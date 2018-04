OTS: NorthCapital Kontor GmbH / NorthCapital Holding erhält von ...

NorthCapital Holding erhält von Insolvenzverwalterin Schmudde (White &

Case) den Zuschlag für die Starz-Gruppe

Schwabhausen (ots) - Im Rahmen ihrer M&A-Strategie hat die

NorthCapital Holding ApS heute den führenden Produzenten von

Kabelsätzen für Spezialfahrzeuge, die Starz-Gruppe, übernommen. Das

Unternehmen musste Mitte Januar Insolvenz anmelden. Grund dafür waren

u.a. Investitionen in China, die hohe finanzielle Vorleistungen

erforderten. Der Geschäftsbetrieb in Deutschland ist hingegen

unverändert weiter operativ profitabel.

Die NorthCapital Holding ApS ist eine internationale

Investmentgesellschaft mit Sitz in Kopenhagen. Sie operiert

schwerpunktmäßig in den Bereichen Edelsteine, Öl und Gas. Sie

investiert aber auch in Unternehmen des Finanz- und

Produktionsbereiches. So hat sie heute im Zuge ihrer Merge &

Akquisition-Strategie die Starz-Gruppe mit Sitz in Großräschen in

Brandenburg nebst ihren ausländischen Gesellschaften in Europa,

Nordafrika und China übernommen. Die in wirtschaftliche Schieflage

geratene Unternehmensgruppe fertigt und entwickelt Kabelstränge,

Steuerelektrik und Bedienpulte für Sonderfahrzeuge, insbesondere für

Bau-, Land- und Forstmaschinen, aber auch Kommunal- und

Feuerwehrfahrzeuge.

"Wir investieren hier in ein Unternehmen, das im Kern profitabel

ist. Der Bekanntheitsgrad und der exzellente Ruf der Starz-Gruppe bei

den namhaften, internationalen Industriekunden, aber auch der

attraktive Standort in der Nähe von Cottbus sind gute

Voraussetzungen, dass Geschäftsvolumen und die Ertragskraft wieder

nachhaltig zu steigern. Für Finanzinvestoren, die wie wir eine

Buy-and-Build-Strategie verfolgen, also hochattraktiv!", meint Werner

Schmidt, Group CEO der NorthCapital Holding ApS.

Die Insolvenzverwalterin Bettina Schmudde, Rechtsanwältin und

Partnerin der Kanzlei White & Case, stimmt dem zu:"Ich habe nach

einer intensiven Investorensuche im In- und Ausland mit der

NorthCapital Holding einen Investor für die Starz-Gruppe gefunden,

der sämtliche Standorte der Gruppe erhalten wird. Hierdurch wird der

Gruppe und ihren Mitarbeitern eine verdiente zweite Chance gegeben.

Ein Gewinn auch für die Lausitz."

Rechtsanwältin Schmudde hatte bereits unmittelbar nach der

Einleitung des Insolvenzverfahrens und ihrer Bestellung zur

vorläufigen Insolvenzverwalterin mit der internationalen Suche nach

finanzstarken Investoren für die Starz-Gruppe mit ihren

Gesellschaften in Deutschland, Polen, Tunesien und China begonnen.

Der Geschäftsbetrieb der insolventen Starz GmbH aus Großräschen,

die rund 170 Mitarbeiter beschäftigt, lief unterdessen vollumfänglich

weiter. Die weiteren Gesellschaften der Starz-Gruppe - Starz Polska,

Mecsy Tunisie, Starz Wiring System Ltd. Co. - waren von der Insolvenz

nur indirekt über ihre Muttergesellschaft in Deutschland betroffen.

Die Starz - Gruppe, die zu den führenden Produzenten von

Kabelsträngen für Sonderfahrzeuge gehört, hat weltweit insgesamt ca.

720 Mitarbeiter - zwei Drittel davon arbeiten in der Produktion.

Neben ihrem Firmensitz in Brandenburg betreibt sie auch

Produktionsstätten im Ausland. Gerade beim Aufbau der chinesischen

Tochtergesellschaft kam es zu hohen finanziellen Belastungen, die

durch das sonst profitable Kerngeschäft nicht mehr aufgefangen werden

konnten.

Über die Höhe des Kaufpreises wurde zwischen den Beteiligten

Stillschweigen vereinbart. Bedingt durch die hohen

Liquiditätsabflüsse nach China, kam es zu einer Liquiditätskrise der

Starz-Gruppe, die schließlich zur Stellung des Insolvenzantrages

Mitte Januar 2018 führte.

Das Branchenumfeld, in dem sich die Starz-GmbH positioniert, steht

vor strukturellen Herausforderungen. Die Spezialfahrzeug-Branche hat

sich in den letzten Jahren stark konsolidiert. Das hat dazu geführt,

dass die Starz-Gruppe mit ihren Top-10 Kunden den ganz überwiegenden

Teil ihres Umsatzes generiert. Hinzu kommt, dass der

Automatisierungsgrad bei der Produktion von Kabelsträngen sehr gering

ist, also Personalkosten in der Herstellung gerade am Standort

Deutschland hoch sind. Im Zeitalter der Digitalisierung kommen

Herausforderungen in der Organisationsentwicklung hinsichtlich

Strukturen, Ablauf- und IT-Prozesse hinzu.

Auf der anderen Seite liegt genau in diesen Rahmenbedingungen das

Potenzial für Investoren. "Sanierungsmaßnahmen in Preisgestaltung und

Vertrieb können schnell umgesetzt werden und somit Umsatz und

Profitabilität steigern. Den Fokus wieder auf das Kerngeschäft der

Kabelkonfektionierung zu legen, kann dann nachhaltig zum Erfolg

beitragen. Wir sind überzeugt, hier schon bald positive Entwicklungen

erzielen zu können." so Werner Schmidt.

Das White & Case Team bestand bei der Sanierung der Starz-Gruppe

neben Partnerin Bettina Schmudde aus Counsel Dr. Tim Brune und

Associate Norwin Baczako (alle Restructuring & Insolvency, Dresden).

Der internationale Investorenprozess wurde exklusiv durch die

Restrukturierungspartner jwt GmbH & Co. KG, Berlin, begleitet.

Über White & Case

White & Case ist eine der führenden internationalen

Anwaltssozietäten und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren

der Welt an 41 Standorten in 30 Ländern präsent. In Deutschland sind

rund 200 Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare in Berlin,

Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg tätig (www.whitecase.com).

Seit mehr als 30 Jahren verfügt die Kanzlei über einer der

angesehensten Insolvenz- und Restrukturierungspraxen in Deutschland

(www.whitecaseinso.de).

Über NorthCapital Holding ApS

Die NorthCapital Holding ApS ist eine weltweit tätige

Investmentgesellschaft mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark. NorthCapital

Holding ApS operiert schwerpunktmäßig in den Bereichen Edelsteine,

Öl- und Gasindustrie sowie Investments (Mergers & Acquisitions) in

Unternehmen des Finanz- und Produktionsbereiches.

OTS: NorthCapital Kontor GmbH

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130389

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130389.rss2

Pressekontakt:

NorthCapital Kontor GmbH

Carl-Zeiss-Straße 6

D-85247 Schwabhausen

info@northcapital-kontor.de

www.northcapital-kontor.de

Telefon: +49 8138 666 15 00