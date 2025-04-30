OTS: PAUL HARTMANN AG / Januar bis Juni 2025: HARTMANN behauptet sich in ...

Werte in diesem Artikel

Januar bis Juni 2025: HARTMANN behauptet sich in herausforderndem

Marktumfeld

Heidenheim (ots) -

- Umsatzerlöse steigen auf 1.214,0 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 1,6

%

- Bereinigtes EBITDA liegt bei 125,8 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Rendite bei

10,4 %

- Transformationsprogramm trägt wesentlich zum Ergebnis bei

- Aufgrund schwächerer Absatzmärkte, gestiegener Zölle sowie Unsicherheiten

durch geopolitische Spannungen wird die Ergebnisprognose für 2025 um 10 Mio.

EUR auf eine Bandbreite von 250 bis 290 Mio. EUR reduziert

Im ersten Halbjahr 2025 hat sich HARTMANN in einem insgesamt herausfordernden

Marktumfeld behauptet. Ein organisches Umsatzwachstum von 1,6 % führte zu

Umsatzerlösen in Höhe von 1.214,0 Mio. EUR.

HARTMANN war dabei von einer allgemein schwächeren Entwicklung in einigen

Absatzmärkten betroffen, speziell in den beiden Märkten für

verschreibungspflichtige Wundversorgungsprodukte in Deutschland und Frankreich.

Das bereinigte EBITDA lag mit 125,8 Mio. EUR um 10,1 Mio. EUR unter dem

Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite belief sich auf 10,4 %. Diese

Ergebnisentwicklung ist vor allem auf vorgelagerte höhere Vertriebs- und

Marketingausgaben im Rahmen der Einführung neuer Produkte sowie auf

Materialkostensteigerungen insbesondere bei Zellstoff zurückzuführen.

HARTMANN hat im zweiten Quartal erfolgreich sein SAP-System auf S/4 HANA

umgestellt.

Umsatzentwicklung der Segmente

Der Umsatz im Segment Inkontinenzmanagement ist erneut gestiegen. Dazu trug

insbesondere der strategisch wichtige Bereich der Inkontinenzhosen bei.

Im Segment Wundversorgung verzeichnete v. a. die moderne Wundversorgung mit

atraumatischen Verbandstoffen wie Zetuvit® Plus Silicone Border ein Wachstum.

Das Segment Infektionsmanagement entwickelte sich insgesamt stabil, in den

einzelnen Produktgruppen jedoch uneinheitlich. Während die Umsätze bei Flächen-

und Händedesinfektion stiegen, war das Handelsgeschäft mit Schutzprodukten

rückläufig.

Das Segment Komplementäre Divisionen blieb im ersten Halbjahr 2025 auf dem

Umsatzniveau des Vorjahres.

Ausblick 2025

HARTMANN setzt sein Transformationsprogramm weiter konsequent fort. Es wird im

laufenden Geschäftsjahr mit weiteren etwa 50 Mio. EUR zum Ergebnis beitragen.

Für das Geschäftsjahr 2025 plant HARTMANN weiterhin mit einem moderaten

Umsatzwachstum. Aufgrund schwächerer Absatzmärkte, gestiegener Zölle sowie

Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen reduziert HARTMANN die Prognose

für das bereinigte EBITDA von bisher 260 bis 300 Mio. EUR auf 250 bis 290 Mio.

EUR.

Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter

https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations.

