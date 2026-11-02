OTS: neo Kanzlei / neo Kanzlei gewinnt Dr. Carl & Partner: Größter bisheriger ...

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neo Kanzlei gewinnt Dr. Carl & Partner: Größter bisheriger
Zusammenschluss stärkt Präsenz in Franken und ganz Bayern (FOTO)
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Ansbach (ots) - Dr. Carl & Partner mbB firmiert künftig als neo Dr. Carl +
Partners Steuerberatungsgesellschaft mbH - mit der neo Legal GmbH erweitert neo
sein Angebot erstmals um Rechtsberatung
Die neo Kanzlei setzt ihren Wachstumskurs fort und vollzieht ihren bislang
größten Zusammenschluss: Die Dr. Carl & Partner mbB gehört ab sofort zur neo
Gruppe und firmiert künftig als neo Dr. Carl + Partners
Steuerberatungsgesellschaft mbH. Mit mehr als 70 Mitarbeitern ist Dr. Carl &
Partner die größte Einheit, die neo bisher hinzugewinnen konnte. Die Kanzlei ist
seit vielen Jahren als etablierte Adresse für Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
und Rechtsberatung bekannt und genießt bei Unternehmen, Familien und
Privatpersonen in der Region einen hervorragenden Ruf. Mit dem Zusammenschluss
baut neo seine Präsenz in Franken erheblich aus und stärkt zugleich seine
Position als Partner des Mittelstands in ganz Bayern deutlich.
Nahtloser Übergang: Für Mandanten ändert sich nichts
Sämtliche Geschäftsbereiche der Dr. Carl & Partner mbB gehen nahtlos auf die neo
Gruppe über. Die Leistungsbereiche und Angebote werden 1:1 übernommen, die
vertrauten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bleiben bestehen. Für
Mandanten ändert sich damit nichts - außer, dass ihnen künftig zusätzlich das
gesamte Expertennetzwerk der neo Gruppe offensteht.
An der Spitze der neo Dr. Carl + Partners Steuerberatungsgesellschaft mbH stehen
weiterhin die bisherigen geschäftsführenden Partner Prof. Dr. Matthias Carl,
Markus Singer und Heinz Walterspacher. Sie führen die Einheit in gewohnter Weise
fort und stehen für Kontinuität und Verlässlichkeit in der Mandantenbetreuung.
Neues Geschäftsfeld: Rechtsberatung in der neo Legal GmbH
Mit dem Zusammenschluss erschließt neo erstmals den Bereich Rechtsberatung. Da
Recht für die neo Gruppe ein komplett neues Geschäftsfeld ist, wird dieser
Bereich in einer eigenen Gesellschaft, der neo Legal GmbH, geführt.
Geschäftsführerin und Geschäftsführer sind Nicolina Braun und Dr. Florian
Körber, die bereits bei Dr. Carl & Partner als geschäftsführende Partner tätig
waren. Auch hier werden alle Leistungsbereiche und Angebote gleichermaßen
übernommen. Gemeinsam mit Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung bietet neo
seinen Mandanten damit künftig ein noch umfassenderes Beratungsangebot aus einer
Hand.
Größter Zusammenschluss stärkt Franken und ganz Bayern
Mit mehr als 70 neuen Kolleginnen und Kollegen wächst die neo Gruppe auf rund
300 Mitarbeiter - ein Meilenstein in der Entwicklung der Kanzlei. Nach dem
Aufbau der Standorte Fürth und Nürnberg ist der Zusammenschluss mit Dr. Carl &
Partner der bislang größte Schritt in Franken: neo verdichtet sein Standortnetz
in der Region spürbar und stärkt seine Präsenz in ganz Bayern deutlich.
Mandanten profitieren von kurzen Wegen, gebündelter Fachkompetenz und einem
standortübergreifenden Netzwerk, das von der laufenden Steuerberatung über die
Wirtschaftsprüfung bis hin zur rechtlichen Begleitung reicht.
"Dr. Carl & Partner ist der bislang größte Zusammenschluss in der Geschichte von
neo - und ein echter Meilenstein für uns. Wir gewinnen ein hervorragend
aufgestelltes Team mit mehr als 70 Kolleginnen und Kollegen, ausgezeichneter
fachlicher Reputation und tiefer Verwurzelung in der Region. Damit stärken wir
unsere Präsenz in Franken und in ganz Bayern noch einmal deutlich. Mit der neo
Legal GmbH betreten wir zudem erstmals das Feld der Rechtsberatung und kommen
unserem Anspruch, das HOME OF MITTELSTAND zu sein, einen großen Schritt näher",
so Michael Kreitinger, Executive Partner der neo Kanzlei.
