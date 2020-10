OTS: OnlineCasinosDeutschland.com / Reserven-Ranking: Diese Nationen sparen ...

Reserven-Ranking: Diese Nationen sparen am meisten

In vielen Ländern erreicht die Staatsverschuldung während der Corona-Krise

Höchstwerte. Welcher Staat glücklicherweise für Krisenzeiten wie jetzt am besten

gespart hat, weiß das Informationsportal

https://www.onlinecasinosdeutschland.com. Im Zuge einer aktuellen Analyse

verglich das Unternehmen für 153 Länder die aktuellen Gold- und Währungsreserven

im Wert von 11,48 Billionen Euro. Die Rücklagen Chinas (1. Platz) entsprechen

demnach knapp dem Bruttoinlandsprodukt Deutschlands. Doch welche Nationen

wirklich auf den Rückhalt ihrer Reserven setzen können, zeigt das Verhältnis zum

Bruttoinlandsprodukt (BIP). Demzufolge befindet sich China nur noch auf Platz

55.

Wer im Verhältnis zum BIP führt...

Im Verhältnis zum BIP führt das vom Bürgerkrieg gezeichnete Libyen: Zwar

bemessen sich die Währungsreserven hier nur auf 71 Mrd. Euro, die jährliche

Wirtschaftsleistung liegt jedoch lediglich bei 43,9 Mrd. Euro. Libyens Reserven

betragen somit also 163 Prozent seines BIP.

Auf dem zweiten Platz der Untersuchung liegt die Schweiz: Mit Gold- und

Währungsreserven in Höhe von 721 Mrd. Euro hat die Eidgenossenschaft rund 122

Prozent seiner Wirtschaftsleistung (593 Mrd. Euro) auf der hohen Kante zu

liegen. Knapp dahinter rangiert Honkong mit einem Anteil von rund 121 Prozent

(Reserven: 372 Mrd. Euro, BIP: 308 Mrd. Euro). Darauf folgen der Libanon und

Singapur mit 98 bzw. 77 Prozent.

Das wirtschaftsstarke Deutschland belegt mit 5,83 Prozent den 133. Platz. Zum

Vergleich: Der Durchschnitt aller Länder liegt bei 21 Prozent.

...muss nicht in absoluten Zahlen vorne liegen

In absoluten Zahlen liegt das Reich der Mitte meilenweit vor der Konkurrenz: Die

Volksrepublik China verfügte Ende 2019 über Gold und Devisenreserven in Höhe von

rund 2,72 Billionen Euro. Das entspricht entspricht rund einem Viertel der

weltweit bekannten Rücklagen. Zum Vergleich: Das deutsche Bruttoinlandsprodukt

betrug zur gleichen Zeit knapp 3,24 Billionen Euro. Auch Japan spielt mit 1,12

Billion Euro in Währungsreserven und Gold in der obersten Liga und reiht sich

hinter China ein.

Die Schweiz und Russland platzieren sich mit rund 721 Mrd. bzw. 468 Mrd. Euro

auf Rang drei und vier. Die USA kommen auf einen Gegenwert von 436 Mrd. Euro,

knapp dahinter rangiert Saudi-Arabien mit 434 Mrd. Euro.

Deutschland belegt mit 189 Mrd. Euro den dreizehnten Platz und befindet sich

deutlich über dem internationalen Durchschnitt von 71 Mrd. Euro.

Nur die USA hat größere Goldreserven als Deutschland

Die deutschen Goldreserven rangieren im internationalen Vergleich mit einem Wert

von 139 Mrd. Euro auf Platz zwei. Nur der sich in Kentucky befindliche

U.S.-Stützpunkt Fort Knox und die Zentralbanken der Vereinigten Staaten von

Amerika beherbergen mehr Gold als Deutschland: Die USA beanspruchen mit Gold im

Wert von 336 Mrd. Euro Platz eins des Rankings - 27 Prozent der gesamten

Staatsreserven des Edelmetalls weltweit. Auf Deutschland folgen Italien,

Frankreich, Russland und China mit Rücklagen von 101, 100, 93 und 80 Mrd. Euro

in Gold.

Die deutschen Goldreserven betragen 4,29 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Im

Internationalen Vergleich ist diese Quote zwar knapp dreimal so hoch wie der

Durchschnitt (1,68 Prozent), trotzdem gibt es 17 Nationen bei denen das Gold

einen höheren Anteil ausmacht. Am höchsten ist der Goldanteil am BIP in

Usbekistan, im Libanon, in Tadjikistan, Libyen und Kasachstan: Mit 28, 26, 11,

11 und 10 Prozent liegt die Quote hier jeweils im zweistelligen Bereich.

