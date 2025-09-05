OTS: Openbank / Openbank bietet als erste Bank in Deutschland ...
Openbank bietet als erste Bank in Deutschland KI-unterstütztes
Investieren an
Frankfurt (ots) - Openbank, die 100 Prozent digitale Bank der Santander Group,
baut ihr Wertpapieranlagen-Angebot in Deutschland mit KI-basierten
Analyse-Modellen aus. Das neue Tool - das in Kooperation mit der EyePerfomance
AG angeboten wird - unterstützt Anleger bei ihren Investitionsentscheidungen und
stellt Kursziele für über 1.000 europäische und US-amerikanische Aktien aus dem
STOXX Europe 600 und dem S&P 500 Index zur Verfügung.
Die Machine-Learning-Modelle erstellen Kursschätzungen für Zeiträume von 1, 3, 6
und 12 Monaten, indem sie historische Daten, Trends und Ereignisse analysieren,
die Einfluss auf die Kursentwicklung haben. Dazu verarbeiten diese Modelle in
Echtzeit eine Vielzahl von Variablen und makroökonomischen Unternehmens- und
Branchendaten. Mithilfe von Algorithmen werden Muster identifiziert, um
Einschätzungen über zukünftige Kursentwicklungen zu treffen. Jede Aktie verfügt
über ein eigenes Modell, das sich auf die Analyse von über 2.000 Variablen
stützt.
Basierend auf vergangenen Daten werden die Modelle täglich trainiert, optimiert
und aktualisiert - so wird die Genauigkeit der Kursschätzungen kontinuierlich
erhöht.
Christopher Oster, General Manager von Openbank Deutschland, betont: "Dank
künstlicher Intelligenz können wir Parameter und Erkenntnisse aus einer bisher
nicht dagewesenen Datenmenge erfassen und analysieren. Mit diesem Angebot setzen
wir unsere Innovationsstrategie fort und stellen unseren Kunden modernste
Technologie zur Verfügung, mit der sie ihre Anlageentscheidungen auf Grundlage
umfassender Informationen treffen können."
Openbank Wertpapieranlagen bietet eine breite Auswahl an Anlageprodukten für
alle Kundengruppen. Zum Investieren stehen mehr als 3.000 Aktien, über 3.000
Investmentfonds von 123 Asset Managern sowie rund 2.000 ETFs zur Verfügung.
Darüber hinaus bietet das Tool "Wir investieren für dich" digitale
Vermögensverwaltung: Je nach individuellem Risikoprofil können Anleger ihr Geld
in fünf verschiedenen Strategien automatisiert anlegen.
Weitere Informationen zum neuen Angebot finden Sie hier:
https://www.openbank.de/investitionen/kuenstliche-intelligenz-aktien
