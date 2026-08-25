OTS: Nordzucker AG / Nordzucker beabsichtigt, die Zuckerproduktion in Nakskov ...

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Nordzucker beabsichtigt, die Zuckerproduktion in Nakskov einzustellen
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Braunschweig (ots) - Vor dem Hintergrund anhaltender struktureller
Überkapazitäten in der europäischen Zuckerindustrie ist die geplante Einstellung
der Zuckerproduktion am Standort Nakskov eine proaktive Maßnahme, um die
zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns zu sichern und ein insgesamt
effizienteres Produktionsnetzwerk zu schaffen.
Anfang dieses Jahres hat Nordzucker bekannt gegeben, dass die Zuckerproduktion
am Standort in Trencianská Teplá, Slowakei, sowie die Raffination von Rohzucker
am Standort Porkkala, Finnland, eingestellt werden. Dadurch wurden die
Produktionskapazitäten im Konzern bereits optimiert.
Zur Stärkung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Geschäftsbereichs Rübe
sind weitere Maßnahmen erforderlich. Eine umfassende Bewertung hat ergeben, dass
die Einstellung der Zuckerproduktion in Nakskov am stärksten zur Erreichung der
Ziele beitragen kann. Ein entscheidendes Argument für die Entscheidung war, dass
es am Standort Nakskov im Vergleich zu anderen Standorten der Nordzucker Gruppe
deutlich höhere Investitionen erfordern würde, um die langfristige Effizienz und
Rentabilität aufrechtzuerhalten.
"Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit
als Unternehmen zu stärken und so sicherzustellen, dass wir in einem
herausfordernden Marktumfeld weiterhin erfolgreich sind", sagt Lars Gorissen,
CEO Nordzucker. "Wir haben in diesem Jahr unsere Maßnahmen intensiviert und wir
sind zu der schwierigen Entscheidung gelangt, dass wir keine Zukunft mehr für
unsere Zuckerproduktion in Nakskov sehen. Entscheidungen, die Menschen und
Gemeinden betreffen, treffen wir niemals leichtfertig. Wir sind aber der
Überzeugung, dass dieser Schritt notwendig ist, um Nordzucker für die kommenden
Jahre stark, effizient und zukunftsfähig aufzustellen. Wir bleiben weiterhin ein
verlässlicher Partner für unsere Kunden und werden den Markt auch künftig im
gleichen Umfang wie heute beliefern."
Vorbehaltlich der laufenden Verhandlungen wird die geplante Einstellung der
Zuckerproduktion in Nakskov nach der Kampagne 2026/27 im Januar 2027
Auswirkungen auf bis zu 150 Arbeitsplätze haben.
Jannik Olejas, Geschäftsführer von Nordic Sugar Denmark, erklärt: "Unser Fokus
liegt nun darauf, unseren betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
Nakskov dabei zu helfen, sich auf die bevorstehende Kampagne vorzubereiten, und
sie gleichzeitig zu unterstützen, wenn es im Anschluss an der Zeit ist, an
anderer Stelle eine neue Tätigkeit aufzunehmen. In den kommenden Tagen und
Wochen werden wir einen konstruktiven Dialog mit der örtlichen Gemeinde und den
Arbeitnehmervertretern führen, um für möglichst viele unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die bestmöglichen Lösungen zu finden."
Die geplante Einstellung der Zuckerproduktion in Nakskov ändert nichts am
Engagement von Nordzucker in Dänemark. Künftig wird die Zuckerproduktion des
Unternehmens in Dänemark am Standort Nykøbing konzentriert, wodurch dieser
Standort vollständig ausgelastet wird.
"Einer der wichtigsten Bausteine unserer langfristigen Strategie, Fields for
Growth, ist die Steigerung der Effizienz und die Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit", erklärt Lars Gorissen. "Dazu gehört das Ziel, die
verfügbaren Produktionskapazitäten an die sich ändernden Marktanforderungen
anzupassen. Im Jahr 2025 startete Nordzucker ein zusätzliches Sofortprogramm zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz durch die Optimierung der
Netzwerkstruktur und die Verbesserung der Kosteneffizienz."
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Nordzucker
Nordzucker ist einer der weltweit führenden Hersteller von Zucker aus
Zuckerrüben und Zuckerrohr. Der Konzern gewinnt Zuckerprodukte in verschiedenen
Formen, wie Weißzucker, Rohzucker, Raffinade, Biozucker, Spezialitäten und
flüssige Zucker. Darüber hinaus produziert Nordzucker Futtermittel, Melasse,
Düngemittel und Kraftstoffe sowie Strom. Im Geschäftsjahr 2025/26
erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro.
Mit seiner Strategie Fields for Growth setzt Nordzucker zwei Schwerpunkte: die
Stärkung der Wirtschaftlichkeit des bestehenden Geschäfts sowie die gezielte
Diversifizierung und Wachstum.
Nordzucker fokussiert sich im Rahmen der Strategie zudem auf das Ziel, bis
spätestens 2050 die Produktion in den Werken CO2-neutral zu betreiben. Dies wird
um Ziele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes im Rübenanbau ergänzt.
Hochwertige Produkte und Dienstleistungen, Wachstumsperspektiven und
kontinuierliche Verbesserungen sind die treibende Kraft hinter einem engagierten
und internationalen Team von rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 19
europäischen und australischen Produktionsstandorten.
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Pressekontakt:
Nicole Dinter
Head of Communication & Public Affairs
Nordzucker Group
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