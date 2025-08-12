OTS: NÜRNBERGER Versicherung / Nürnberger Versicherung und Vienna Insurance ...
Nürnberger Versicherung und Vienna Insurance Group in Gesprächen über
Zusammenarbeit (FOTO)
Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Beteiligungs-AG und die Vienna Insurance Group
AG (VIG), die führende Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa, befinden
sich in Gesprächen über eine strategische Zusammenarbeit. Dazu plant die VIG die
Übernahme einer kontrollierenden Mehrheitsbeteiligung an der Nürnberger
Versicherung. Beide Unternehmen haben heute bekannt gegeben, eine entsprechende
Due-Diligence-Prüfung zu starten.
Der Vorstand der Nürnberger hatte bei der Hauptversammlung im Mai angekündigt,
ergebnisoffen zu prüfen, ob die vom Unternehmen verfolgte Strategie der
Unabhängigkeit auch angesichts der derzeitigen Transformation für die Zukunft im
Unternehmensinteresse liegt oder der Weiterentwicklung bedarf und welche
Handlungsoptionen die Gesellschaft hat. Vor diesem Hintergrund hat das
Unternehmen in den letzten Wochen mit mehreren Versicherungsunternehmen
Gespräche über einen Einstieg als Investor bei der Nürnberger geführt. Der
Vorstand hat nach Auswertung dieser initialen Gespräche entschieden, zunächst
die Gespräche mit der VIG fortzusetzen und in die Due Diligence Prüfung
einzutreten. Entscheidend dafür waren insbesondere die strategischen Optionen,
die finanziellen Investmentindikatoren und die Zusagen zur Standortsicherung
sowie zum Erhalt der Marke und Identität der Nürnberger.
Das Ergebnis der Prüfungen und der Verhandlungen über Einzelheiten einer
Transaktion ist ebenso offen wie deren Zustandekommen. Eine Entscheidung zur
möglichen Beteiligung der VIG an der Nürnberger wird voraussichtlich im 4.
Quartal erfolgen.
