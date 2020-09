OTS: Natif.Ai / Computern das Lesen beibringen: Deep-Tech Startup Natif.ai ...

Etabliert sich ein Startup nachhaltig am Markt, sind diefür Investoren der ersten Stunde immens. Wie Sie in spannende Startups investieren, erfahren Sie

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Werbung

Heute im Fokus

DAX vor EZB-Entscheid nahe der Nulllinie -- Asiens Börsen legen zu -- FMC begibt Milliarden-Anleihe -- Knorr-Bremse wird optimistischer -- Deutsche Post erneut bestreikt -- Roche, BP im Fokus

Kampfansage an Revolut & Co - Credit Suisse startet Smartphone-Bank. Akzo Nobel spürt gute Geschäfte. Deutsche Bank legt US-Verfahren bei. Berenberg startet Schaeffler mit 'Buy'. Dufry will Kapital für Übernahme aufnehmen. Salzgitter erteilt thyssenkrupp eine Abfuhr. Brexit-Streit: Johnsons Kurswechsel könnte Handelspakt torpedieren.