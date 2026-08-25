OTS: Münchener Hypothekenbank eG / Münchener Hypothekenbank zum Halbjahr mit ...

25.08.26 10:31 Uhr

Münchener Hypothekenbank zum Halbjahr mit Neugeschäftswachstum

München (ots) - Die Münchener Hypothekenbank hat sich im ersten Halbjahr 2026

Werbung

positiv entwickelt. In einem von geopolitischen Spannungen, gestiegenen

Energiepreisen und konjunktureller Unsicherheit geprägten Umfeld hat die Bank

ihre Ertragskraft behauptet und ihr Neugeschäft gesteigert.

"In einem herausfordernden Umfeld halten wir Kurs. Die Bank steht auf einem

robusten Fundament mit starker Ertragskraft", sagte Dr. Holger Horn,

Vorstandsvorsitzender der Münchener Hypothekenbank.

Werbung

Neugeschäft gewachsen

Das Darlehensvolumen im Neugeschäft stieg im ersten Halbjahr 2026 um 15 Prozent

auf 1,75 Mrd. Euro (30.06.2025: 1,5 Mrd. Euro). In der privaten

Wohnimmobilienfinanzierung entwickelte sich das Zusagevolumen mit 0,9 Mrd. Euro

trotz der schwachen Neubautätigkeit stabil. Das Neugeschäft in der gewerblichen

Immobilienfinanzierung stieg auf 0,85 Mrd. Euro (30.06.2025: 0,6 Mrd. Euro),

Werbung

wobei der überwiegende Anteil aus Anschluss- und Umfinanzierungen gespeist

wurde, da Investoren weiterhin zurückhaltend agieren.

Rekordspreads bei Pfandbriefen

Das Refinanzierungsvolumen am Geld- und Kapitalmarkt belief sich auf rund 2,5

Mrd. Euro. Darunter fanden zwei Benchmark-Emissionen von Hypothekenpfandbriefen

über jeweils 500 Mio. Euro eine sehr starke Investorennachfrage und konnten zu

historisch niedrigen Emissionsspreads platziert werden.

Stabile Ertragslage und gute Kapitalausstattung

Der Zinsüberschuss betrug 247,9 Mio. Euro (30.06.2025: 260,4 Mio. Euro). Die

Provisionsaufwendungen im ersten Halbjahr beliefen sich auf 26,0 Mio. Euro

(30.06.2025: 29,1 Mio. Euro). Zusammen mit dem Zinsergebnis führte dies zu einem

Zins- und Provisionsüberschuss von 221,8 Mio. Euro (30.06.2025: 231,3 Mio.

Euro).

Die Verwaltungsaufwendungen erhöhten sich auf 91,7 Mio. Euro (30.06.2025: 86,7

Mio. Euro). Die Gesamtrisikovorsorge im Kreditgeschäft lag im ersten Halbjahr

mit 37,6 Mio. Euro unter dem Niveau des Vorjahres (30.06.2025: 50,6 Mio. Euro).

Für das Gesamtjahr plant die Bank mit einer Risikovorsorge auf Höhe des

Vorjahresniveaus.

Das Betriebsergebnis nach Risikovorsorge verbesserte sich auf 93,5 Mio. Euro

(30.06.2025: 92,0 Mio. Euro). Nach Abzug der Steueraufwendungen in Höhe von 35,8

Mio. Euro belief sich der zeitanteilige Jahresüberschuss auf 57,8 Mio. Euro

(30.06.2025: 56,6 Mio. Euro).

Die harte Kernkapitalquote betrug zum 30. Juni 2026 20,7 Prozent (31.12.2025:

21,0 Prozent), die Gesamtkapitalquote 27,8 Prozent (31.12.2025: 28,0 Prozent).

Jahresziele im Blick - trotz anhaltender Unsicherheiten

Die Münchener Hypothekenbank geht davon aus, ihre Ertrags- und Neugeschäftsziele

zu erreichen. Angesichts der konjunkturellen und geopolitischen Unsicherheiten

und ihrer möglichen Auswirkungen auf die Immobilien- und

Immobilienfinanzierungsmärkte lassen sich die weiteren Perspektiven jedoch nur

schwer einschätzen.

Die Münchener Hypothekenbank veröffentlicht heute ihren Halbjahresfinanzbericht

2026 unter http://www.mhb.de.

Pressekontakt:

Dr. Benno-Eide Siebs

Pressesprecher

Abteilungsdirektor Kommunikation und Marketing

Stab

Münchener Hypothekenbank eG

Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München

Tel. 089 5387-2020

mailto:Benno-Eide.Siebs@mhb.de

Konstantin Louisoder

Stellvertretender Pressesprecher

Kommunikation und Marketing

Stab

Münchener Hypothekenbank eG

Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München

Tel. + 49 89 5387-2022

mailto:Konstantin.Louisoder@mhb.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65861/6339406

OTS: Münchener Hypothekenbank eG