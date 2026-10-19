OTS: MUTTI SpA / Mutti zieht solide Bilanz in einer von extremen ...

19.10.26 12:08 Uhr

Mutti zieht solide Bilanz in einer von extremen Wetterbedingungen

geprägten Saison (FOTO)

Hamburg (ots) - Das Unternehmen verarbeitete 775.000 Tonnen Tomaten und konnte

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Qualität und Produktionskontinuität trotz Erträgen unter dem

Fünfjahresdurchschnitt aufrechterhalten.

Die Saison, die so früh wie nie zuvor begann, zeigte deutlich, wie stark extreme

Wetterbedingungen und der Klimawandel die Lieferkette zunehmend unter Druck

setzen.

CEO Francesco Mutti erklärt: "Die Widerstandsfähigkeit der Branche darf nicht

von günstigen äußeren Bedingungen abhängen. Es braucht umgehend Investitionen in

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die Infrastruktur und eine verantwortungsvolle Planung."

Mutti, Europas führende Unternehmensgruppe im Markt für Tomatenprodukte, hat die

Tomatensaison 2026 mit soliden und positiven Ergebnissen abgeschlossen.

Insgesamt wurden 775.000 Tonnen rohe Tomaten verarbeitet - ein Volumen, das die

Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, auch in einem besonders

herausfordernden Jahr die operative Kontinuität und seine hohen

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Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten. Mit dem Beginn der Verarbeitung bereits

in der ersten Juliwoche - so früh wie nie zuvor - zeigte die Saison 2026 die

Widerstandsfähigkeit des Mutti-Modells angesichts der wachsenden

Herausforderungen der Branche.

Die klimatische Herausforderung: ein frühes Warnsignal für die Branche

Auch in diesem Jahr war die Saison von extremen Wetterereignissen geprägt - ein

deutliches Warnsignal für die Zukunft der italienischen Landwirtschaft.

Außergewöhnlich hohe Temperaturen und heftige Hagelstürme beeinträchtigten die

Entwicklung der Pflanzen erheblich und führten insbesondere in Norditalien zu

Erträgen pro Hektar unterhalb des Fünfjahresdurchschnitts.

Dennoch ermöglichten Muttis enge Verbindung zu den Anbaugebieten und die

flexible Organisation der Produktionsstandorte, die Qualität der Endprodukte zu

sichern. Süditalien zeigte dabei eine höhere Produktionsresilienz und bei

einigen Kulturen eine außergewöhnlich hohe Qualität, insbesondere bei den

Tomaten, die für Pelati verwendet werden.

"Aus agronomischer Sicht hat die Saison 2026 bestätigt, dass uns die Klimakrise

mit neuen Szenarien konfrontiert, auf die wir bislang noch nicht vollständig

vorbereitet sind. Den Beginn der Verarbeitungssaison auf Anfang Juli

vorzuverlegen, war eine Reaktion auf die durch die Hitze beschleunigte Reifung,

während es in der zweiten Hälfte des Sommers zu einem deutlichen Rückgang der

Brix-Werte und niedrigeren Erträgen kam", sagt Massimo Perboni, Director of

Agricultural Services bei Mutti SpA.

" Es war ein herausfordernder Sommer, aber wir sind stolz auf die Zusammenarbeit

mit unseren Landwirten und auf die Flexibilität unserer Produktionsstandorte:

Beides hat es uns ermöglicht, die hervorragende Qualität unserer Rohware zu

sichern und unseren hohen Qualitätsstandards gerecht zu werden."

Die Anfälligkeit des Produktionssystems und die Steuerung der Mengen

Neben den wetterbedingten Faktoren hat die Saison 2026 erneut deutlich gemacht,

wie wichtig eine zunehmend präzise Koordination entlang der gesamten Lieferkette

ist. Angesichts der großen landwirtschaftlich genutzten Anbauflächen im ganzen

Land zeigte sich zu Beginn der Saison das Risiko eines möglichen

Ungleichgewichts zwischen den geplanten Produktionsmengen und den tatsächlichen

Verarbeitungskapazitäten der Industrie.

Das potenzielle Überangebot wurde im Laufe der folgenden Monate schrittweise

aufgefangen, da die Erträge unter den ursprünglichen Prognosen lagen und sich

dadurch die Gesamtmengen auf nationaler Ebene wieder ausglichen.

Vorausschauende Planung schafft Stabilität

In diesem komplexen Umfeld erwies sich Mutti erneut als Referenzpunkt für die

Branche: Durch die frühzeitige Öffnung der Produktionsstandorte konnte das

Unternehmen schnell auf die Anlieferungsbedürfnisse der Landwirte reagieren.

Gleichzeitig sorgte das seit Langem bestehende Prämiensystem - vom

Qualitätsbonus und der Auszeichnung Pomodorino d'Oro bis hin zu zusätzlichen

Anreizen für besonders früh geerntete Tomaten - für wirtschaftliche Stabilität

und operative Kontinuität bei den landwirtschaftlichen Partnern.

