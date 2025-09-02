OTS: NÜRNBERGER Versicherung / Nürnberger Versicherung mit stark verbesserten ...

Nürnberger Versicherung mit stark verbesserten Halbjahreszahlen

Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Versicherung hat das Konzernergebnis im ersten

Halbjahr deutlich verbessert: Es stieg von -22,9 Mio. auf jetzt 47,7 Mio. EUR.

Laut dem heute veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht der NÜRNBERGER

Beteiligung-AG reduzierte sich der Umsatz leicht auf 2,239 (2,293) Mrd. EUR.

Die Gründe hierfür liegen zum einen in strukturellen Verbesserungen durch das im

Vorjahr eingeleitete Sanierungsprogramm im Schadensegment sowie in bereits

realisierten Kosteneinsparungen durch das Effizienzprogramm #FitfürdieZukunft.

Zum anderen wirkten sich Einmaleffekte aus dem Verkauf von Beteiligungen positiv

aus.

Das Segmentergebnis der Schadenversicherungen verbesserte sich stark von -63,8

Mio. auf jetzt 10,8 Mio. EUR. Das Segmentergebnis der Lebensversicherungen

verringerte sich auf 25,0 Mio. Euro (28,4 Mio. EUR). Die Krankenversicherungen

trugen 3,7 Mio. EUR (4,0 Mio. EUR) zum Konzernergebnis bei. Und das

Segmentergebnis der Bankdienstleistungen stieg von 4,9 Mio. auf 7,1 Mio. EUR.

CEO Harald Rosenberger zeigt sich entsprechend zufrieden: "Die

Halbjahresergebnisse belegen, dass die eingeleiteten Maßnahmen greifen und wir

Fortschritte machen. Dennoch liegt noch ein Weg vor uns, um nachhaltig und

dauerhaft in die angestrebte Gewinnzone zurückzukehren."

Der Vorstand bekräftigte seine Prognose für das Konzernergebnis in der

Größenordnung von 40 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2025. Mittelfristig

strebt der Konzern einen jährlichen Gewinn von mindestens 80 bis 100 Mio. EUR

an.

Ausführliche Presse-Information: https://www.nuernberger.com /media relations

