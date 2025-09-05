DAX23.773 +0,8%ESt505.344 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl66,96 -0,6%Gold3.544 -0,5%
DAX fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
OTS: Openbank / Openbank bietet als erste Bank in Deutschland ...

04.09.25 13:11 Uhr
Openbank bietet als erste Bank in Deutschland KI-unterstütztes

Investieren an

Frankfurt (ots) - Openbank, die 100 Prozent digitale Bank der Santander Group,

baut ihr Wertpapieranlagen-Angebot in Deutschland mit KI-basierten

Analyse-Modellen aus. Das neue Tool - das in Kooperation mit der EyePerfomance

AG angeboten wird - unterstützt Anleger bei ihren Investitionsentscheidungen und

stellt Kursziele für über 1.000 europäische und US-amerikanische Aktien aus dem

STOXX Europe 600 und dem S&P 500 Index zur Verfügung.

Die Machine-Learning-Modelle erstellen Kursschätzungen für Zeiträume von 1, 3, 6

und 12 Monaten, indem sie historische Daten, Trends und Ereignisse analysieren,

die Einfluss auf die Kursentwicklung haben. Dazu verarbeiten diese Modelle in

Echtzeit eine Vielzahl von Variablen und makroökonomischen Unternehmens- und

Branchendaten. Mithilfe von Algorithmen werden Muster identifiziert, um

Einschätzungen über zukünftige Kursentwicklungen zu treffen. Jede Aktie verfügt

über ein eigenes Modell, das sich auf die Analyse von über 2.000 Variablen

stützt.

Basierend auf vergangenen Daten werden die Modelle täglich trainiert, optimiert

und aktualisiert - so wird die Genauigkeit der Kursschätzungen kontinuierlich

erhöht.

Christopher Oster, General Manager von Openbank Deutschland, betont: "Dank

künstlicher Intelligenz können wir Parameter und Erkenntnisse aus einer bisher

nicht dagewesenen Datenmenge erfassen und analysieren. Mit diesem Angebot setzen

wir unsere Innovationsstrategie fort und stellen unseren Kunden modernste

Technologie zur Verfügung, mit der sie ihre Anlageentscheidungen auf Grundlage

umfassender Informationen treffen können."

Openbank Wertpapieranlagen bietet eine breite Auswahl an Anlageprodukten für

alle Kundengruppen. Zum Investieren stehen mehr als 3.000 Aktien, über 3.000

Investmentfonds von 123 Asset Managern sowie rund 2.000 ETFs zur Verfügung.

Darüber hinaus bietet das Tool "Wir investieren für dich" digitale

Vermögensverwaltung: Je nach individuellem Risikoprofil können Anleger ihr Geld

in fünf verschiedenen Strategien automatisiert anlegen.

Weitere Informationen zum neuen Angebot finden Sie hier:

https://www.openbank.de/investitionen/kuenstliche-intelligenz-aktien

Pressekontakt:

public imaging GmbH

Henning Mönster / Isabella von Köckritz

Tel.: +49 (0)40 401999-156 / -22

E-Mail: mailto:openbank@publicimaging.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150045/6111054

OTS: Openbank

