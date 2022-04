OTS: ÖKOWORLD AG / ÖKOWORLD KLIMA: Ein wertvoller Beitrag für den ...

ÖKOWORLD KLIMA: Ein wertvoller Beitrag für den klimafreundlichen Umbau

von Wirtschaft und Gesellschaft (FOTO)

Hilden bei Düsseldorf (ots) - Immer mehr Anlegerinnen und Anleger möchten bei

der Geldanlage auch ethische, ökologische und soziale Kriterien konsequent

zugrunde legen, um mit gutem Gewissen eine Rendite für den Vermögensaufbau zu

erwirtschaften. Längst ist bekannt, dass ausgewählte, nachhaltige Aktienfonds

gegenüber dem breiten Markt gut ausschauen, wenn es um Gewinn mit Sinn geht. Der

bereits im Jahr 2007 aufgelegte Investmentfonds ÖKOWORLD KLIMA gehört zu den

wenigen Aktienfonds, deren Anlagekriterien von Verbraucherschützern als streng

eingestuft werden.

Das verwaltete Vermögen des ÖKOWORLD KLIMA beläuft sich derzeit auf rund 780

Millionen Euro. Ende 2019 waren es rund 150 Millionen Euro, Ende 2018 noch 35

Millionen Euro.

Alfred Platow, Gründer und Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG, erläutert.

"Der Volumenzuwachs zeigt deutlich, dass Zug in das Thema gekommen ist. Es ist

für die Anlegerinnen und Anleger wichtig, dass ihre Investments positive

Wirkungen haben. Dazu passt unser Klimafonds. Mit einem Investment in den

ÖKOWORLD KLIMA schlugen Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Jahren den

breiten Markt. Auf Drei-, Fünf- und Zehnjahressicht erzielte der ÖKOWORLD KLIMA

eine bessere Performance als der MSCI All Countries World Index (ACWI), der

Aktien der 3 000 größten börsengehandelten Unternehmen aus insgesamt fünfzig

Ländern enthält."

In den vergangenen Monaten gab der Fonds einen Teil der Gewinne wieder ab. Dazu

äußert sich Senior Portfoliomanager und Managing Director Alexander Funk wie

folgt: "Unser Ziel ist es, Unternehmen zu finden, die selbst in einer

schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage relative Stärke, überdurchschnittliches

Ergebniswachstum und eine hohe Profitabilität aufweisen, um damit den breiten

Markt zu schlagen. Da es jedoch unser Streben ist, die Gewinner von morgen zu

finden und durch die strikten Ausschlusskriterien auch einige saturierte Märkte

für den Fonds als Zielinvestition wegfallen, hat das Anlageuniversum eine

Neigung zu Wachstumsaktien. Phasen, die für Wachstumstitel belastend sind,

können sich somit kurzfristig herausfordernd darstellen, wie wir in letzter Zeit

erlebt haben. Eine Junk-Rallye, oftmals von kurzfristiger Natur, kann ebenfalls

zu temporärem Nachteil führen."

Ein Nachteil, langfristig in dem Fonds investiert zu sein, war es bisher auf

keinen Fall - ganz im Gegenteil. Per 28. Februar 2022 sprechen die

Performancezahlen folgende Sprache: Über die letzten zehn Jahre konnte der

Themenfonds ÖKOWORLD KLIMA um 246,71 Prozent zulegen, über fünf Jahre steht ein

Plus in Höhe von 91,90 Prozent und über drei Jahre ein Plus von 57,13 Prozent

bei einer für den Bereich Umwelt, erneuerbare Energien und Klima üblichen

Volatilität von ca. sechzehn Prozent sowohl über drei, fünf und auch zehn Jahre.

Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes

Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 45 Jahre

Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflegung eigener Produkte ein. Im

Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000

Kunden und Kundinnen bundesweit betreut.

