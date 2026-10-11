OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / AWO warnt vor Personalabbau bei den ...

12.10.26 00:59 Uhr

AWO warnt vor Personalabbau bei den Wohlfahrtsverbänden / Verbandschef

Groß: Jede vierte Stelle bei Asyl- und Migrationsberatung in Gefahr -

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Kürzungen im Bundeshaushalt 2027

Osnabrück (ots) - Die von der Bundesregierung geplanten Kürzungen bei der

Migrations- und Asylberatung könnten die Wohlfahrtsverbände im nächsten Jahr bis

zu 630 Arbeitsplätze kosten. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (noz)

unter Berufung auf Berechnungen der Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Demnach ist die AWO selbst massiv betroffen. Dort sind 112 von 466 Stellen in

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der vom Bund geförderten Migrationssozialarbeit gefährdet - fast jeder vierte

Arbeitsplatz. Verbandsübergreifend drohe ein Abbau von 27 Prozent der

entsprechenden Stellen gegenüber 2026, falls Eigen- oder Drittmittel die

Ausfälle 2027 nicht auffangen können. Mit dem Personalabbau würden auch

entsprechende Beratungsangebote wegfallen.

"Die Kürzungen, die die Bundesregierung in der Migrationssozialarbeit vorsieht,

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können wir nur kurzsichtig nennen. Denn die Dienste, die davon betroffen sind,

sind ja keine netten Dreingaben, sondern ganz zentral auch für den

Wirtschaftsstandort Deutschland", sagte AWO-Chef Michael Groß gegenüber noz. Die

Angebote, die mit den Haushaltskürzungen zur Disposition stünden, qualifizierten

die Menschen "für den Arbeitsmarkt, stärken Zusammenhalt, spannen soziale Netze

dort, wo Menschen alleine abstürzen würden", betonte Groß. Einer Studie zufolge

rentiere sich jeder in der Migrationssozialarbeit investierte Euro um das

25-fache. Die Bundesregierung kürze also an der Zukunft. Am Ende werde nicht

gespart, sondern die Kosten würden Richtung Kommunen und Behörden verschoben.

Vor dem Hintergrund rechtsextremer Wahlerfolge sieht AWO-Chef Groß die

Bundesregierung in einer besonderen Pflicht, die Migrationssozialarbeit als

wichtigen Bestandteil der kommunalen Unterstützungsstrukturen zu stärken: "Bei

der Frage, ob wir das Einwanderungsland Deutschland solidarisch gestalten oder

diese Frage den Rechten überlassen, beweist sich heute mehr denn je der

Charakter."

Im Zentrum der Kritik steht der Entwurf für den Bundeshaushalt 2027. Danach soll

die behördenunabhängige Asylverfahrensberatung (AVB) in ihrer bisherigen Form

faktisch abgeschafft werden: Statt 24,5 Millionen Euro in diesem Jahr sind

künftig nur noch fünf Millionen Euro vorgesehen. Zugleich ist bei der

Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte (MBE) eine Kürzung um vier

Millionen Euro gegenüber 2026 vorgesehen. Über den Haushalt 2027 entscheidet der

Bundestag voraussichtlich Ende November.

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