OTS: NÜRNBERGER Versicherung / Nürnberger Versicherung und Vienna Insurance ...

Nürnberger Versicherung und Vienna Insurance Group in Gesprächen über

Zusammenarbeit (FOTO)

Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Beteiligungs-AG und die Vienna Insurance Group

AG (VIG), die führende Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa, befinden

sich in Gesprächen über eine strategische Zusammenarbeit. Dazu plant die VIG die

Übernahme einer kontrollierenden Mehrheitsbeteiligung an der Nürnberger

Versicherung. Beide Unternehmen haben heute bekannt gegeben, eine entsprechende

Due-Diligence-Prüfung zu starten.

Der Vorstand der Nürnberger hatte bei der Hauptversammlung im Mai angekündigt,

ergebnisoffen zu prüfen, ob die vom Unternehmen verfolgte Strategie der

Unabhängigkeit auch angesichts der derzeitigen Transformation für die Zukunft im

Unternehmensinteresse liegt oder der Weiterentwicklung bedarf und welche

Handlungsoptionen die Gesellschaft hat. Vor diesem Hintergrund hat das

Unternehmen in den letzten Wochen mit mehreren Versicherungsunternehmen

Gespräche über einen Einstieg als Investor bei der Nürnberger geführt. Der

Vorstand hat nach Auswertung dieser initialen Gespräche entschieden, zunächst

die Gespräche mit der VIG fortzusetzen und in die Due Diligence Prüfung

einzutreten. Entscheidend dafür waren insbesondere die strategischen Optionen,

die finanziellen Investmentindikatoren und die Zusagen zur Standortsicherung

sowie zum Erhalt der Marke und Identität der Nürnberger.

Das Ergebnis der Prüfungen und der Verhandlungen über Einzelheiten einer

Transaktion ist ebenso offen wie deren Zustandekommen. Eine Entscheidung zur

möglichen Beteiligung der VIG an der Nürnberger wird voraussichtlich im 4.

Quartal erfolgen.

