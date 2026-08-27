OTS: OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG / OTTO DÖRNER bündelt Kräfte in der Mineralik ...

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OTTO DÖRNER bündelt Kräfte in der Mineralik - Fusion stärkt
Marktposition in Norddeutschland (FOTO)
Hamburg (ots) - Zwei starke Gesellschaften werden eins: Die OTTO DÖRNER Kies und
Deponien GmbH & Co. KG und die OTTO DÖRNER Mineralik GmbH & Co. KG bündeln ihre
Kompetenzen künftig unter dem Dach der OTTO DÖRNER Mineralik GmbH & Co. KG.
Damit führt die OTTO DÖRNER Gruppe ihre Kompetenzen rund um Kies, Sand,
mineralische Rohstoffe, Recyclingbaustoffe und Deponien in einer starken Einheit
zusammen und stärkt ihre Position als einer der leistungsstärksten
Mineralik-Anbieter Norddeutschlands.
Mit diesem Schritt bündelt OTTO DÖRNER Kompetenzen, vereinfacht Strukturen und
schafft die Grundlage für eine noch effizientere und zukunftsorientierte
Zusammenarbeit. Die Verschmelzung ist ein wichtiger strategischer Schritt, um
die Leistungsfähigkeit des Geschäftsbereichs weiter zu stärken und Prozesse
langfristig noch besser auf die Anforderungen von Kunden und Geschäftspartnern
auszurichten.
"Mit der Fusion bringen wir zusammen, was zusammengehört. Wir bündeln unsere
Standorte, unsere Erfahrung und unser Know-how und erhöhen damit unsere
Schlagkraft im norddeutschen Mineralik-Markt deutlich. Für unsere Kunden
bedeutet das: ein starker Partner, ein breites Leistungsangebot und zuverlässige
Lösungen aus einer Hand", erklärt die Geschäftsführung der OTTO DÖRNER Mineralik
GmbH & Co. KG.
Für Kunden und Geschäftspartner ändert sich durch die Fusion im Tagesgeschäft
nichts: Die bekannten Ansprechpartner, Abläufe, Qualitätsstandards und die
persönliche Betreuung bleiben bestehen. Was sich verändert, ist die Stärke im
Hintergrund: Mit der gebündelten Kompetenz und Leistungsfähigkeit tritt OTTO
DÖRNER Mineralik künftig als noch stärkerer Partner für die Bauwirtschaft in
Norddeutschland auf.
Über OTTO DÖRNER
OTTO DÖRNER versteht, dass die Rohstoffe der Welt begrenzt sind. Deswegen
recycelt und entsorgt das Unternehmen die Abfälle der Wirtschaft und versorgt
die Wirtschaft mit wiederaufbereiteten Materialien sowie nachhaltig produzierten
Naturbaustoffen. OTTO DÖRNER hat sich in den Bereichen Entsorgung, Recycling,
Kies und Sand sowie Deponiebetrieb zu einem der führenden privaten Unternehmen
in Norddeutschland entwickelt. Als Familienunternehmen mit über 1.200
Mitarbeiter:innen steht OTTO DÖRNER seit über 95 Jahren für hanseatische
Kaufmannstradition, gepaart mit hoher Innovationsfreude.
Pressekontakt:
OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG
Isabella Loschelder
Leitung Unternehmenskommunikation und Employer Branding
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