präsenz sowohl in Italien als auch

international gestärkt.

Mit einem Portfolio etablierter und bekannter Marken - Morato, Roberto, Daily

Bread, Jaus, Nutrifree, Massimo Zero und Rusticana - sowie zahlreichen

Partnerschaften mit führenden Handelsunternehmen ist die Morato Group heute ein

international tätiges Unternehmen und einer der führenden europäischen Akteure

im Markt für industriell hergestellte Backwaren. Der konsolidierte Umsatz liegt

bei mehr als 500 Millionen Euro.

An ihren 19 Produktionsstandorten in Italien, Spanien, Frankreich und

Deutschland, an denen mehr als 1.800 Mitarbeitende beschäftigt sind, produziert

die Gruppe geschnittene Brote - darunter Sandwichbrot, Kastenbrot und Tramezzini

-, Bruschetta-Brot, süße und herzhafte Buns, Baguettes, Piadine sowie knusprige

Brotersatzprodukte wie Grissini und Croutons.

Ergänzt wird das Portfolio durch industriell hergestellte Feingebäckprodukte -

von Snacks und Croissants über Blätterteigprodukte bis hin zu Hefefeingebäck -

sowie durch das Segment glutenfreier Produkte. An vier darauf spezialisierten

Produktionsstandorten werden geschnittenes Brot, Buns, Brotersatzprodukte,

Kekse, Snacks, saisonale Hefefeingebäcke, Paniermehl, Mehlmischungen und

glutenfreie Trockenteigwaren hergestellt.

Pressekontakt:

Agentur Edelman

mailto:MoratoGroupDE@presse.edelman.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183593/6367106

OTS: Morato Group