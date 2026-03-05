OTS: Motel One GmbH / Motel One übertrifft erstmals eine Milliarde Euro ...

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Motel One übertrifft erstmals eine Milliarde Euro Umsatz / Steigende
Internationalisierung bestätigt Hotelkonzept (FOTO)
München (ots) - Die Motel One Group erzielt im Geschäftsjahr 2025 erstmals einen
Umsatz von über einer Milliarde Euro und setzt ihren nachhaltigen Wachstumskurs
konsequent fort. In einem herausfordernden Marktumfeld unterstreicht das
Unternehmen die Robustheit seines Geschäftsmodells und steigert neben dem Umsatz
auch das Ergebnis. Die Marken Motel One und The Cloud One Hotels überzeugen mit
zentralen Lagen, hochwertigem Design und einem fairen
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das Umsatzwachstum von rund 8 Prozent wurde durch eine stabile Nachfrage
getragen. Das EBITDA lag bei 279 Millionen Euro bei einer EBITDA-Marge von 26
Prozent. Die gute operative Performance ist vor dem Hintergrund der schwächeren
konjunkturellen Rahmenbedingungen besonders hervorzuheben.
Die Expansion wird selektiv fortgeführt: Zum Jahresende 2025 sind 104 Hotels mit
rund 29.300 Zimmern in Betrieb - fünf Hotels mehr als im Vorjahr. In München und
Frankfurt übernachten unsere Gäste nun direkt am Hauptbahnhof, in Paris an der
Expo und in Wien genießen sie die Donauinsel. Gleichzeitig verfügt das
Unternehmen über eine attraktive Pipeline in internationalen Schlüsselmärkten.
Die zunehmende Internationalisierung folgt dem seit über zwei Jahrzehnten
bewährten Expansionsmodell und bestätigt den Erfolg des Konzepts über den
Heimatmarkt hinaus.
Mit der Eröffnung des 100. Hotels in München erreicht Motel One einen wichtigen
Meilenstein. Parallel wird die Marke The Cloud One Hotels ausgehend von dem
ersten Standort in New York City weiter ausgebaut und gewinnt mit inzwischen
sieben Häusern deutlich an Profil.
Das Loyalitätsprogramm beOne zählt inzwischen mehr als zwei Millionen Mitglieder
und gewinnt weiter an Bedeutung. Mit 9 von 10 Punkten liegen die
Gästebewertungen weiter auf Spitzenniveau. Mehrere Auszeichnungen, darunter zwei
Red Dot Awards sowie Nachhaltigkeits- und Value-Auszeichnungen von DIE WELT,
Handelsblatt und YouGov, bekräftigen den Anerkennung.
Grundlage des Erfolgs ist ein klar fokussiertes und effizientes
kundenorientiertes Geschäftsmodell, das schlanke Organisation, effiziente
Prozesse und gezielte Investitionen in Digitalisierung konsequent verbindet und
so weiteres profitables Wachstum ermöglicht. Der Start in das Jahr 2026 verläuft
dynamisch. Eine solide Buchungslage und acht Hoteleröffnungen unterstreichen die
positive Entwicklung, darunter mit Lissabon der Markteintritt in Portugal sowie
weitere Häuser in Wien, Hannover und München. Damit setzt die Motel One Group
seinen bewährten Wachstumskurs selektiv und konsequent fort.
Über die Motel One Group
Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in München wurde bereits
mehrfach für sein Konzept ausgezeichnet und gilt als Begründer der Budget-Design
Hotelkategorie. Das Unternehmen betreibt derzeit 104 Hotels mit rund 29.300
Zimmern in 13 Ländern (Stand: Dezember 2025). Motel One steht für eine
einzigartige Kombination aus fairen Preisen, stilvollem Design und erstklassigem
Komfort und hat in der Budget-Design Hotelkategorie neue Maßstäbe gesetzt. Die
Hotels zeichnen sich durch ihre zentrale Lage, modern eingerichtete Zimmer mit
hochwertigen Annehmlichkeiten und einladende öffentliche Bereiche mit
anspruchsvollem Design und Kunst aus. 2022 gründete die Motel One Group mit The
Cloud One Hotels ihre Upscale-Lifestyle-Marke.
Pressekontakt:
Inken Mende
Director Corporate Communications & PR
Tegernseer Landstraße 165, 81539 München
Tel.: +49 89665025-818
E-Mail: mailto:imende@motel-one.com Internet: http://www.motel-one.com
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