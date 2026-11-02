OTS: neo Kanzlei / neo Kanzlei gewinnt Dr. Carl & Partner: Größter bisheriger ...

02.11.26 07:02 Uhr

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neo Kanzlei gewinnt Dr. Carl & Partner: Größter bisheriger

Zusammenschluss stärkt Präsenz in Franken und ganz Bayern (FOTO)

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Ansbach (ots) - Dr. Carl & Partner mbB firmiert künftig als neo Dr. Carl +

Partners Steuerberatungsgesellschaft mbH - mit der neo Legal GmbH erweitert neo

sein Angebot erstmals um Rechtsberatung

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Die neo Kanzlei setzt ihren Wachstumskurs fort und vollzieht ihren bislang

größten Zusammenschluss: Die Dr. Carl & Partner mbB gehört ab sofort zur neo

Gruppe und firmiert künftig als neo Dr. Carl + Partners

Steuerberatungsgesellschaft mbH. Mit mehr als 70 Mitarbeitern ist Dr. Carl &

Partner die größte Einheit, die neo bisher hinzugewinnen konnte. Die Kanzlei ist

seit vielen Jahren als etablierte Adresse für Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung

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und Rechtsberatung bekannt und genießt bei Unternehmen, Familien und

Privatpersonen in der Region einen hervorragenden Ruf. Mit dem Zusammenschluss

baut neo seine Präsenz in Franken erheblich aus und stärkt zugleich seine

Position als Partner des Mittelstands in ganz Bayern deutlich.

Nahtloser Übergang: Für Mandanten ändert sich nichts

Sämtliche Geschäftsbereiche der Dr. Carl & Partner mbB gehen nahtlos auf die neo

Gruppe über. Die Leistungsbereiche und Angebote werden 1:1 übernommen, die

vertrauten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bleiben bestehen. Für

Mandanten ändert sich damit nichts - außer, dass ihnen künftig zusätzlich das

gesamte Expertennetzwerk der neo Gruppe offensteht.

An der Spitze der neo Dr. Carl + Partners Steuerberatungsgesellschaft mbH stehen

weiterhin die bisherigen geschäftsführenden Partner Prof. Dr. Matthias Carl,

Markus Singer und Heinz Walterspacher. Sie führen die Einheit in gewohnter Weise

fort und stehen für Kontinuität und Verlässlichkeit in der Mandantenbetreuung.

Neues Geschäftsfeld: Rechtsberatung in der neo Legal GmbH

Mit dem Zusammenschluss erschließt neo erstmals den Bereich Rechtsberatung. Da

Recht für die neo Gruppe ein komplett neues Geschäftsfeld ist, wird dieser

Bereich in einer eigenen Gesellschaft, der neo Legal GmbH, geführt.

Geschäftsführerin und Geschäftsführer sind Nicolina Braun und Dr. Florian

Körber, die bereits bei Dr. Carl & Partner als geschäftsführende Partner tätig

waren. Auch hier werden alle Leistungsbereiche und Angebote gleichermaßen

übernommen. Gemeinsam mit Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung bietet neo

seinen Mandanten damit künftig ein noch umfassenderes Beratungsangebot aus einer

Hand.

Größter Zusammenschluss stärkt Franken und ganz Bayern

Mit mehr als 70 neuen Kolleginnen und Kollegen wächst die neo Gruppe auf rund

300 Mitarbeiter - ein Meilenstein in der Entwicklung der Kanzlei. Nach dem

Aufbau der Standorte Fürth und Nürnberg ist der Zusammenschluss mit Dr. Carl &

Partner der bislang größte Schritt in Franken: neo verdichtet sein Standortnetz

in der Region spürbar und stärkt seine Präsenz in ganz Bayern deutlich.

Mandanten profitieren von kurzen Wegen, gebündelter Fachkompetenz und einem

standortübergreifenden Netzwerk, das von der laufenden Steuerberatung über die

Wirtschaftsprüfung bis hin zur rechtlichen Begleitung reicht.

"Dr. Carl & Partner ist der bislang größte Zusammenschluss in der Geschichte von

neo - und ein echter Meilenstein für uns. Wir gewinnen ein hervorragend

aufgestelltes Team mit mehr als 70 Kolleginnen und Kollegen, ausgezeichneter

fachlicher Reputation und tiefer Verwurzelung in der Region. Damit stärken wir

unsere Präsenz in Franken und in ganz Bayern noch einmal deutlich. Mit der neo

Legal GmbH betreten wir zudem erstmals das Feld der Rechtsberatung und kommen

unserem Anspruch, das HOME OF MITTELSTAND zu sein, einen großen Schritt näher",

so Michael Kreitinger, Executive Partner der neo Kanzlei.

