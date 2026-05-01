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OTS: nulegal GmbH / Deutschlands KMU verlieren Milliarden durch Bürokratie: ...

27.05.26 09:13 Uhr

Deutschlands KMU verlieren Milliarden durch Bürokratie:

Legal-Tech-Startup nu:legal erhält 1,3 Mio. Euro Finanzierung für

schnellere Rechtsprozesse

Berlin/Potsdam (ots) - Viele deutsche Unternehmen stehen bei Rechtsfragen vor

derselben Herausforderung: Klassische Kanzleien sind oft langsam und teuer,

generative KI dagegen bei sensiblen Themen nicht zuverlässig genug. Gleichzeitig

steigt der regulatorische Aufwand weiter an. Laut KfW kosten rechtliche und

Compliance-bezogene Prozesse die deutsche Wirtschaft jährlich rund 61 Milliarden

Euro.

Genau hier setzt das Legal-Tech-Startup nu:legal an. Das Unternehmen startet

heute die öffentliche Beta seiner Plattform auf https://nulegal.eu/ und gibt

eine Finanzierung in Höhe von 1,3 Millionen Euro bekannt. Die Runde wurde von

Caesar Ventures angeführt. Zu den Investoren zählen außerdem Unternehmer:innen,

KI-Operatoren sowie Partner führender europäischer Kanzleien.

Die Plattform kombiniert eine eigens entwickelte Technologie, die

standardisierte Routineaufgaben übernimmt, mit der Expertise spezialisierter

Anwälte, und richtet sich speziell an kleine und mittelständische Unternehmen.

Zum Start liegt der Fokus auf Arbeitsrecht und Datenschutz, zwei der größten

operativen Rechts- und Compliance-Baustellen für KMU. Unternehmen sollen

Prozesse wie Arbeitsverträge, Kündigungen oder Datenschutzerklärungen künftig

deutlich schneller abwickeln können.

Gegründet wurde nu:legal von Bork Morfaw, ehemaliger Jurist bei Freshfields.

Bereits zuvor entwickelte er mit "LegalGPT" (ehemals AnwaltGPT) eines der

bekanntesten Legal-AI-Produkte Europas mit über 200.000 Nutzer:innen. "Viele

Unternehmen nutzen bereits KI-Systeme für rechtliche Fragestellungen.

Gleichzeitig fehlt das Vertrauen in generische Modelle, insbesondere bei

sensiblen Themen", sagt Morfaw. "Genau diese Lücke wollen wir schließen."

Anders als viele internationale Anbieter fokussiert sich nu:legal gezielt auf

deutsches und europäisches Recht. Die Plattform startet zunächst über ein

Waitlist-Modell. Weitere Rechtsbereiche und europäische Märkte sollen folgen.

Pressekontakt:

Laetitia Delorme, PR & Kommunikation

mailto:mail@laetitia-delorme.de

+49 176 64928379

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182630/6282528

OTS: nulegal GmbH