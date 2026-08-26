OTS: NTT DATA Business Solutions AG / NTT DATA übernimmt Netgain und schafft ...

26.08.26 14:18 Uhr

Werte in diesem Artikel

NTT DATA übernimmt Netgain und schafft gemeinsam mit The Cloud People

Schwedens größtes auf ServiceNow spezialisiertes Unternehmen (FOTO)

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Bielefeld (ots) - NTT DATA, ein weltweit führender Anbieter von KI und digitalen

Geschäfts- und Technologiedienstleistungen, gibt die Übernahme von Netgain AB

(https://netgain.se/en) bekannt. Gemeinsam mit The Cloud People, seit Dezember

2025 Teil von NTT DATA, entsteht damit Schwedens größtes auf ServiceNow

spezialisiertes Unternehmen. Die Übernahme stärkt das ServiceNow-Geschäft von

NTT DATA in den Nordics, etabliert eine führende Position im schwedischen Markt

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und erweitert seine Möglichkeiten, Kunden bei ServiceNow-basierten

Transformationsinitiativen in der gesamten Region zu unterstützen. Der Abschluss

der Transaktion steht unter Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen

und wird innerhalb der kommenden Wochen erwartet.

Netgain wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm. Das

Unternehmen hat sich als verlässlicher ServiceNow-Partner etabliert und bietet

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ein umfassendes Leistungsspektrum, das von Beratung und Implementierung über

Managed Services bis hin zu KI-gestützter Workflow-Transformation reicht.

Netgain verfügt über mehr als 160 ServiceNow-Zertifizierungen und verbindet

fundierte Plattformexpertise mit einem ausgeprägten Verständnis für die

Geschäftsprozesse seiner Kunden. Das Team unterstützt Unternehmen dabei, ihre

digitale Transformation voranzutreiben und Prozesse effizienter zu gestalten.

Seit 2013 ist Netgain Teil von CombinedX (https://www.combinedx.com/en/), ein

Verbund spezialisierter IT-Beratungsunternehmen, und betreut mittelständische

und große Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors in ganz

Schweden.

Seit der Übernahme durch NTT DATA Business Solutions

(https://www.nttdata.com/global/en/news/press-release/2025/december/121900),

einer Business Unit von NTT DATA, Ende 2025 hat sich The Cloud People zum

führenden ServiceNow-Anbieter des Unternehmens in den Nordics entwickelt. Vor

dem Hintergrund der 2025 erweiterten strategischen Partnerschaft zwischen NTT

DATA und ServiceNow (https://nttdata-solutions.com/de/presse/corporate-pressemit

teilungen/servicenow-and-ntt-data-expand-strategic-partnership-to-accelerate-ai-

led-transformation-for-global-enterprises/) ergänzt Netgain das bestehende

Angebot um zusätzliche Kompetenzen, Kundenbeziehungen und Marktkenntnisse und

schafft damit die Grundlage für weiteres Wachstum im ServiceNow-Ökosystem.

"SAP bildet das Fundament unseres Geschäfts bei NTT DATA Business Solutions.

Gleichzeitig investieren wir gezielt in Wachstumsfelder, die zusätzlichen

Mehrwert für unsere Kunden bieten", sagt Norbert Rotter, CEO von NTT DATA

Business Solutions. "ServiceNow ist zu einer wichtigen Säule dieser Strategie

geworden, und The Cloud People hat sich bereits als hervorragende Ergänzung

unserer Organisation in den Nordics erwiesen. Mit Netgain bauen wir unser

ServiceNow-Geschäft in Schweden weiter aus. Die hochqualifizierten Beraterinnen

und Berater, die engen Kundenbeziehungen und die umfassende Plattformkompetenz

machen das Unternehmen zu einer idealen Ergänzung für uns."

"Die Nachfrage nach KI-gestützter Workflow-Automatisierung und vernetzten

Service-Erlebnissen nimmt weiter zu. Entsprechend spielt die

ServiceNow-Plattform eine immer wichtigere Rolle in den

Transformationsstrategien unserer Kunden", sagt Jatin Rajpal, Senior Executive,

Global Head of ServiceNow bei NTT DATA. "Wir bauen unser ServiceNow-Geschäft

kontinuierlich weiter aus und investieren gezielt in Schlüsselmärkte weltweit.

Mit Netgain gewinnen wir zusätzliche Expertise und Kapazitäten in Europa, die

die Stärken von The Cloud People ergänzen."

"Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, eine führende

ServiceNow-Organisation in Europa erschaffen", erklärt Bjørn Jarl, CEO von The

Cloud People. "Neben den strategischen Synergien verbindet unsere Unternehmen

vor allem ein gemeinsames Verständnis davon, wie wir unsere Kunden unterstützen

wollen. Wir teilen eine starke Kundenorientierung, einen hohen Qualitätsanspruch

und die Leidenschaft, Unternehmen dabei zu helfen, das volle Potenzial der

ServiceNow-Plattform auszuschöpfen. Durch die enge Zusammenarbeit unserer Teams

schaffen wir neue Möglichkeiten für Wissensaustausch, die Weiterentwicklung

unserer Mitarbeitenden und den Ausbau der Stärken, die beide Unternehmen

erfolgreich gemacht haben."

