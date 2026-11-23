NOWEDA knackt 11-Milliarden-Umsatzmarke (FOTO)

Essen (ots) - Im Rahmen der 88. Generalversammlung am 21. November in Essen

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informierten Aufsichtsrat und Vorstand der NOWEDA Apothekergenossenschaft über

die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2025/2026. Trotz der nach wie vor

herausfordernden Rahmenbedingungen im pharmazeutischen Großhandel fiel die

Bilanz positiv aus: Die Erlöse legten gegenüber dem Vorjahr leicht zu und

erreichten mit rund 615 Mio. Euro ein Wachstum, das etwa 0,12 Prozentpunkte über

dem Markt lag. Insgesamt belief sich der Umsatz auf 11,36 Mrd. Euro.

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Dank des gestiegenen Umsatzes konnte die NOWEDA-Gruppe ihren Rohertrag im

Vergleich zum Vorjahr absolut um 8 Mio. Euro auf insgesamt 576 Mio. Euro

steigern. Gleichzeitig ging die Rohertragsmarge von 5,3 Prozent auf 5,1 Prozent

zurück. "Ein Faktor für diese Entwicklung sind hochpreisige Arzneimittel -

allein in den vergangenen drei Jahren verzeichnen wir hier einen Zuwachs von

rund 35 Prozent. Da aber die gesetzliche Großhandelsvergütung bei 38,53 Euro

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gedeckelt ist, sinkt unsere prozentuale Vergütung immer weiter", so der

Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Kuck.

Die Bilanzsumme der NOWEDA-Gruppe entwickelte sich derweil positiv: Sie nahm um

80 Mio. Euro auf 1,85 Mrd. Euro zu. Das Anlagevermögen reduzierte sich aufgrund

von Sonderabschreibungen bei den immateriellen Vermögensgegenständen um 6,1 Mio.

Euro auf etwa 226 Mio. Euro. Das Eigenkapital wuchs um rund 53 Mio. Euro auf

714,9 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote betrug 38,6 Prozent nach 37,3 Prozent im

Vorjahr. Weitere Informationen und Kennzahlen stellt NOWEDA im digitalen

Geschäftsbericht unter https://geschaeftsbericht.noweda.de/ zur Verfügung.

Die NOWEDA eG beteiligt ihre Mitglieder mit einer Dividende von rund 24,1 Mio.

Euro am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Für besonders aktive

Mitglieder, die einen Jahresumsatz von mehr als 720.000 Euro je Apotheke

erzielen, liegt die Bruttorendite für das Mitgliedskapital bei 11,1 Prozent für

Pflichtanteile und 12,05 Prozent für freiwillige Anteile. Gegenüber dem Vorjahr

entspricht dies einer Erhöhung um 0,6 bzw. 0,3 Prozentpunkte. Die daraus

resultierende Bardividende beträgt 9,4 Prozent für Pflichtanteile und 10,2

Prozent für freiwillige Anteile.

Zum Jahresende 2026 wird Dr. Michael Kuck auf eigenen Wunsch in den Ruhestand

wechseln. Udo Harneit, der den Vertrieb Deutschlands größter

Apothekergenossenschaft auf Vorstandsebene verantwortet, wird den Vorsitz ab

Januar 2027 übernehmen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Matthias Lempka

würdigte Dr. Kucks langjährige Verdienste sowie seinen herausragenden Beitrag

zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens. Der zukünftige NOWEDA-Chef Udo

Harneit schloss sich dem Dank an. "Die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Kuck war

immer offen, lösungsorientiert und von gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen

getragen. Nicht zuletzt seiner Führung ist es zu verdanken, dass die NOWEDA auf

einem starken, soliden Fundament steht, auf dem wir aufbauen können."

Dr. Kuck erhielt im Zuge der Generalversammlung die höchste Ehrung der NOWEDA

Apothekergenossenschaft - die Günther-Büsch-Ehrengabe - und wurde darüber hinaus

zum Ehrenvorsitzenden des Vorstands ernannt.

Pressekontakt:

NOWEDA Apothekergenossenschaft eG

Unternehmenskommunikation

Tel.: 0201 802-2660

mailto:presse@noweda.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65940/6395853

OTS: NOWEDA eG