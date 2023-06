OTS: NTT DATA Business Solutions AG / Internationale Studie präsentiert die ...

Internationale Studie präsentiert die wesentlichen Treiber digitaler

Transformationsprojekte

Bielefeld/Walldorf (ots) - Europa will Kosten senken, die USA setzen auf

Innovationen

Aktuelle Studie vom SAP®-Beratungshaus NTT DATA Business Solutions AG und

IT-Dienstleister Natuvion GmbH legt offen:

- Die Hauptgründe für Transformationsprojekte sind Restrukturierungen in

Unternehmen.

- Fachkräftemangel und fehlendes Know-how der Mitarbeitenden stellen Unternehmen

hinsichtlich Geschwindigkeit und Erfolg von Transformationsprojekten vor

Herausforderungen.

- ESG und Nachhaltigkeitsziele spielen noch eine vergleichsweise geringe Rolle

bei IT-Transformationsentscheidung in Unternehmen.

Das SAP-Beratungshaus NTT DATA Business Solutions AG und der IT-Dienstleister

Natuvion GmbH haben gemeinsam die internationale "Transformationsstudie 2023"

veröffentlicht. Die Studie gibt detaillierten Aufschluss über die Motivation von

Transformationsprojekten in Unternehmen, die eingesetzten Strategien und

Methoden sowie über die wesentlichen Herausforderungen im

Transformationsprozess. Mehr als 600 CIOs, Geschäftsführerinnen und

Geschäftsführer aus dem gehobenen weltweiten Mittelstand wurden im Jahr 2022 im

Rahmen der Studie befragt. Sie eint, dass alle innerhalb der letzten zwei Jahre

einen Wandel ihrer IT-Systemlandschaft vollzogen haben. Die Studie macht

deutlich, dass sowohl der Transformationswille als auch der -druck von

Unternehmen auf hohem Niveau sind. Unterschiede zwischen den betrachteten

Regionen ergeben sich vor allem hinsichtlich der Frage, welche Ziele mit der

digitalen IT-Transformation erreicht werden sollen.

Fast jede zweite Entscheiderin/jeder zweite Entscheider (46 %) nennt

organisatorische Anpassungen bzw. Restrukturierungen als Hauptgrund für den

Start eines Umbaus der eigenen IT-Infrastruktur und -Prozesse im vergangenen

Jahr. Weitere Gründe sind eine Kostensenkung (36 %) und eine Verbesserung des

Kundenservices (36 %). Mehr als jede dritte befragte Person begründet die

getroffene Transformationsentscheidung mit dem Ziel, zukünftig innovative

Geschäftsmodelle anbieten zu können.

"Die Studie bestätigt unsere Wahrnehmung der Beweggründe für die digitale

Transformation", sagt Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der NTT DATA

Business Solutions AG und EVP von NTT DATA, Inc. "Trotz vielfältiger

Herausforderungen sehen Unternehmen weltweit diesen Schritt als notwendig an.

Auf lange Sicht müssen sie ansonsten mit höheren Kosten, langsameren

Geschäftsentscheidungen und einer veralteten IT-Infrastruktur rechnen. Unsere

Aufgabe ist es, Unternehmen in diesem Prozess zu unterstützen und die

Komplexität für sie zu reduzieren."

Die Analyse verschiedener Regionen zeigt ein differenzierteres Bild. Im

deutschsprachigen DACH-Raum sind Transformationsentscheidungen am stärksten an

den Wunsch geknüpft, Kosten zu senken (43 %), gefolgt von organisatorischen

Anpassungen und Restrukturierungen (39 %) sowie dem Wunsch, den Kundenservice zu

verbessern (37 %). Diese Gewichtung weicht in Großbritannien und der

NORDIC-Region (Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen) nur leicht ab:

Kostensenkungen werden dort nach organisatorischen Anpassungen an zweiter Stelle

genannt, gefolgt von dem Wunsch, den Kundenservice verbessern zu wollen.

Ein anderes Bild ergibt sich für die USA: Zwar sind auch dort Umstrukturierungen

und organisatorische Anpassungen der wichtigste Beweggrund für

Transformationsentscheidungen (59 %); anders als in Europa geben amerikanische

Unternehmen aber deutlich häufiger an, mit Hilfe der Transformation ihre

Innovationsfähigkeit steigern zu wollen. Jede zweite amerikanische

Entscheiderin/jeder zweite amerikanische Entscheider geht davon aus, nach dem

Wandel innovativere Geschäftsmodelle anbieten zu können.

