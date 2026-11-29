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Lies fordert Nachbesserungen am Spritpreisdeckel / Kritik an
Reiche-Plänen von Niedersachsen-MP - "Soft-Variante wäre fatal"
Osnabrück (ots) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hat die Pläne
von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für einen
Spritpreisdeckel scharf kritisiert und Änderungen verlangt. "Wir brauchen einen
echten Spritpreisdeckel", sagte Lies im Interview mit der "Neuen Osnabrücker
Zeitung" (noz, Montagsausgabe). "Ich sehe erheblichen Nachbesserungsbedarf. Wenn
die Regierung eine Soft-Variante vorlegt und die Preise für Benzin und Diesel
Anfang des Jahres wieder durch die Decke gehen, wäre das fatal. Das können sich
die Menschen nicht leisten. Und sie akzeptieren nicht, dass wenige Konzerne
profitieren und viele im Alltag dafür bezahlen." Die Koalition hatte im Oktober
vereinbart, wegen der anhaltend hohen Preise für Diesel und Benzin den
auslaufenden Tankrabatt durch einen Spritpreisdeckel zu ersetzen. "Wir können
nicht wie beim Tankrabatt immer nur Steuergelder ins System schießen",
begründete Lies gegenüber noz den Plan und erhöhte den Druck auf Ministerin
Reiche: "Mit einem Spritpreisdeckel für faire Preise zu sorgen, sollte doch wohl
zu schaffen sein."
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