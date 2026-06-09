OTS: Opel Automobile GmbH / Nächste Opel Astra-Generation wird in Rüsselsheim ...
Nächste Opel Astra-Generation wird in Rüsselsheim entworfen,
entwickelt und gebaut (FOTO)
Rüsselsheim (ots) -
- Spannender Newcomer: Nächste Generation des Kompaktklasse-Bestsellers Astra
wird am Opel-Stammsitz produziert
- Mindestens vier neue Modelle bis 2030
- grEEn-campus Rüsselsheim: Neue globale Opel-Zentrale und Zentrale von
Stellantis Germany im Bau
- Gesamtinvestitionen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro in Deutschland
bis 2030
Kombinierte Werte für Opel Astra Electric und Astra Sports Tourer Electric gem.
WLTP [1] : Energieverbrauch 15,3-15,8 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km;
CO2-Klasse: A.
Kombinierte Werte für Opel Astra Plug-in-Hybrid und Opel Astra Sports Tourer
Plug-in-Hybrid gem. WLTP1: Energieverbrauch gewichtet 12,6-13,0 kWh Strom/100 km
plus 2,2-2,3 l Benzin/100 km; CO2-Emission 49-53 g/km; CO2-Klasse B. Bei
entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 5,4-5,6 l/100 km; CO2-Klasse D.
Kombinierte Werte für Opel Astra Hybrid und Astra Sports Tourer Hybrid gem.
WLTP1: Kraftstoffverbrauch 4,9-5,1 l/100 km, CO2-Emission 109-114 g/km;
CO2-Klasse: C.
Kombinierte Werte für Opel Astra 1.5 Diesel und Astra Sports Tourer 1.5 Diesel
gem. WLTP1: Kraftstoffverbrauch 4,9-5,1 l/100 km, CO2-Emission 130-134 g/km;
CO2-Klasse: D.
Die nächste Generation des Opel Astra, die auf der neuen STLA ONE
Stellantis-Plattform basieren wird, wird wieder am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim
gebaut. Wie Opel CEO Florian Huettl beim Stellantis Investor Day bekanntgab,
plant der deutsche Hersteller bis 2030 die Einführung von mindestens vier neuen
Modellen. Zu den Newcomern gehören die jeweils nächste Generation der Bestseller
Opel Astra (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/astra-2025) und Opel
Corsa (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/corsa-electric-2023) sowie
das kürzlich angekündigte neue SUV im C-Segment (https://www.media.stellantis.co
m/de-de/opel/press/opel-plant-ein-neues-suv-im-c-segment-partnerschaft-mit-leapm
otor-und-produktion-in-europa), das in Partnerschaft mit Leapmotor entsteht.
Darüber hinaus wird Opel in weitere Modelle des bestehenden Portfolios
investieren.
"Die Investition in die Produktion der nächsten Astra-Generation in Rüsselsheim
unterstreicht den Fokus von Stellantis auf Deutschland sowie die Bedeutung von
Opel", sagt Emanuele Cappellano, COO von Stellantis Enlarged Europe. "Das
C-Segment, auf das rund 30 % des gesamten Pkw-Absatzes in Europa entfallen, ist
ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Strategie von Stellantis, die
Marktabdeckung des Unternehmens in unserer Region zu stärken - ganz im Sinne
unseres Strategieplans 'FaSTLAne 2030'."
"Die Vergabe der nächsten Astra-Generation an unser Werk in Rüsselsheim
bekräftigt das Engagement von Opel für Deutschland als Industriestandort. Ich
freue mich sehr, dass Rüsselsheim auch in Zukunft die Heimat des Astra bleiben
und dieser in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem neuen grEEn-campus gebaut
werden wird", sagt Opel CEO Florian Huettl. "Diese Investition ist ein klares
Zeichen dafür, dass wir gemeinsam mit unseren Sozialpartnern Vereinbarungen
erzielen, die allen Beteiligten zugutekommen."
"Opel und Vauxhall stellen einen wichtigen Gewinn für Stellantis dar und spielen
insbesondere in Europa eine bedeutende Rolle", betonte Xavier Chéreau,
Aufsichtsratsvorsitzender der Opel Automobile GmbH, während seines heutigen
Besuches in Rüsselsheim. "'Made in Germany' ist ein anerkanntes Gütesiegel für
Kunden überall auf der Welt und stellt einen strategischen Vorteil für Opel im
Stellantis-Konzern dar. Dies wird durch eine starke industrielle Basis und einen
qualitativ hochwertigen sozialen Dialog gestützt", fügte Chéreau hinzu.