"Für uns stand von Anfang an fest: Unsere Mandanten sollen von diesem Schritt
profitieren, ohne dass sich für sie im Alltag etwas ändert. Mit neo haben wir
einen Partner gefunden, der unsere Werte teilt und uns die Möglichkeit gibt,
unsere Kanzlei in einem starken Verbund zukunftssicher weiterzuentwickeln",
erklärt Prof. Dr. Matthias Carl, geschäftsführender Partner der neo Dr. Carl +
Partners Steuerberatungsgesellschaft mbH.
"Die Anforderungen an Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung werden immer
komplexer. Als Teil der neo Gruppe können wir auf ein breites Expertennetzwerk
und moderne digitale Strukturen zurückgreifen und unseren Mandanten so noch mehr
fachliche Tiefe bieten - bei gleichbleibend persönlicher Betreuung", so Markus
Singer, geschäftsführender Partner der neo Dr. Carl + Partners
Steuerberatungsgesellschaft mbH.
"Unser Team aus hoch qualifizierten Mitarbeitern ist das Herzstück der Kanzlei.
Der Zusammenschluss eröffnet uns allen neue Perspektiven - zum einen durch
fachlichen Austausch über Standorte hinweg und zum anderen zur Nutzung moderner
Technologien. Gleichzeitig bleiben die Ansprechpartner und Strukturen, die
unsere Mandanten kennen und schätzen, erhalten", ergänzt Heinz Walterspacher,
geschäftsführender Partner der neo Dr. Carl + Partners
Steuerberatungsgesellschaft mbH.
"Mit der neo Legal GmbH schaffen wir innerhalb der neo Gruppe eine eigenständige
Heimat für die Rechtsberatung. Wir führen unsere Leistungen in vollem Umfang
fort und können sie künftig noch enger mit Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
verzahnen - ein klarer Mehrwert für unsere Mandanten", so Nicolina Braun,
geschäftsführende Partnerin der neo Legal GmbH.
"Gerade im Mittelstand greifen steuerliche, wirtschaftliche und rechtliche
Fragestellungen eng ineinander. Dass wir diese Themen nun innerhalb einer Gruppe
ganzheitlich betrachten können, ist für unsere Mandanten ein großer Vorteil. Wir
freuen uns darauf, den Bereich Recht bei neo gemeinsam aufzubauen und
weiterzuentwickeln", erklärt Dr. Florian Körber, geschäftsführender Partner der
neo Legal GmbH.
Synergien für Mandanten & Mitarbeiter
Mandanten profitieren künftig von einem erweiterten Expertennetzwerk, neuen
digitalen Servicekanälen und der Verbindung von Steuerberatung,
Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung unter einem Dach. Für die mehr als 70
Mitarbeiter von Dr. Carl & Partner entstehen neue Chancen durch gemeinsame
Weiterbildung, moderne Technologien und den fachlichen Austausch innerhalb der
neo Gruppe.
Für Franken bedeutet der Zusammenschluss zudem eine noch engere Vernetzung mit
den neo Standorten in Fürth und Nürnberg - etwa bei komplexen steuerlichen und
rechtlichen Fragestellungen oder in der Betreuung überregional tätiger
Mandanten.
Über neo Kanzlei
neo ist das HOME OF MITTELSTAND. Als integrierter Partner vereinen wir
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung unter einem Dach -
ganzheitlich gedacht, individuell umgesetzt. An nun zwölf Standorten und mit
rund 300 Mitarbeitern begleiten wir Unternehmen, Familiengesellschaften und
Organisationen durch eine zunehmend komplexe Wirtschaftswelt. Genau für diese
Komplexität haben wir das neo :ökosystem entwickelt: Ein System, das Menschen,
Expertisen und Perspektiven verbindet, Orientierung schafft und Komplexität in
Klarheit und Handlungsfähigkeit übersetzt. Denn für uns ist Zukunft keine
Prognose, sondern machbar. So halten wir den Mittelstand kontinuierlich in
Bewegung - heute und morgen.
Pressekontakt:
Ines Pfab
Leitung Marketing
mailto:ines.pfab@neo-kanzlei.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180901/6381951
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