Herausforderungen bei digitalen Transformationsprojekten

Die Studie analysiert zudem, welche Faktoren den Erfolg von

Transformationsprojekten gefährden. Die größte Herausforderung sehen die

befragten Entscheiderinnen und Entscheider im fehlenden Know-how ihrer

Mitarbeitenden (39 %) und der Ressourcenknappheit (32 %). Fehlende Expertise

kann zu Verzögerungen in der Planung und Umsetzung der digitalen Transformation

führen. Dem gegenüber wächst den Studienergebnissen zufolge der Zeitdruck für

Transformationsprojekte: Im Jahr 2021 planten noch 40 Prozent der Unternehmen

mit einem Zeitrahmen zwischen einem und zwei Jahren, 25 Prozent mit weniger als

einem Jahr. Im folgenden Jahr 2022 sind es nun nur noch 30 Prozent, die mit

einem Zeitraum von einem bis zwei Jahren planen und 33 Prozent, die die

Umstellung innerhalb eines Jahres realisieren wollen.

"Wir erleben in vielen Projekten, dass Unternehmen die Komplexität von

Transformationsprojekten unterschätzen", sagt Patrick Dahse, Geschäftsführer der

Natuvion GmbH, die seit August 2022 ein Teil von NTT DATA Business Solutions

ist. "Deshalb sind eine gute Planung, hohe technische Exzellenz sowie ein

zuverlässiges Migrationsmanagement relevant." Auf die Frage, was die befragten

Verantwortlichen aus heutiger Sicht anders gemacht hätten, antworteten sie, dass

sie mehr Ressourcen (46 %) und Zeit (38 %) einplanen und früher anfangen würden

(32 %).

Nachhaltigkeitsziele sind noch keine Haupttreiber

Ein überraschendes Ergebnis liefert die Transformationsstudie beim Blick auf die

Themen ESG-Anforderungen und Nachhaltigkeit. Dieser Aspekt ist in den Augen der

befragten Verantwortlichen noch kein relevanter Grund für die IT-Transformation.

Insgesamt geben lediglich 14 Prozent der Befragten dies als Motivation für ihre

Entscheidung an. Stärker ins Gewicht fällt dagegen die Neubewertung der

kurzfristigen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. So untersucht die Studie auch

die Frage, welchen Einfluss die neuen geopolitischen und wirtschaftlichen

Herausforderungen auf die Transformationsentscheidung der Befragten hatten. Hier

zeigt sich ein differenziertes Bild: Rund jedes fünfte Unternehmen gibt an, die

Transformation aufgrund politischer und wirtschaftlicher Entwicklungen

verschoben (19 %) oder gar gestrichen (18 %) zu haben. Auf der anderen Seite

haben hingegen 31 Prozent der befragten Unternehmen das Transformationsprojekt

sogar vorgezogen und damit klar priorisiert.

Die vollständigen Ergebnisse der "Transformationsstudie 2023" finden Sie hier:

Transformationsstudie 2023 (https://hubs.ly/Q01SrhF_0)

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) treibt

Innovationen voran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed

Services und darüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich

SAP-Lösungen und -Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre

Mitarbeitenden - funktionieren. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein

herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden

mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe,

globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen

Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu

innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag

zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business

Solutions beschäftigt mehr als 13.000 Menschen in 30 Ländern.

Über Natuvion

Natuvion (https://www.natuvion.com/de/) ist ein digitales Umzugsunternehmen.

Natuvion zieht geschäftskritische Daten und Prozesse von einer technologischen

Plattform auf eine andere um! Die Natuvion Experten werden immer dann gerufen,

wenn mittelständische und große Unternehmen ihre IT-Systeme modernisieren,

optimieren, trennen, zusammenführen oder umbauen möchten! Dieses exklusive

Know-how zur technischen Transformation ermöglicht Natuvion Kunden, ihre Daten

und Prozesse immer auf den modernsten und innovativsten Technologien zu nutzen.

Als Inc. 5000 und FT 1000 ist die Natuvion Gruppe seit nunmehr 4 Jahren in Folge

eines der am dynamisch wachsensten Software- und IT-Beratungsunternehmen

Europas.

