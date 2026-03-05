OTS: Motel One GmbH / Motel One übertrifft erstmals eine Milliarde Euro ...

Motel One übertrifft erstmals eine Milliarde Euro Umsatz / Steigende

Internationalisierung bestätigt Hotelkonzept (FOTO)

Wer­bung Wer­bung

München (ots) - Die Motel One Group erzielt im Geschäftsjahr 2025 erstmals einen

Umsatz von über einer Milliarde Euro und setzt ihren nachhaltigen Wachstumskurs

konsequent fort. In einem herausfordernden Marktumfeld unterstreicht das

Unternehmen die Robustheit seines Geschäftsmodells und steigert neben dem Umsatz

auch das Ergebnis. Die Marken Motel One und The Cloud One Hotels überzeugen mit

zentralen Lagen, hochwertigem Design und einem fairen

Wer­bung Wer­bung

Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Umsatzwachstum von rund 8 Prozent wurde durch eine stabile Nachfrage

getragen. Das EBITDA lag bei 279 Millionen Euro bei einer EBITDA-Marge von 26

Prozent. Die gute operative Performance ist vor dem Hintergrund der schwächeren

konjunkturellen Rahmenbedingungen besonders hervorzuheben.

Die Expansion wird selektiv fortgeführt: Zum Jahresende 2025 sind 104 Hotels mit

Wer­bung Wer­bung

rund 29.300 Zimmern in Betrieb - fünf Hotels mehr als im Vorjahr. In München und

Frankfurt übernachten unsere Gäste nun direkt am Hauptbahnhof, in Paris an der

Expo und in Wien genießen sie die Donauinsel. Gleichzeitig verfügt das

Unternehmen über eine attraktive Pipeline in internationalen Schlüsselmärkten.

Die zunehmende Internationalisierung folgt dem seit über zwei Jahrzehnten

bewährten Expansionsmodell und bestätigt den Erfolg des Konzepts über den

Heimatmarkt hinaus.

Mit der Eröffnung des 100. Hotels in München erreicht Motel One einen wichtigen

Meilenstein. Parallel wird die Marke The Cloud One Hotels ausgehend von dem

ersten Standort in New York City weiter ausgebaut und gewinnt mit inzwischen

sieben Häusern deutlich an Profil.

Das Loyalitätsprogramm beOne zählt inzwischen mehr als zwei Millionen Mitglieder

und gewinnt weiter an Bedeutung. Mit 9 von 10 Punkten liegen die

Gästebewertungen weiter auf Spitzenniveau. Mehrere Auszeichnungen, darunter zwei

Red Dot Awards sowie Nachhaltigkeits- und Value-Auszeichnungen von DIE WELT,

Handelsblatt und YouGov, bekräftigen den Anerkennung.

Grundlage des Erfolgs ist ein klar fokussiertes und effizientes

kundenorientiertes Geschäftsmodell, das schlanke Organisation, effiziente

Prozesse und gezielte Investitionen in Digitalisierung konsequent verbindet und

so weiteres profitables Wachstum ermöglicht. Der Start in das Jahr 2026 verläuft

dynamisch. Eine solide Buchungslage und acht Hoteleröffnungen unterstreichen die

positive Entwicklung, darunter mit Lissabon der Markteintritt in Portugal sowie

weitere Häuser in Wien, Hannover und München. Damit setzt die Motel One Group

seinen bewährten Wachstumskurs selektiv und konsequent fort.

Über die Motel One Group

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in München wurde bereits

mehrfach für sein Konzept ausgezeichnet und gilt als Begründer der Budget-Design

Hotelkategorie. Das Unternehmen betreibt derzeit 104 Hotels mit rund 29.300

Zimmern in 13 Ländern (Stand: Dezember 2025). Motel One steht für eine

einzigartige Kombination aus fairen Preisen, stilvollem Design und erstklassigem

Komfort und hat in der Budget-Design Hotelkategorie neue Maßstäbe gesetzt. Die

Hotels zeichnen sich durch ihre zentrale Lage, modern eingerichtete Zimmer mit

hochwertigen Annehmlichkeiten und einladende öffentliche Bereiche mit

anspruchsvollem Design und Kunst aus. 2022 gründete die Motel One Group mit The

Cloud One Hotels ihre Upscale-Lifestyle-Marke.

Pressekontakt:

Inken Mende

Director Corporate Communications & PR

Tegernseer Landstraße 165, 81539 München

Tel.: +49 89665025-818

E-Mail: mailto:imende@motel-one.com Internet: http://www.motel-one.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31948/6265753

OTS: Motel One GmbH