OTS: Motel One GmbH / Motel One beschleunigt Expansion: Mehr internationale ...

Motel One beschleunigt Expansion: Mehr internationale Hotels,

Umsatzplus im zweiten Quartal (FOTO)

München (ots) - Die Motel One Group entwickelt sich weiterhin dynamisch -

international, konzeptionell und wirtschaftlich. Der Umsatz stieg auflaufend für

das erste Halbjahr um 7,5 Prozent auf 486 Millionen Euro. Zudem wuchs das

vertraglich gesicherte Hotelportfolio auf 134 Häuser mit fast 38.000 Zimmern.

Hotels in Paris und Wien sowie der Markteintritt in Lissabon unterstreichen die

europäische Expansionsstrategie der Gruppe. Die Lifestyle-Marke The Cloud One

Hotels verdoppelt ihr Portfolio.

Motel One wächst in Europa - zweite Marke gewinnt an Fahrt

Neben dem Kerngeschäft wächst auch die junge Lifestyle-Marke The Cloud One

Hotels deutlich: Im Vergleich zum Vorjahr verdoppelte sich die Zahl der

betriebenen Häuser von drei auf sechs. Das Konzept richtet sich an urbane

Entdeckerinnen und Entdecker, die designaffine Atmosphäre und ein besonderes

Ambiente suchen - aktuell unter anderem in New York, Hamburg, Danzig und Prag.

Insgesamt betreibt die Gruppe nun 55 Hotels außerhalb Deutschlands, was einem

Plus von sechs Standorten im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Anteil

internationaler Zimmer im gesicherten Portfolio stieg auf 40 Prozent.

Mit der Eröffnung des Motel One Paris-Porte de Versailles im Juli baut Motel One

seine urbane Präsenz in Europa auch im dritten Quartal weiter aus.

Ein weiterer Motel One Standort in Wien in der Donau City sowie der

Markteintritt in Portugal stehen unmittelbar bevor: Mit dem The Cloud One

Lissabon entsteht derzeit das erste Hotel der Gruppe im Land. Beide Eröffnungen

sind für 2025 geplant. "Das Reisen in die Städte Europas ist zurück und unsere

Häuser sind dafür der perfekte Ort: zentral, stilvoll und bezahlbar", sagt

Stefan Lenze, Co-CEO der Motel One Group.

Umsatz wächst, Resilienz bleibt

Auch wirtschaftlich zeigt Motel One Stärke: Der Umsatz stieg auflaufend im

zweiten Quartal um 7,5 Prozent auf 486 Millionen Euro (Vj. 452 Millionen Euro) -

obwohl im Vergleich zum Vorjahresquartal große Sondereffekte wie die

Fußball-Europameisterschaft und internationale Messen wegfielen. Die Auslastung

lag stabil bei 69 Prozent (Vj. 68 Prozent), der Umsatz pro verfügbarem Zimmer

(TRevPAR) verbesserte sich auf 96 Euro (Vj. 93 Euro).

Das Management EBITDA stieg auf 113 Millionen Euro (Vj. 111 Millionen Euro) und

lag damit über dem Vorjahresniveau. "Unsere Marke beweist ihre Attraktivität

auch ohne Großereignisse - das ist ein echter Belastungstest, den wir mit

Bravour bestanden haben", so Lenze.

Quartalsbericht (Q2/2025):

https://www.motel-one.com/de/corporate/finance/motel-one-operating-group/

