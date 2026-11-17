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Munich Private Equity zahlt im Dezember über 50 Millionen Euro an
Privatanleger aus
Oberhaching (ots) - Munich Private Equity (https://www.munich-pe.com/) tätigt
Anfang Dezember zwei weitere Auszahlungen an Privatanlegerinnen und -anleger.
Insgesamt fließen aus den Private-Equity-Dachfonds International III und IV*
über 50 Millionen Euro zurück. Die Ausschüttungshöhe beträgt je nach Fonds,
Anlegertyp und Beitrittsdatum bis zu 15 Prozent. Wie schon in den Vorjahren
liegt die Gesamtzahl der Auszahlungen damit im zweistelligen Bereich: 2026 sind
es insgesamt 15.
"Unternehmensverkäufe sind derzeit in keinem Marktsegment ein Selbstläufer.
Gleichzeitig zeigt sich, dass gute Unternehmen vor allem im Mittelstand auch in
diesem Umfeld Käufer finden und Rückflüsse entstehen. Unser Fokus auf den Lower
Mid-Markt bewährt sich damit einmal mehr und davon profitieren unsere
Anlegerinnen und Anleger mit den aktuellen Auszahlungen", sagt Norman Lemke,
Vorstandsvorsitzender von Munich Private Equity.
Beim mit 575 Millionen Euro Anlagevolumen größten geschlossenen
Private-Equity-Dachfonds Deutschlands im Retail-Segment - dem International III
- steigt die bisherige Auszahlungssumme auf rund 690 Mio. Euro an. Beim
International IV ist es die zweite Auszahlung. Beide Dachfonds befinden sich in
der Auszahlungsphase: Erlöse aus Unternehmensverkäufen werden nicht mehr
reinvestiert, sondern fließen in Tranchen an die Anleger zurück.
*Im gesamten Text wird jeweils die Kurzform der Fondsbezeichnung verwendet -
vollständig lauten diese:
3. RWB PrivateCapitalPLUSsystem GmbH i.L., 3. RWB PrivateCapital GmbH & Co.
Beteiligungs KG i.L., RWB PrivateCapital GmbH & Co. Dritte Beteiligungs KG i.L.
4. RWB Global Market GmbH & Co. Typ A KG i.L., 4. RWB Global Market GmbH & Co.
Typ B KG i.L.
Über Munich Private Equity
Munich Private Equity bietet Privatanlegern - über seine
Kapitalverwaltungsgesellschaft Munich Private Equity Funds AG - seit 1999 einen
Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über
sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die MPE den Einstieg in die
Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen
Ratensparplan. Mit über 160.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus einer der
erfahrensten Anbieter Europas in diesem Kundensegment.
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(https://www.linkedin.com/company/munichprivateequity/)
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