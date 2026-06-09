OTS: Opel Automobile GmbH / Nächste Opel Astra-Generation wird in Rüsselsheim ...

Nächste Opel Astra-Generation wird in Rüsselsheim entworfen,

entwickelt und gebaut (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -

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- Spannender Newcomer: Nächste Generation des Kompaktklasse-Bestsellers Astra

wird am Opel-Stammsitz produziert

- Mindestens vier neue Modelle bis 2030

- grEEn-campus Rüsselsheim: Neue globale Opel-Zentrale und Zentrale von

Stellantis Germany im Bau

- Gesamtinvestitionen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro in Deutschland

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bis 2030

Kombinierte Werte für Opel Astra Electric und Astra Sports Tourer Electric gem.

WLTP [1] : Energieverbrauch 15,3-15,8 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km;

CO2-Klasse: A.

Kombinierte Werte für Opel Astra Plug-in-Hybrid und Opel Astra Sports Tourer

Plug-in-Hybrid gem. WLTP1: Energieverbrauch gewichtet 12,6-13,0 kWh Strom/100 km

plus 2,2-2,3 l Benzin/100 km; CO2-Emission 49-53 g/km; CO2-Klasse B. Bei

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entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 5,4-5,6 l/100 km; CO2-Klasse D.

Kombinierte Werte für Opel Astra Hybrid und Astra Sports Tourer Hybrid gem.

WLTP1: Kraftstoffverbrauch 4,9-5,1 l/100 km, CO2-Emission 109-114 g/km;

CO2-Klasse: C.

Kombinierte Werte für Opel Astra 1.5 Diesel und Astra Sports Tourer 1.5 Diesel

gem. WLTP1: Kraftstoffverbrauch 4,9-5,1 l/100 km, CO2-Emission 130-134 g/km;

CO2-Klasse: D.

Die nächste Generation des Opel Astra, die auf der neuen STLA ONE

Stellantis-Plattform basieren wird, wird wieder am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim

gebaut. Wie Opel CEO Florian Huettl beim Stellantis Investor Day bekanntgab,

plant der deutsche Hersteller bis 2030 die Einführung von mindestens vier neuen

Modellen. Zu den Newcomern gehören die jeweils nächste Generation der Bestseller

Opel Astra (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/astra-2025) und Opel

Corsa (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/corsa-electric-2023) sowie

das kürzlich angekündigte neue SUV im C-Segment (https://www.media.stellantis.co

m/de-de/opel/press/opel-plant-ein-neues-suv-im-c-segment-partnerschaft-mit-leapm

otor-und-produktion-in-europa), das in Partnerschaft mit Leapmotor entsteht.

Darüber hinaus wird Opel in weitere Modelle des bestehenden Portfolios

investieren.

"Die Investition in die Produktion der nächsten Astra-Generation in Rüsselsheim

unterstreicht den Fokus von Stellantis auf Deutschland sowie die Bedeutung von

Opel", sagt Emanuele Cappellano, COO von Stellantis Enlarged Europe. "Das

C-Segment, auf das rund 30 % des gesamten Pkw-Absatzes in Europa entfallen, ist

ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Strategie von Stellantis, die

Marktabdeckung des Unternehmens in unserer Region zu stärken - ganz im Sinne

unseres Strategieplans 'FaSTLAne 2030'."

"Die Vergabe der nächsten Astra-Generation an unser Werk in Rüsselsheim

bekräftigt das Engagement von Opel für Deutschland als Industriestandort. Ich

freue mich sehr, dass Rüsselsheim auch in Zukunft die Heimat des Astra bleiben

und dieser in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem neuen grEEn-campus gebaut

werden wird", sagt Opel CEO Florian Huettl. "Diese Investition ist ein klares

Zeichen dafür, dass wir gemeinsam mit unseren Sozialpartnern Vereinbarungen

erzielen, die allen Beteiligten zugutekommen."

"Opel und Vauxhall stellen einen wichtigen Gewinn für Stellantis dar und spielen

insbesondere in Europa eine bedeutende Rolle", betonte Xavier Chéreau,

Aufsichtsratsvorsitzender der Opel Automobile GmbH, während seines heutigen

Besuches in Rüsselsheim. "'Made in Germany' ist ein anerkanntes Gütesiegel für

Kunden überall auf der Welt und stellt einen strategischen Vorteil für Opel im

Stellantis-Konzern dar. Dies wird durch eine starke industrielle Basis und einen

qualitativ hochwertigen sozialen Dialog gestützt", fügte Chéreau hinzu.