Die Allokation stellt eine weitere wichtige Investition zu den laufenden
Projekten in einer Gesamtinvestitionshöhe von mehr als einer Milliarde Euro in
Deutschland dar. Denn Opel und Stellantis Germany bauen aktuell bereits an der
neuen, hochmodernen Zentrale, dem grEEn-campus Rüsselsheim (https://www.media.st
ellantis.com/de-de/opel/press/spatenstich-fuer-den-green-campus-bau-der-neuen-gl
obalen-opel-zentrale-und-der-zentrale-von-stellantis-germany-gestartet-1). Die
neue Zentrale von Opel und Stellantis Germany wird hochmoderne Arbeitsplätze
bieten, die auf flexibles Arbeiten und gemeinschaftliche Zusammenarbeit
ausgelegt sind. Zudem werden nachhaltige Baustoffe eingesetzt, um eine gute
Innenraumatmosphäre zu gewährleisten. Die Energieversorgung erfolgt durch eine
Photovoltaikanlage, die in ein Gründach integriert ist. Dieses leistet nicht nur
einen Beitrag zur Artenvielfalt, sondern sorgt zugleich für ein angenehmes
Mikroklima und trägt zur Kühlung des Gebäudes bei, die parallel über eine
bodennahe Geothermieanlage gewährleistet wird.
Modelle aus dem C-Segment sind seit mittlerweile 90 Jahren eine wichtige Säule
des Opel-Portfolios. Die Erfolgsgeschichte, die 1936 mit dem Kadett begann,
setzt die aktuelle Astra-Generation nahtlos fort. Mit Hightech-Lösungen wie den
Intelli-Lux HD Scheinwerfern und hocheffizienten Antrieben von
batterie-elektrisch über Plug-in-Hybrid und Hybrid bis Diesel deckt der Astra -
entworfen, entwickelt und gebaut in Rüsselsheim - so gut wie alle
Kundenbedürfnisse ab. Bisher wurden rund 25 Millionen Einheiten von Kadett und
Astra verkauft.
Wie der zukünftige Astra wird auch die nächste Corsa-Generation auf der neuen
STLA ONE Stellantis-Plattform basieren und einen weiteren wichtigen Schritt hin
zu einer erschwinglicheren und noch relevanteren Elektromobilität darstellen.
Der aktuelle Corsa ist seit mehr als fünf Jahren Deutschlands meistverkaufter
Kleinwagen und führt diesen Erfolg auch 2026 kontinuierlich fort (https://www.me
dia.stellantis.com/de-de/opel/press/opel-corsa-auch-im-ersten-quartal-2026-deuts
chlands-meistverkaufter-kleinwagen). Bis heute wurden insgesamt mehr als 15
Millionen Corsa verkauft.
Stellen Astra und Corsa zwei etablierte Produkte im Opel-Portfolio dar, so wird
das komplett neue C-SUV das Angebot im C-Segment neben dem Opel Frontera
(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/frontera-2024) und dem Opel
Grandland (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/grandland-2024)
vervollständigen. Das neue Modell, das Teil der erweiterten Partnerschaft mit
Leapmotor ist und in Saragossa vom Band laufen wird, dient als Blaupause für
eine effiziente globale Zusammenarbeit im Rahmen der Erweiterung der
Partnerschaft mit Leapmotor. Das neue C-SUV wird bei Opel in Rüsselsheim
entworfen und erschaffen und von internationalen Teams in Deutschland und China
entwickelt. Zugleich wird es dem deutschen Hersteller ermöglichen, in kürzester
Zeit einen bedeutenden strategischen Schritt bei der Elektrifizierung und
Skalierung zu machen. Der Produktionsstart des Newcomers wird bereits ab 2028
erwartet.
[1] Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung
des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und
anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
Pressekontakt:
Sascha Wolfinger
0173-3200402
mailto:sascha.wolfinger@stellantis.com
Franziska Queling
0170-2269306
mailto:franziska.queling@opel-vauxhall.com
David Hamprecht
06142-6922459
mailto:david.hamprecht@opel.com
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