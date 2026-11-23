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Pollen Street verkündet Exit von PAIR Finance an HarbourVest-geführten
Continuation Fund (FOTO)
Berlin (ots) - Pollen Street Capital ("Pollen Street"), ein Alternative Asset
Manager mit Fokus auf Finanz- und Wirtschaftsdienstleistungen, hat den Verkauf
von 100 % seiner Fund-IV-Beteiligung an PAIR Finance verkündet, Europas
führender AI-first-Plattform für digitales Inkasso. Käufer ist ein von
HarbourVest Partners ("HarbourVest") geführter Fonds. Das Vehikel ist ein
Continuation Fund und wird weiterhin von Pollen Street gemanagt.
PAIR Finance kombiniert fortschrittliche, KI-gestützte Modellierung mit
verhaltenswissenschaftlicher Forschung. Die Plattform hilft Unternehmen,
überfällige Zahlungen zurückzuholen und dabei die Beziehung zu ihren Kund*innen
zu schützen. Rückführungsquote, Kundenerlebnis und langfristige Kundenbindung
bleiben in Balance. PAIR Finance entwickelt seine KI im eigenen Haus:
Reinforcement Learning bildet den Kern, ergänzt durch das eigene Collection LLM.
Die KI löst mehr als 70 Prozent der Fälle ohne menschliches Eingreifen.
Seit Pollen Street im Oktober 2022 eingestiegen ist, hat sich PAIR Finance von
einem überwiegend deutschen Geschäft zu einer paneuropäischen Plattform
entwickelt, die in 13 Märkten aktiv ist. Der jüngste Launch ist Norwegen. Die
Kundenbasis hat sich verdoppelt auf über 600 Geschäftskund*innen in neun
Branchen, und die Beziehungen zu den Schlüsselkunden wurden vertieft. Für 2026
erwartet PAIR Finance rund 4,5 Mio. Case Files und den Sprung über die
100-Mio.-Euro-Umsatzmarke. So wächst das Unternehmen zu einem führenden Player
in ganz Europa.
HarbourVest führt die Transaktion an, unterstützt von einer Reihe weiterer
führender globaler Investoren. Zudem stellt HarbourVest PAIR Finance weiteres
Kapital bereit, um die nächste Wachstumsphase über M&A voranzutreiben. Dies
ergänzt das bisher organisch erzielte Wachstum. Gründer und CEO Stephan Stricker
und das bestehende Management-Team reinvestieren an der Seite des Continuation
Vehikels. finleap, ein früher Unterstützer von PAIR Finance, wird erfolgreich
aus seiner Beteiligung aussteigen.
Parallel zum Equity-Investment hat PAIR Finance seinen Einstieg in den
Kapitalmarkt vollzogen. Platziert wurde die erste Anleihe: eine fünfjährige,
vorrangig besicherte Anleihe über 100 Mio. Euro am nordischen Kapitalmarkt. Die
Anleihe war deutlich überzeichnet.
Das Closing wird für das erste Quartal 2027 erwartet und steht unter dem
Vorbehalt behördlicher Genehmigungen sowie üblicher Abschlussbedingungen.
Michael England, Head of Private Equity bei Pollen Street, kommentiert: "PAIR
Finance gehört zu den stärksten Performern in unserem Portfolio. Seit 2022 hat
das Team eine paneuropäische Plattform aufgebaut, die Kundenbasis verdoppelt und
beeindruckendes Ergebniswachstum geliefert. Mit KI und Verhaltenswissenschaft
erzielt das Team bessere Ergebnisse für Unternehmen und deren Kund*innen. Wir
sind überzeugt, dass PAIR Finance noch großes Wachstumspotenzial hat, und freuen
uns, mit HarbourVest das nächste Kapitel aufzuschlagen."
Stephan Stricker, Gründer und CEO von PAIR Finance, ergänzt: "Pollen Street ist
ein großartiger Partner, der stark dazu beigetragen hat, dass wir in den letzten
Jahren in Europa so schnell gewachsen sind. Wir haben bewiesen, dass Inkasso
durch unsere KI effektiver und zugleich besser für Verbraucher*innen sein kann
und es gibt noch viel zu tun. Wir bauen unsere Führungsrolle in der Branche
weiter aus. Mit HarbourVest an Bord haben wir das Kapital und den Rückhalt, um
über M&A zu wachsen und neue Märkte zu erschließen. Das Ziel: ein globales
Unternehmen, das weit über Europa hinausreicht."