Die Allokation stellt eine weitere wichtige Investition zu den laufenden

Projekten in einer Gesamtinvestitionshöhe von mehr als einer Milliarde Euro in

Deutschland dar. Denn Opel und Stellantis Germany bauen aktuell bereits an der

neuen, hochmodernen Zentrale, dem grEEn-campus Rüsselsheim (https://www.media.st

ellantis.com/de-de/opel/press/spatenstich-fuer-den-green-campus-bau-der-neuen-gl

obalen-opel-zentrale-und-der-zentrale-von-stellantis-germany-gestartet-1). Die

neue Zentrale von Opel und Stellantis Germany wird hochmoderne Arbeitsplätze

bieten, die auf flexibles Arbeiten und gemeinschaftliche Zusammenarbeit

ausgelegt sind. Zudem werden nachhaltige Baustoffe eingesetzt, um eine gute

Innenraumatmosphäre zu gewährleisten. Die Energieversorgung erfolgt durch eine

Photovoltaikanlage, die in ein Gründach integriert ist. Dieses leistet nicht nur

einen Beitrag zur Artenvielfalt, sondern sorgt zugleich für ein angenehmes

Mikroklima und trägt zur Kühlung des Gebäudes bei, die parallel über eine

bodennahe Geothermieanlage gewährleistet wird.

Modelle aus dem C-Segment sind seit mittlerweile 90 Jahren eine wichtige Säule

des Opel-Portfolios. Die Erfolgsgeschichte, die 1936 mit dem Kadett begann,

setzt die aktuelle Astra-Generation nahtlos fort. Mit Hightech-Lösungen wie den

Intelli-Lux HD Scheinwerfern und hocheffizienten Antrieben von

batterie-elektrisch über Plug-in-Hybrid und Hybrid bis Diesel deckt der Astra -

entworfen, entwickelt und gebaut in Rüsselsheim - so gut wie alle

Kundenbedürfnisse ab. Bisher wurden rund 25 Millionen Einheiten von Kadett und

Astra verkauft.

Wie der zukünftige Astra wird auch die nächste Corsa-Generation auf der neuen

STLA ONE Stellantis-Plattform basieren und einen weiteren wichtigen Schritt hin

zu einer erschwinglicheren und noch relevanteren Elektromobilität darstellen.

Der aktuelle Corsa ist seit mehr als fünf Jahren Deutschlands meistverkaufter

Kleinwagen und führt diesen Erfolg auch 2026 kontinuierlich fort (https://www.me

dia.stellantis.com/de-de/opel/press/opel-corsa-auch-im-ersten-quartal-2026-deuts

chlands-meistverkaufter-kleinwagen). Bis heute wurden insgesamt mehr als 15

Millionen Corsa verkauft.

Stellen Astra und Corsa zwei etablierte Produkte im Opel-Portfolio dar, so wird

das komplett neue C-SUV das Angebot im C-Segment neben dem Opel Frontera

(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/frontera-2024) und dem Opel

Grandland (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/grandland-2024)

vervollständigen. Das neue Modell, das Teil der erweiterten Partnerschaft mit

Leapmotor ist und in Saragossa vom Band laufen wird, dient als Blaupause für

eine effiziente globale Zusammenarbeit im Rahmen der Erweiterung der

Partnerschaft mit Leapmotor. Das neue C-SUV wird bei Opel in Rüsselsheim

entworfen und erschaffen und von internationalen Teams in Deutschland und China

entwickelt. Zugleich wird es dem deutschen Hersteller ermöglichen, in kürzester

Zeit einen bedeutenden strategischen Schritt bei der Elektrifizierung und

Skalierung zu machen. Der Produktionsstart des Newcomers wird bereits ab 2028

erwartet.

[1] Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung

des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und

anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

Pressekontakt:

Sascha Wolfinger

0173-3200402

mailto:sascha.wolfinger@stellantis.com

Franziska Queling

0170-2269306

mailto:franziska.queling@opel-vauxhall.com

David Hamprecht

06142-6922459

mailto:david.hamprecht@opel.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59486/6290261

OTS: Opel Automobile GmbH