"Für uns stand von Anfang an fest: Unsere Mandanten sollen von diesem Schritt

profitieren, ohne dass sich für sie im Alltag etwas ändert. Mit neo haben wir

einen Partner gefunden, der unsere Werte teilt und uns die Möglichkeit gibt,

unsere Kanzlei in einem starken Verbund zukunftssicher weiterzuentwickeln",

erklärt Prof. Dr. Matthias Carl, geschäftsführender Partner der neo Dr. Carl +

Partners Steuerberatungsgesellschaft mbH.

"Die Anforderungen an Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung werden immer

komplexer. Als Teil der neo Gruppe können wir auf ein breites Expertennetzwerk

und moderne digitale Strukturen zurückgreifen und unseren Mandanten so noch mehr

fachliche Tiefe bieten - bei gleichbleibend persönlicher Betreuung", so Markus

Singer, geschäftsführender Partner der neo Dr. Carl + Partners

Steuerberatungsgesellschaft mbH.

"Unser Team aus hoch qualifizierten Mitarbeitern ist das Herzstück der Kanzlei.

Der Zusammenschluss eröffnet uns allen neue Perspektiven - zum einen durch

fachlichen Austausch über Standorte hinweg und zum anderen zur Nutzung moderner

Technologien. Gleichzeitig bleiben die Ansprechpartner und Strukturen, die

unsere Mandanten kennen und schätzen, erhalten", ergänzt Heinz Walterspacher,

geschäftsführender Partner der neo Dr. Carl + Partners

Steuerberatungsgesellschaft mbH.

"Mit der neo Legal GmbH schaffen wir innerhalb der neo Gruppe eine eigenständige

Heimat für die Rechtsberatung. Wir führen unsere Leistungen in vollem Umfang

fort und können sie künftig noch enger mit Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

verzahnen - ein klarer Mehrwert für unsere Mandanten", so Nicolina Braun,

geschäftsführende Partnerin der neo Legal GmbH.

"Gerade im Mittelstand greifen steuerliche, wirtschaftliche und rechtliche

Fragestellungen eng ineinander. Dass wir diese Themen nun innerhalb einer Gruppe

ganzheitlich betrachten können, ist für unsere Mandanten ein großer Vorteil. Wir

freuen uns darauf, den Bereich Recht bei neo gemeinsam aufzubauen und

weiterzuentwickeln", erklärt Dr. Florian Körber, geschäftsführender Partner der

neo Legal GmbH.

Synergien für Mandanten & Mitarbeiter

Mandanten profitieren künftig von einem erweiterten Expertennetzwerk, neuen

digitalen Servicekanälen und der Verbindung von Steuerberatung,

Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung unter einem Dach. Für die mehr als 70

Mitarbeiter von Dr. Carl & Partner entstehen neue Chancen durch gemeinsame

Weiterbildung, moderne Technologien und den fachlichen Austausch innerhalb der

neo Gruppe.

Für Franken bedeutet der Zusammenschluss zudem eine noch engere Vernetzung mit

den neo Standorten in Fürth und Nürnberg - etwa bei komplexen steuerlichen und

rechtlichen Fragestellungen oder in der Betreuung überregional tätiger

Mandanten.

Über neo Kanzlei

neo ist das HOME OF MITTELSTAND. Als integrierter Partner vereinen wir

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung unter einem Dach -

ganzheitlich gedacht, individuell umgesetzt. An nun zwölf Standorten und mit

rund 300 Mitarbeitern begleiten wir Unternehmen, Familiengesellschaften und

Organisationen durch eine zunehmend komplexe Wirtschaftswelt. Genau für diese

Komplexität haben wir das neo :ökosystem entwickelt: Ein System, das Menschen,

Expertisen und Perspektiven verbindet, Orientierung schafft und Komplexität in

Klarheit und Handlungsfähigkeit übersetzt. Denn für uns ist Zukunft keine

Prognose, sondern machbar. So halten wir den Mittelstand kontinuierlich in

Bewegung - heute und morgen.

Pressekontakt:

Ines Pfab

Leitung Marketing

mailto:ines.pfab@neo-kanzlei.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180901/6381951

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