Lies macht Druck auf VW-Führung: Gamechanger-Projekt "muss kommen" /

Niedersachsens Ministerpräsident kritisiert Umgang mit Belegschaft -

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"Brauchen Investitionen statt ausschließlich Einschnitte"

Osnabrück (ots) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hat den

Umgang der VW-Konzernführung mit der Belegschaft scharf kritisiert und verlangt

die Fortführung des gestoppten Modernisierungsprogramms "Gamechanger". "Alle

Tarifverträge zu kündigen und das auf den Tisch zu knallen, ist keine Art des

Umgangs", sagte er im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz,

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Montagsausgabe). "Deshalb erwarte ich vom Vorstand, wieder zu einer vernünftigen

Form des Miteinanders zurück zu finden." Lies vertritt das Land Niedersachsen im

VW-Aufsichtsrat.

Der Ministerpräsident forderte Investitionen statt einseitiger Einschnitte. "Wir

müssen in zukunftsfähige Produktionsmodelle investieren, statt ausschließlich

Einschnitte bei den Beschäftigten zu verlangen", sagte Lies und stellte sich mit

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Nachdruck hinter das auf Eis liegende "Gamechanger"-Projekt in Wolfsburg. "Damit

können wir in Deutschland wesentlich effizienter und damit günstiger produzieren

und deshalb darf es nicht sterben. Es muss kommen!", so der SPD-Politiker zu

noz. Mit der neuen Produktionslinie, die VW aus Kostengründen gestoppt hat, soll

in den 30er-Jahren der elektrische Golf gebaut werden. "Der ID Golf muss ein

Zukunftsprojekt für Wolfsburg sein!", sagte Lies.

Die Lage in Teilen der Autoindustrie sei "nicht schwierig, sie ist dramatisch",

sagte Lies mit Verweis auf Überkapazitäten und Kostendruck aus China, ergänzte

aber: "Ich brauche keine Unternehmensführung, die um Hilfe ruft. Ich brauche

eine Unternehmensleitung, die für Lösungen sorgt." Dafür müsse man auch

einhalten, was man zugesagt habe.

Die geplante Lockerung des EU-Verbrennerverbots, die im Dezember in Brüssel

beschlossen werden soll, verteidigt er. "Wenn wir sehen, dass wir bis 2035 nicht

alle Fahrzeuge auf Batterieantrieb umstellen können und es danach noch einen

Markt für Verbrenner gibt, brauchen wir eine Antwort." Es müssten 90 bis 95

Prozent erreicht werden, der Rest lasse sich etwa über grünen Stahl

kompensieren. "Das ist klüger als Schwarz oder Weiß", sagte der VW-Aufsichtsrat.

Ob nach 2035 noch fünf oder zehn Prozent Verbrenner verkauft werden dürften,

sage nichts darüber aus, wie konsequent VW heute auf Elektromobilität setze,

betonte Lies. Es werde auch danach Fahrzeuge geben, die als Plug-in-Hybride oder

mit Range Extender interessant blieben.

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