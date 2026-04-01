OTS: Münchener Hypothekenbank eG / Münchener Hypothekenbank mit sehr gutem ...

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Münchener Hypothekenbank mit sehr gutem Ergebnis 2025
München (ots) - Die Münchener Hypothekenbank blickt auf eine positive
Entwicklung des Geschäftsjahres 2025 zurück. Trotz einer schwachen Konjunktur
und einer verhaltenen Nachfrage auf den Immobilienmärkten konnte sie ihr
Neugeschäft gegenüber dem Vorjahr ausweiten und einen sehr guten
Jahresüberschuss erzielen.
"Wir haben unsere strategischen Ziele erreicht und unsere Marktposition weiter
gestärkt", sagte Dr. Holger Horn, Vorsitzender des Vorstands der Münchener
Hypothekenbank.
Ertragslage bleibt stabil - Neugeschäft ausgebaut
Der Zinsüberschuss belief sich auf 512,2 Mio. Euro (2024: 532,5 Mio. Euro) und
entwickelte sich damit besser als geplant. Der Provisionssaldo verbesserte sich
auf minus 62,8 Mio. Euro (2024: minus 64,3 Mio. Euro). Daraus ergab sich ein
Zins- und Provisionsüberschuss von 449,4 Mio. Euro (2024: 468,1 Mio. Euro). Der
Verwaltungsaufwand erhöhte sich auf 171,3 Mio. Euro (2024: 152,3 Mio. Euro), was
im Wesentlichen auf Projekte im regulatorischen Bereich sowie auf die
strategische Weiterentwicklung der Bank zurückzuführen ist.
Das Hypothekenneugeschäft stieg um 11 Prozent auf 3,4 Mrd. Euro (2024: 3,1 Mrd.
Euro). Damit erreichte die Münchener Hypothekenbank ihre Planziele. In der
privaten Wohnimmobilienfinanzierung konnte die Bank das Neugeschäft auf 1,9 Mrd.
Euro steigern (2024: 1,7 Mrd. Euro). Besonders dynamisch entwickelte sich das
Geschäft in der Schweiz mit einem Plus von 72 Prozent auf 431 Mio. Euro. In der
gewerblichen Immobilienfinanzierung sagte die Bank ein Gesamtvolumen von über
1,5 Mrd. Euro zu (2024: 1,4 Mrd. Euro).
Erfolgreiche Refinanzierung am Kapitalmarkt
Auf den Pfandbriefmärkten konnte die Münchener Hypothekenbank ihre starke
Position weiter ausbauen. Unter den großvolumigen Emissionen der Bank ragte ein
Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat mit einem Volumen von 500 Mio. Euro
heraus, der im weiteren Verlauf des Jahres auf 750 Mio. Euro aufgestockt wurde.
Ferner emittierte die Bank eine grüne Senior-Non-Preferred-Anleihe im Volumen
von 500 Mio. Euro, die bei Investoren, die gezielt in dieses Segment
investieren, auf großes Interesse stieß. Darüber hinaus konnte die Münchener
Hypothekenbank eine weitere Tier-2-Anleihe erfolgreich am Markt platzieren.
Kapitalbasis gestärkt
Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft war weiterhin von der herausfordernden
Marktlage geprägt. Sie belief sich per Saldo (inklusive
Pauschalwertberichtigungen) auf 98,8 Mio. Euro (2024: 126,8 Mio. Euro). Nach
Steueraufwendungen in Höhe von 69,8 Mio. Euro (2024: 79,3 Mio. Euro) verblieb
ein Jahresüberschuss von 106,1 Mio. Euro (2024: 105,6 Mio. Euro).
Die Münchener Hypothekenbank stärkte ihre Kapitalausstattung weiter. Der
Eigenmittelbestand erhöhte sich auf 2,51 Mrd. Euro (2024: 2,48 Mrd. Euro). Die
Eigenkapitalausstattung liegt somit weiterhin deutlich über den
aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Die harte Kernkapitalquote belief sich zum
Jahresende 2025 auf 21,0 Prozent (2024: 16,7 Prozent). Die Gesamtkapitalquote
betrug 28,0 Prozent (2024: 22,2 Prozent).
Ausblick
Für das laufende Jahr 2026 hat sich die Münchener Hypothekenbank das Ziel
gesetzt, im Hypothekenneugeschäft um zwölf Prozent auf 3,8 Mrd. Euro zu wachsen.
Dabei erwartet die Bank jedoch vor dem Hintergrund erhöhter geopolitischer
Spannungen und deren dämpfender Effekte auf Konjunktur, Investitionsbereitschaft
und Finanzierungsbedingungen weiterhin spürbare Unsicherheiten an den Märkten
für Wohn- und Gewerbeimmobilien.
Insgesamt rechnet die Bank mit einem stabilen Geschäftsergebnis und einem
Jahresüberschuss, der sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegt.
Der Geschäftsbericht 2025 ist unter http://www.mhb.de veröffentlicht.
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Dr. Benno-Eide Siebs
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Abteilungsdirektor Kommunikation und Marketing
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