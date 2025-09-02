OTS: NÜRNBERGER Versicherung / Nürnberger Versicherung mit stark verbesserten ...
Nürnberger Versicherung mit stark verbesserten Halbjahreszahlen
Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Versicherung hat das Konzernergebnis im ersten
Halbjahr deutlich verbessert: Es stieg von -22,9 Mio. auf jetzt 47,7 Mio. EUR.
Laut dem heute veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht der NÜRNBERGER
Beteiligung-AG reduzierte sich der Umsatz leicht auf 2,239 (2,293) Mrd. EUR.
Die Gründe hierfür liegen zum einen in strukturellen Verbesserungen durch das im
Vorjahr eingeleitete Sanierungsprogramm im Schadensegment sowie in bereits
realisierten Kosteneinsparungen durch das Effizienzprogramm #FitfürdieZukunft.
Zum anderen wirkten sich Einmaleffekte aus dem Verkauf von Beteiligungen positiv
aus.
Das Segmentergebnis der Schadenversicherungen verbesserte sich stark von -63,8
Mio. auf jetzt 10,8 Mio. EUR. Das Segmentergebnis der Lebensversicherungen
verringerte sich auf 25,0 Mio. Euro (28,4 Mio. EUR). Die Krankenversicherungen
trugen 3,7 Mio. EUR (4,0 Mio. EUR) zum Konzernergebnis bei. Und das
Segmentergebnis der Bankdienstleistungen stieg von 4,9 Mio. auf 7,1 Mio. EUR.
CEO Harald Rosenberger zeigt sich entsprechend zufrieden: "Die
Halbjahresergebnisse belegen, dass die eingeleiteten Maßnahmen greifen und wir
Fortschritte machen. Dennoch liegt noch ein Weg vor uns, um nachhaltig und
dauerhaft in die angestrebte Gewinnzone zurückzukehren."
Der Vorstand bekräftigte seine Prognose für das Konzernergebnis in der
Größenordnung von 40 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2025. Mittelfristig
strebt der Konzern einen jährlichen Gewinn von mindestens 80 bis 100 Mio. EUR
an.
Ausführliche Presse-Information: https://www.nuernberger.com /media relations
