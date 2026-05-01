OTS: NTT DATA Business Solutions AG / NTT DATA Business Solutions unterstützt ...
NTT DATA Business Solutions unterstützt SAP-Kunden bei der
Vorbereitung auf die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) (FOTO)
Bielefeld (ots) - NTT DATA Business Solutions, ein führender SAP Platinum
Partner für den globalen Mittelstand, erweitert seine SAP-BTP-basierte Lösung
Sustainability Data Simplified
(https://nttdata-solutions.com/de/loesungen/sustainability-data-simplified/).
Ziel ist es, Unternehmen bei der Umsetzung der Anforderungen der
EU-Verpackungsverordnung ( Packaging and Packaging Waste Regulation
(https://nttdata-solutions.com/de/blog/ppwr-verordnung-august-2026/), kurz:
PPWR) zu unterstützen.Die Lösung greift die anhaltende Nachfrage nach
verlässlichen Nachhaltigkeitsdaten auf und schafft eine strukturierte Grundlage,
um regulatorische Anforderungen direkt im SAP-System zu steuern.
"Die PPWR zeigt, wie schnell regulatorische Anforderungen zur operativen
Realität werden", sagt Luisa Swetlik, Product Ownerin Sustainability Data
Simplified. "Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese
Anforderungen in SAP-basierte Prozesse zu übersetzen - und zwar so, dass sie
auch über die PPWR hinaus tragfähig sind."
Die PPWR stellt Produktion, Verpackung und Logistik vor neue Herausforderungen
Mit Blick auf den ersten wichtigen Meilenstein der PPWR im August 2026 steigt
der Handlungsdruck für Unternehmen in ganz Europa. Ab diesem Zeitpunkt müssen
sie nachweisen können, dass relevante Verpackungen den Anforderungen
entsprechen, bevor Produkte auf den EU-Markt gelangen. Die Verordnung bringt
verbindliche Anforderungen mit sich, darunter chemische Vorgaben,
Konformitätsbewertungen, technische Dokumentation sowie klar geregelte
Verantwortlichkeiten entlang der gesamten Lieferkette.
Für viele Unternehmen liegt die Herausforderung dabei weniger im Verständnis der
Regulierung als in der praktischen Umsetzung. Sie müssen insbesondere:
- Identifizieren, welche Produkte und Verpackungen betroffen sind
- Verstehen, wo die relevanten Daten im Unternehmen vorliegen
- Sicherstellen, dass die Dokumentation dauerhaft konsistent, nachvollziehbar
und prüfbar bleibt
Gerade in komplexen SAP-Landschaften zeigt sich, dass Verpackungsinformationen
häufig tief in Stücklisten, Materialstämmen und Logistikprozessen verankert
sind.
Von der Regulierung zum SAP-basierten Prozess
Sustainability Data Simplified setzt genau dort an, wo die Anforderungen der
PPWR operativ relevant werden: auf Ebene der SAP-Daten. Die Lösung ermöglicht es
Unternehmen, regulatorische Anforderungen direkt mit bestehenden
Produktstrukturen und den im SAP-System gepflegten Verpackungsinformationen zu
verknüpfen. So können Unternehmen:
- PPWR-relevante Verpackungen auf Basis von Stücklisten identifizieren
- Rollen wie Hersteller, Erstinverkehrbringer oder Importeur eindeutig zuordnen
- Konformitätsbewertungen und Dokumentationsprozesse unterstützen
- PPWR-relevante Informationen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg
nachvollziehbar abbilden
Der SAP-integrierte Ansatz reduziert manuelle Workarounds und vermeidet
Insellösungen - und schafft gleichzeitig die Grundlage für eine gezielte
Vorbereitung auf Audits und Marktüberwachung.
Nachhaltigkeitsdaten strukturiert nutzbar machen - über die PPWR hinaus
Regulierungen wie die PPWR machen ein grundlegendes Problem sichtbar:
Nachhaltigkeitsdaten sind in vielen Unternehmen vorhanden, jedoch oft nicht in
einer Form, die regulatorische Anforderungen erfüllt. Sustainability Data
Simplified schafft hier Abhilfe, indem eine konsistente, SAP-basierte Datenbasis
aufgebaut wird, die sich auch für zukünftige regulatorische Anforderungen nutzen
lässt. Die Lösung wird kontinuierlich gemeinsam mit Kunden weiterentwickelt. Ein
dediziertes Produktteam bündelt Expertise aus Produktentwicklung,
SAP-Integration, Innovation und Nachhaltigkeit, um regulatorische Anforderungen
wie die PPWR in durchgängige, skalierbare SAP-Prozesse zu überführen. Unter der
Verantwortung von Luisa Swetlik liegt der Fokus darauf, Unternehmen bei der
effizienten und skalierbaren Umsetzung aktueller und zukünftiger Vorgaben zu
unterstützen.
Weitere Informationen zu Sustainability Data Simplified finden Sie hier
(https://nttdata-solutions.com/de/loesungen/sustainability-data-simplified/).
Über NTT DATA Business Solutions
NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) ist auf SAP
spezialisiert und agiert innerhalb eines leistungsstarken Netzwerks aus Partnern
wie Microsoft und ServiceNow. Wir unterstützen mittelständische sowie
ausgewählte Großunternehmen weltweit dabei, Intelligent Enterprises zu werden -
von Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services.
NTT DATA Business Solutions ist Teil der NTT DATA (https://de.nttdata.com/)
Unternehmensgruppe. Mit einem jährlichen globalen Umsatz von über 30 Milliarden
US-Dollar ist sie ein führender Anbieter von Business- und Technologie-Services,
die 75 Prozent der Fortune Global 100 zu ihren Kunden zählt. Gruppenweit
engagiert sich NTT DATA für den Erfolg seiner Kunden und ist bestrebt, die
Gesellschaft mit verantwortungsvollen Innovationen positiv zu verändern. Sie ist
einer der weltweit führenden Anbieter von KI und digitalen Infrastrukturen.
Außerdem bietet sie einzigartige Fähigkeiten bei der Enterprise-Skalierung von
KI, Cloud, Security, Konnektivität, Rechenzentren und Application Services. Mit
Beratung und Branchenlösungen unterstützt NTT DATA Unternehmen und die
Gesellschaft dabei, sicher und nachhaltig in eine digitale Zukunft aufzubrechen.
Als Global Top Employer verfügt die Unternehmensgruppe über Expertinnen und
Experten in mehr als 70 Ländern. Darüber hinaus bietet sie Kunden ein robustes
Ökosystem mit Innovationszentren sowie etablierten Partnern und Start-ups. NTT
DATA ist Teil der NTT Group, die jedes Jahr mehr als 3 Milliarden US-Dollar in
Forschung und Entwicklung investiert.
Pressekontakt:
Jasmin Straeter
Head of Global Communications
NTT DATA Business Solutions AG
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E-mail: mailto:jasmin.straeter@nttdata.com
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