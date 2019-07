OTS: ÖKOWORLD AG / "Parents-for-Future": ÖKOWORLD bietet Eltern und ...

"Parents-for-Future": ÖKOWORLD bietet Eltern und Großeltern den

passenden politischen Investmentfonds / Die Anlagen des ROCK 'N' ROLL

FONDS wirken sich positiv auf Mensch, Umwelt und Gesellschaft aus

(FOTO)

Hilden/Düsseldorf (ots) -

"Omas gegen Rechts", "We are the World", "Pflanzen statt

Finanzen", "Wer verstanden hat und nicht handelt, hat nicht

verstanden", "Stoppt die Erderwärmung" oder "Make the earth cool

again" - solche Parolen sind zu sehen auf Transparenten, die

Schülerinnen und Schüler, junge Erwachsene aber auch deren Eltern und

Großeltern auf den Freitagsdemos vor sich hertragen, um auf den

Klimawandel hinzuweisen und die Politik aufzufordern, endlich

konstruktiv aktiv zu werden. Am 24. Mai 2019 wurde in Freiburg die

Solidarität Erwachsener gegenüber "Fridays-For-Future" aktiv auf der

Straße gelebt. "Parents-For-Future" ist ein freier Zusammenschluss

von erwachsenen Menschen, die den jungen Menschen aktiven Rückhalt

bieten wollen. In keiner Weise wollen allerdings die

"Parents-For-Future" die Initiative "Fridays-For-Future"

vereinnahmen. Ein Ziel haben die verschiedenen Generationen, die

Schulter an Schulter auf die Straße gehen, auf jeden Fall vor Augen:

Sie wollen mehr Klimaschutz, einen achtsameren Umgang mit der Welt,

in der wir leben. Sie wollen Vorbild sein, wollen aufrütteln.

Alfred Platow, Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG, war unter

den Demonstranten in Freiburg und meldet sich zu Wort: "Die Botschaft

der Fridays-for-Future-Demos ist der Ruf danach, die Klimaerwärmung

zu stoppen. Der freie Zusammenschluss "Parents-For-Future" ist eine

wirkungsvolle Initiative, die jungen Menschen in ihren Forderungen

nach einer konsequenten Klima- und Umweltschutzpolitik zu

unterstützen. Und auch viele Großeltern sind dabei. Ich bin sehr

froh, dass es diese Bewegung, die konstruktiv Veränderung fordert,

endlich wieder gibt. Ob "Rezoluzzer" (Anhänger von YouTuber Rezo),

Alt-68er, Bestager, LOHAS oder die Fans von Greta. Fest steht, es

liegt etwas in der Luft, und die Politik gerät zunehmend unter Druck.

Der grüne Ausgang der Europawahlen spricht für sich. Für uns bei

ÖKOWORLD bedeutet dies, dass unsere Investmentfonds und unsere

fondsgebundenen Rentenversicherungen noch stärker nachgefragt werden.

Allen voran der ÖKOWORLD ROCK ŽN `ROLL FONDS, der erste Elternfonds

der Welt, der wie maßgeschneidert passt für die Community

"Parents-For-Future". Denn Erwachsene 50+ und Senioren 70+ können

mit gutem Gewissen und klimafreundlich Geld für Kinder und

Enkelkinder, Jugendliche und junge Erwachsene anlegen. Für einen

global-alternativen Kapitalismus, der das Menschsein im Auge behält.

Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist

ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer

Kapitalanlagen. Über 40 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung

und Auflage eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die

ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden und

Kundinnen bundesweit betreut.

OTS: ÖKOWORLD AG

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/74353

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_74353.rss2

ISIN: DE0005408686

Pressekontakt:

Gunter Schäfer,

Chief Communications Officer,

Tel.: 02103-929 210 oder per E-Mail: gunter.schaefer@oekoworld.com.

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist

abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/74353/4318459 -