OTS: PAUL HARTMANN AG / HARTMANN schließt Geschäftsjahr 2025 mit Umsatz- und ...

Werte in diesem Artikel

HARTMANN schließt Geschäftsjahr 2025 mit Umsatz- und

Ergebnissteigerung ab

Heidenheim (ots) -

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- Organisches Umsatzwachstum beträgt 2,2 %; Umsatzerlöse betragen 2.449,6 Mio.

EUR

- Bereinigtes EBITDA steigt um 15,5 Mio. EUR gegenüber Vorjahr auf 276,9 Mio.

EUR

- Transformationsprogramm trägt mit über 50 Mio. EUR erneut wesentlich zum

Ergebnis bei

HARTMANN hat sich im Geschäftsjahr 2025 in einem anspruchsvollen Marktumfeld

erfolgreich weiterentwickelt und seine Wettbewerbsposition gestärkt. Das

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Unternehmen war insbesondere von Kürzungen und Unsicherheiten in der

Rückerstattung von Produkten in wichtigen Marktsegmenten betroffen, konnte aber

trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen Umsatz und bereinigtes EBITDA erneut

steigern.

Die HARTMANN GRUPPE erzielte 2025 Umsatzerlöse von 2.449,6 Mio. EUR. Das

entspricht einem organischen Umsatzwachstum von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr.

Besonders durch neue Produkteinführungen wurden in strategischen Kernsegmenten

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Marktanteile gewonnen.

Das bereinigte EBITDA lag mit 276,9 Mio. EUR um 15,5 Mio. EUR über dem

Vorjahreswert. Die EBITDA-Rendite konnte gegenüber 2024 um 0,4 %-Punkte auf 11,3

% gesteigert werden. Die Umsetzung von Wachstums- und Kostenmaßnahmen aus dem

Transformationsprogramm trug 2025 mit über 50 Mio. EUR zur erneuten

Ergebnisverbesserung bei. Vorgezogene Vertriebs- und Marketingaufwendungen für

die Einführung neuer Produkte und Belastungen aus der Zollpolitik der USA

wirkten sich im vergangenen Geschäftsjahr ergebnisdämpfend aus. Auch die

Material- und Energiekosten blieben auf einem weiterhin hohen Niveau.

2025 wurden wesentliche strukturelle Änderungen und Projekte umgesetzt. Dazu

gehörte die erfolgreiche Umstellung des SAP-Systems auf S/4 HANA innerhalb des

geplanten Zeit- und Budgetrahmens.

Umsatzwachstum in den Kernsegmenten

Das Segment Wundversorgung erzielte Umsatzerlöse von 623,6 Mio. EUR (organisches

Umsatzwachstum: 2,6 %). Der Bereich der modernen Wundversorgung war auch 2025

Wachstumstreiber, vor allem durch atraumatische Verbände rund um Zetuvit®

Silicone und Resposorb® Silicone. Insbesondere in den USA konnten im ambulanten

Versorgungssektor deutliche Marktanteilsgewinne erzielt werden. Dagegen war das

Geschäft in Deutschland und Frankreich durch Rückerstattungsänderungen und

-kürzungen belastet.

Das Segment Inkontinenzmanagement erzielte Umsatzerlöse von 785,8 Mio. EUR

(organisches Umsatzwachstum: 2,8 %) und verzeichnete in allen Produktkategorien

ein solides organisches Wachstum. Besonders der Bereich der Inkontinenzhosen

profitierte von erfolgreichen Produkt-Relaunches und der Einführung der

absorbierenden Unterwäsche.

Das Segment Infektionsmanagement verzeichnete einen Umsatz von 537,6 Mio. EUR

(organisches Umsatzwachstum: 3,3 %). Insbesondere Produktinnovationen in der

Flächendesinfektion führten zu einem starken Wachstum des Bereichs und zu

deutlichen Marktanteilgewinnen. Einen sehr positiven Einfluss hatten auch neue

Produkte für die orthopädische Chirurgie.

Die Umsatzerlöse im Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe lagen bei 502,6

Mio. EUR (organische Umsatzentwicklung: -0,2 %). Während Kneipp und die

KOB-Gruppe Umsatzzuwächse verzeichnen konnten, gab es bei der CMC-Gruppe einen

Rückgang aufgrund von Portfoliooptimierungen.

Dividende

HARTMANN hält an seinem langjährigen Grundsatz einer auf Kontinuität

ausgerichteten Dividendenpolitik fest und schlägt eine Dividende von 8 EUR je

Aktie vor.

Ausblick

Britta Fünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE: "Nach der Transformationsphase der

Jahre 2019 bis 2025 stehen alle Kernsegmente auf einer soliden Basis. Die

Divisionen gewinnen in wichtigen Bereichen Marktanteile - dank einer stark

erhöhten Innovationsrate, verbunden mit einer wettbewerbsfähigen Kostenposition.

In den kommenden Jahren wird die 2025 entwickelte Strategie PLUS2030 auf dieser

soliden Basis aufsetzen. Unser Ziel ist, im Wettbewerbsvergleich weiterhin eine

stärkere Entwicklung bei Marktanteilen und Margen zu erzielen."

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet HARTMANN in einem unverändert

anspruchsvollen Markt- und Wettbewerbsumfeld eine Fortsetzung der positiven

Entwicklung. Das Unternehmen rechnet mit einem moderaten organischen

Umsatzwachstum sowie einem bereinigten EBITDA in einer Bandbreite von 270 bis

310 Mio. EUR.

Nachhaltigkeit

Neben dem Geschäftsbericht 2025 hat HARTMANN auch den Nachhaltigkeitsbericht

2025 veröffentlicht. Dieser orientiert sich erstmals an den Anforderungen der

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und den dazugehörigen

European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Das Unternehmen berichtet

darin über die im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Anpassung an den

Klimawandel festgelegten Ziele sowie die CO2-Emissionen im Jahr 2025, die

gegenüber dem Vorjahr um 11 % (Scope 1+2*) reduziert werden konnten. Zudem hat

das Unternehmen den Anteil der eingesetzten erneuerbaren Energien von 18 % im

Jahr 2024 auf 23 % im Jahr 2025 deutlich erhöht.

Den Geschäftsbericht und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 finden

Sie unter https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations

Den Nachhaltigkeitsbericht 2025 finden Sie unter

https://corporate.hartmann.info/de-de/ueber-uns/nachhaltigkeit

* Scope 1: direkte Emissionen aus Quellen innerhalb des Unternehmens; Scope 2:

indirekte Emissionen durch den Verbrauch eingekaufter Energie

Pressekontakt:

Stephanie Reuter

PAUL HARTMANN AG

Tel. +49 7321 36 13 93

E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6238692

OTS: PAUL HARTMANN AG

ISIN: DE0007474041