Auch für den deutschen Markt ist dabei nicht nur das Ergebnis der Ernte

relevant, sondern auch die Frage, wie diese Qualität unter zunehmend schwierigen

Bedingungen gesichert wird. Transparenz über Herkunft, Anbau und den Umgang mit

natürlichen Ressourcen gewinnt dabei ebenso an Bedeutung wie ein

vorausschauender Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Genau hier setzt Mutti

mit seinem langfristig ausgerichteten Qualitätsanspruch an.

"Die Ergebnisse von Mutti in dieser Saison sind solide und belohnen unser

Engagement, aber wir können es nicht länger aufschieben, uns mit den

Herausforderungen der Klimakrise auseinanderzusetzen, insbesondere mit der

Wasserknappheit. Da Gletscher und Schneefelder zunehmend verschwinden, stehen

wir vor immer trockeneren Sommern. Das ist ein Problem für die gesamte Po-Ebene

und nicht nur für unsere Branche", erklärt Francesco Mutti, CEO von Mutti SpA.

"Wir können uns nicht länger auf äußere Faktoren verlassen und es uns erst recht

nicht leisten, erst dann zu handeln, wenn die Katastrophe bereits eingetreten

ist. Mutti wird weiterhin seinen Beitrag leisten, indem wir in Qualität und

Wertschöpfung für unsere Partner investieren. Ohne sofortige Investitionen in

die Infrastruktur und eine verantwortungsvolle Planung steht jedoch die gesamte

Made-in-Italy-Wirtschaft vor einem systemischen Risiko."

Über MUTTI

MUTTI SPA - Das traditionsreichte Unternehmen aus Parma ist europäischer

Marktführer im Bereich Tomatenprodukte. Marcellino und Callisto MUTTI starteten

1899 die erste Tomatenverarbeitungskampagne. Seitdem hat sich die Familie MUTTI

unter den Leitwerten von Qualität und italienischer Tradition, verbunden mit dem

Respekt für die Lieferkette und die Region, der Verarbeitung von 100 %

italienischen Tomaten gewidmet. Sie stellen Tomatenmark, Tomatenpüree und

Tomatenstücke her - Produkte, die heute auf der ganzen Welt genossen werden. Der

Wunsch nach Innovation, der seit der Gründung Teil der Unternehmens-DNA ist, hat

zur schrittweisen Erweiterung des MUTTI-Sortiments geführt, das heute eine große

Auswahl an Fertigsaucen und Suppen umfasst. Mit 125 Jahren Erfahrung in der

Branche ist die MUTTI-Gruppe heute in 100 Ländern weltweit vertreten und

erzielte 2024 einen Nettoumsatz von 703 Millionen Euro. Dabei wurden 565.000

Tonnen Tomaten verarbeitet. Was den Umsatz betrifft, so wurde 2023 das

Verkaufsvolumen in Italien durch das Exportvolumen übertroffen, dank eines

jahrelangen zweistelligen Wachstums auf dem internationalen Markt.

Montechiarugolo (PR) ist der historische Geschäftssitz der Gruppe, die sich nach

und nach vergrößert hat, um allen Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu

werden. Das Werk in Oliveto Citra (SA) verarbeitet typische süditalienische

Spezialitäten wie die Pflaumentomate und die Kirschtomate. Schließlich erwarb

MUTTI im November 2017 das Werk CO.PAD.OR in Collecchio und gründete das neue

Unternehmen Pomodoro 43044 Srl, das am 1. Januar 2021 in die MUTTI SpA

integriert wurde.

Seit dem Markteintritt im Jahr 2018 hat sich MUTTI auch in Deutschland

eindrucksvoll etabliert. Die Hamburger Niederlassung wurde 2021 eröffnet und

seit 2024 steuert MUTTI Deutschland den Vertrieb und die Großkunden

eigenständig. Mit einem Marktanteil von 12,4% (2024) ist MUTTI eine der

führenden Marken für Tomatenprodukte im deutschen Einzelhandel. Jede dritte

Person nennt MUTTI als seine bevorzugte Tomatenmarke, und die gestützte

Markenbekanntheit liegt 2025 bei 79 %. MUTTI Deutschland wächst im Jahr 2024

zweistellig mit einem Mengenwachstum von 10 % - deutlich über dem

Marktdurchschnitt. Hinter diesem Erfolg stehen kontinuierliche Investitionen in

die Entwicklung der Marke, Qualitätssicherung und nachhaltige Lieferketten -

sowie eine klare Botschaft: Tomate ist nicht gleich Tomate. Weitere

Informationen und Rezepte unter: http://www.MUTTI-parma.com/de.

Pressekontakt:

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Simone Berruto

MUTTI Spezialist für Unternehmenskommunikation und PR

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OTS: MUTTI SpA