Valérie Handal, Managing Director bei HarbourVest Partners, ergänzt: "Wir freuen
uns sehr, bei dieser Transaktion mit Pollen Street zusammenzuarbeiten.
Durchdachte, maßgeschneiderte Lösungen, mit denen starke General Partners die
Wertsteigerung bei ihren leistungsstärksten und vielversprechendsten
Portfoliounternehmen fortsetzen können, sind seit Langem fester Bestandteil der
Continuation-Strategie von HarbourVest. Gemeinsam mit Pollen Street werden wir
das weitere Wachstum von PAIR Finance begleiten."
Ramin Niroumand, Gründer & Managing Director von finleap: "Vor zehn Jahren haben
wir auf eine mutige Idee gesetzt. Heute ist sie das stärkste Asset in unserem
Portfolio, und dieser Exit ist ein großer Erfolg für uns. PAIR Finance zeigt,
was aus einem in Berlin gegründeten Fintech werden kann. Als Stephan anfing, war
KI noch neu. Heute ist das Unternehmen eine paneuropäische Plattform mit eigener
Technologie und eines der am schnellsten wachsenden B2B-Fintechs Europas. Wir
sind stolz, Teil dieser Reise gewesen zu sein. Für das nächste Kapitel ist PAIR
Finance in starken Händen."
Lazard war als alleiniger Finanzberater für Pollen Street tätig.
About Pollen Street
Pollen Street ist ein schnell wachsender und leistungsstarker Asset Manager für
Private Capital. Gegründet 2013, hat das Haus tiefes Know-how in Finanz- und
Wirtschaftsdienstleistungen aufgebaut, entlang der Megatrends, die die Zukunft
der Branche prägen. Pollen Street verwaltet 10 Mrd. Euro (AuM) in
Private-Equity- und Kreditstrategien. Die Investoren stammen aus aller Welt:
öffentliche und betriebliche Pensionskassen, Versicherer, Staatsfonds,
Stiftungen und Hochschulfonds, Vermögensverwalter, Banken und Family Offices.
Das Team zählt über 100 Expert*innen.
https://www.pollenstreetgroup.com/
About PAIR Finance
PAIR Finance ist ein führendes Fintech für digitales Inkasso und
Forderungsmanagement. Mit seinem KI-basierten, effizienten und kundenzentrierten
Ansatz verändert das Unternehmen die Inkassobranche. Mithilfe von künstlicher
Intelligenz, Verhaltenspsychologie und Data Science setzt PAIR Finance einen
neuen Standard im Inkasso, von dem Unternehmen und Verbraucherinnen
gleichermaßen profitieren. Mehr als 600 Unternehmen aus unterschiedlichsten
Branchen arbeiten erfolgreich mit der Inkassolösung für das digitale Zeitalter.
Das schnell wachsende Unternehmen wurde 2016 in Berlin gegründet und hat mit
Pollen Street einen renommierten Private-Equity-Investor an seiner Seite. PAIR
Finance beschäftigt mehr als 280 erfahrene Mitarbeiterinnen an seinen Standorten
in Amsterdam, Berlin, Mailand, Oslo, Stockholm, Paris, Warschau, Wien und Zürich
und wird von Gründer und CEO Stephan Stricker geführt.
https://www.pairfinance.com/
About HarbourVest
HarbourVest ist ein unabhängiges, globales Private-Markets-Unternehmen mit 44
Jahren Erfahrung und mehr als 165 Mrd. US-Dollar verwaltetem Vermögen (Stand:
30. Juni 2026). Unsere vernetzte Plattform bietet Kund*innen Zugang zu globalen
Primärfonds, Secondary-Transaktionen, direkten Co-Investments, Real Assets und
Infrastruktur sowie Private Credit. HarbourVest überzeugt strategieübergreifend,
getragen von mehr als 1.300 Beschäftigten in Nord- und Südamerika, Asien, Europa
und dem Nahen Osten.
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Denise Schoenherr
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PAIR Finance Group
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