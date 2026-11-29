Lies fordert Nachbesserungen am Spritpreisdeckel / Kritik an

Reiche-Plänen von Niedersachsen-MP - "Soft-Variante wäre fatal"

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Osnabrück (ots) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hat die Pläne

von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für einen

Spritpreisdeckel scharf kritisiert und Änderungen verlangt. "Wir brauchen einen

echten Spritpreisdeckel", sagte Lies im Interview mit der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (noz, Montagsausgabe). "Ich sehe erheblichen Nachbesserungsbedarf. Wenn

die Regierung eine Soft-Variante vorlegt und die Preise für Benzin und Diesel

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Anfang des Jahres wieder durch die Decke gehen, wäre das fatal. Das können sich

die Menschen nicht leisten. Und sie akzeptieren nicht, dass wenige Konzerne

profitieren und viele im Alltag dafür bezahlen." Die Koalition hatte im Oktober

vereinbart, wegen der anhaltend hohen Preise für Diesel und Benzin den

auslaufenden Tankrabatt durch einen Spritpreisdeckel zu ersetzen. "Wir können

nicht wie beim Tankrabatt immer nur Steuergelder ins System schießen",

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begründete Lies gegenüber noz den Plan und erhöhte den Druck auf Ministerin

Reiche: "Mit einem Spritpreisdeckel für faire Preise zu sorgen, sollte doch wohl

zu schaffen sein."

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