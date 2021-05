OTS: NEOH / Food-Tech NEOH startet Investorenrunde in Deutschland (FOTO)

Food-Tech NEOH startet Investorenrunde in Deutschland (FOTO)

Wien (ots) - Das Food-Tech NEOH will die Expansion weiter vorantreiben und

bietet erstmals auch deutschen Investorinnen und Investoren die Möglichkeit,

sich am Unternehmen zu beteiligen. Nur wenige Wochen nachdem sich Tennis-Ass

Dominic Thiem am Unternehmen beteiligt hat, können nunmehr Investorinnen und

Investoren aus Deutschland bis 31. Mai 2021 Aktien an der NEOH Invest AG

erwerben. Mit dem neuen Kapital wird das Unternehmen die Expansion auf dem

deutschen und US-amerikanischen Markt sowie die Entwicklung und Einführung

weiterer innovativer Produkte vorantreiben. NEOH setzt damit dynamische

Wachstumsschritte, um den globalen Süßwarenmarkt mit der entwickelten

Zuckerersatz-Wunderformel zu revolutionieren.

Das Food-Tech NEOH (Alpha Republic GmbH) will mit der aktuell innovativsten

Zuckerersatzformel am Markt und einer starken Marke zu einem Top-Player am

globalen Süßwarenmarkt aufsteigen. Dafür startet die NEOH Invest AG erstmals

auch in Deutschland eine Finanzierungsrunde. Manuel Zeller, Founder und CEO:

"Mit NEOH wollen wir die Zukunft des Naschens neu gestalten. Unsere Formel ist

die Einzige, die nicht nur Zucker ersetzt, sondern auch kaum Auswirkung auf den

Blutzucker hat - und das bei vollem Geschmack. Damit haben wir aktuell die

innovativste Lösung am Markt, und das öffnet uns gerade enormes

Wachstumspotenzial."

Starke Umsatzsteigerung: Erstes Quartal bestätigt den Erfolgskurs

Die angestrebte Expansion wird sich auch im Umsatz des Unternehmens

widerspiegeln. Für 2021 erwartet die Alpha Republic GmbH, die hinter NEOH steht,

einen Umsatz von rund 7 Mio. Euro, ein Plus von rund 100 % gegenüber dem

Vorjahr. Dabei ist das Unternehmen besonders stark in das Jahr 2021 gestartet:

Der Gesamtumsatz konnte im ersten Quartal trotz der Pandemie im Vergleich zum

Vorjahr fast verdoppelt werden. Im Bereich der Eigenmarke NEOH konnte das

Unternehmen den Umsatz mit einem Wachstum von 182 % fast verdreifachen.

Sein Wachstum finanziert das Unternehmen auch durch Kapitalerhöhungen in der

NEOH Invest AG durch die Aufnahme von Eigenkapital. Aktionärinnen und Aktionäre

bekommen so die Möglichkeit, sich am Erfolg des no-sugar-game-changers in einer

attraktiven Branche zu beteiligen. Nach Abschluss einer erfolgreichen

Finanzierungsrunde 2020, die aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig geschlossen

wurde, und einer bereits erfolgreichen Platzierung in Österreich startet die

NEOH Invest AG nun ihre erste Investorenrunde in Deutschland.

Finanzierungsrunde für deutsche Investorinnen und Investoren offen

Manuel Zeller zeigt sich optimistisch für die erste Finanzierungsrunde am

deutschen Markt. Das Interesse sei schon im Vorfeld der aktuellen Emission sehr

groß gewesen. So ist etwa Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah bereits

begeisterter NEOH-Aktionär. Erst kürzlich hat sich zudem US Open Gewinner

Dominic Thiem am Unternehmen beteiligt. Für die nun in Deutschland gestartete

Finanzierungsrunde haben Investoren bereits Investments von deutlich mehr als 1

Mio. Euro zugesichert. "Die Erfolge bei Investorinnen und Investoren sowie am

Markt - sowohl in Österreich als auch in Deutschland und den USA - zeigen, dass

das Potenzial von NEOH enorm ist", erläutert Zeller.

Zur Kapitalerhöhung hatten die Founder der Alpha Republic GmbH die NEOH Invest

AG gegründet, die nun als Emissionsvehikel dient. Der Emissionserlös wird vor

allem in die Expansion in Deutschland und den USA investiert, sowie in den

massiven Ausbau der Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Darüber hinaus wird das

Kapital zur Markteinführung neuer Produkte genutzt: Noch in diesem Jahr will das

Unternehmen drei Produktinnovationen auf den Markt bringen. Ein kürzlich

erfolgter Durchbruch in der Zuckerersatz-Formel sorgt dabei für noch besseren

Geschmack und noch weniger Auswirkung auf den Blutzucker.

Weitere Informationen für interessierte Investorinnen und Investoren sind unter

neoh.com/investor (https://www.neoh.com/at-de/investor) abrufbar.

Über die NEOH Invest AG

Die NEOH Invest AG dient als Vehikel für Finanzierungsrunden der Alpha Republic

GmbH und wurde im September 2020 gegründet. Alleinvorstand der NEOH Invest AG

ist Manuel Zeller. Patrick Kolomaznik fungiert als Prokurist. Der Aufsichtsrat

besteht aus Gerd Niederkofler (Aufsichtsratsvorsitzender), Michael Steininger

(Stv. Aufsichtsratsvorsitzender), Stefan Kotynek und Adnan Shah.

Über die NEOH / Alpha Republic GmbH

Dank einzigartiger Zusammensetzung vereint NEOH das Beste aus klassischem

Schoko- und gesundem Fitnessriegel. Bei vollem Geschmack, aber nur einem Gramm

Zucker, bietet der ausgewogene Energie- und Proteinsnack ein völlig neues

Naschvergnügen - ganz ohne schlechtes Gewissen. Mehr als fünf Jahre steckten die

Wiener Manuel Zeller, Alexander Gänsdorfer, Patrick Kolomaznik und Adel

Hafizovic in die Entwicklung von Produkt und Marke, bevor sie im August 2016 die

Alpha Republic GmbH gründeten, die hinter NEOH steht. Unter dem Motto "Besser

naschen" ist NEOH seit dem 25. November 2017 flächendeckend in Österreich und

seit 1. Januar 2020 in Deutschland erhältlich. Produziert wird der 30g-Riegel

aus hochwertigen Zutaten in drei Geschmacksrichtungen in der

niederösterreichischen Gutschermühle. Weitere Informationen unter

http://www.neoh.com/

Pressekontakt NEOH Deutschland:

ad publica Public Relations GmbH

Sonia Garcia Köpper

Tel.: +49 (40) 317 66 321

Mail: mailto:neoh@adpublica.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154210/4917667

OTS: NEOH