"Mit dem Zusammenschluss mit NTT DATA Business Solutions und The Cloud People

beginnt für Netgain ein spannendes neues Kapitel", sagt Eva Sandberg, CEO von

Netgain. "Unsere Kunden werden weiterhin mit den Teams zusammenarbeiten, die sie

kennen und denen sie vertrauen. Gleichzeitig profitieren sie von einem

internationalen Netzwerk, zusätzlichen Ressourcen und erweiterten Kompetenzen,

die sie auf ihrem langfristigen Erfolgskurs unterstützen."

Nach Abschluss der Akquisition wird Netgain unter dem Markennamen "Netgain - an

NTT DATA company" agieren.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) ist auf SAP

spezialisiert und agiert innerhalb eines leistungsstarken Netzwerks aus Partnern

wie Microsoft und ServiceNow. Wir unterstützen mittelständische sowie

ausgewählte Großunternehmen weltweit dabei, Intelligent Enterprises zu werden -

von Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services. NTT DATA Business

Solutions ist Teil der NTT DATA (https://de.nttdata.com/) Unternehmensgruppe.

Mit einem jährlichen globalen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar ist sie

ein führender Anbieter von Business- und Technologie-Services, die 75 Prozent

der Fortune Global 100 zu ihren Kunden zählt. Gruppenweit engagiert sich NTT

DATA für den Erfolg seiner Kunden und ist bestrebt, die Gesellschaft mit

verantwortungsvollen Innovationen positiv zu verändern. Sie ist einer der

weltweit führenden Anbieter von KI und digitalen Infrastrukturen. Außerdem

bietet sie einzigartige Fähigkeiten bei der Enterprise-Skalierung von KI, Cloud,

Security, Konnektivität, Rechenzentren und Application Services. Mit Beratung

und Branchenlösungen unterstützt NTT DATA Unternehmen und die Gesellschaft

dabei, sicher und nachhaltig in eine digitale Zukunft aufzubrechen. Als Global

Top Employer verfügt die Unternehmensgruppe über Expertinnen und Experten in

mehr als 70 Ländern. Darüber hinaus bietet sie Kunden ein robustes Ökosystem mit

Innovationszentren sowie etablierten Partnern und Start-ups. NTT DATA ist Teil

der NTT Group, die jedes Jahr mehr als 3 Milliarden US-Dollar in Forschung und

Entwicklung investiert.

Über The Cloud People

The Cloud People Group zählt zu den führenden auf ServiceNow spezialisierten

Unternehmen Europas. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und große

Unternehmen dabei, das volle Potenzial der ServiceNow-Plattform auszuschöpfen -

von strategischer Beratung über Implementierung bis hin zu Managed Services und

KI-gestützten Workflow-Lösungen. The Cloud People wurde 2019 gegründet und hat

seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen. Mit Standorten in neun Ländern in

Nordeuropa, den USA und Brasilien betreut das Unternehmen Kunden aus der

Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor. Mehr als 400 Spezialistinnen und

Spezialisten verfügen über umfassende Erfahrung in allen Bereichen der

ServiceNow-Plattform. Durch die Verbindung von ServiceNow-Expertise und

fundiertem Branchenwissen unterstützt The Cloud People Unternehmen dabei, ihre

digitale Transformation voranzutreiben und konkrete Geschäftsergebnisse zu

erzielen. Im Dezember 2025 wurde The Cloud People von NTT DATA Business

Solutions übernommen.

Über Netgain

Netgain zählt zu den führenden ServiceNow-Spezialisten Schwedens und unterstützt

mittelständische sowie große Unternehmen und Organisationen des öffentlichen

Sektors dabei, die Möglichkeiten der ServiceNow-Plattform bestmöglich

auszuschöpfen. Das Unternehmen bietet Leistungen in den Bereichen Beratung,

Implementierung, Managed Services und Workflow-Automatisierung. Netgain wurde

2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm. Rund 60 Spezialistinnen

und Spezialisten verfügen über fundierte Expertise entlang der gesamten

ServiceNow-Plattform, insbesondere in den Bereichen ITSM, HR und CSM. Durch die

Verbindung von technischer Exzellenz und ausgeprägtem Geschäftsverständnis

unterstützt Netgain Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation

voranzutreiben, operative Abläufe zu optimieren und messbare Geschäftsergebnisse

zu erzielen. Seit 2013 gehört Netgain zu CombinedX. Die Unternehmensgruppe

vereint führende Spezialistenunternehmen in den Nordics und bündelt Expertise in

den Bereichen digitale Transformation, Cloud, ERP, Datenmanagement, Künstliche

Intelligenz und Business Applications. CombinedX ist am Nasdaq First North

Growth Market in Schweden notiert.

Pressekontakt:

NTT DATA Business Solutions: Global Communications -

communications-solutions-GLOBAL@bs.nttdata.com

The Cloud People: Nora Rinnan - nora.rinnan@thecloudpeople.com

Netgain: Eva Sandberg - eva.sandberg@netgain.se

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24336/6340335

OTS: NTT DATA Business Solutions AG