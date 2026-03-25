OTS: PAUL HARTMANN AG / Januar bis März 2026: HARTMANN steigert Umsatz und ...

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Januar bis März 2026: HARTMANN steigert Umsatz und Ergebnis

Heidenheim (ots) -

- Umsatzerlöse steigen auf 623,9 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 3,3 %

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- Bereinigtes EBITDA liegt mit 77,3 Mio. EUR um 6,4 Mio. EUR über Vorjahreswert

- Bereinigte EBITDA-Rendite erhöht sich von 11,7 % auf 12,4 %

HARTMANN ist mit einer Steigerung bei Umsatz und Ergebnis in das Geschäftsjahr

2026 gestartet.

Von Januar bis März 2026 verzeichnete HARTMANN ein organisches Umsatzwachstum im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 3,3 %. Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf

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623,9 Mio. EUR. Alle Kernsegmente haben zu diesem Wachstum beigetragen.

Das bereinigte EBITDA lag mit 77,3 Mio. EUR um 6,4 Mio. EUR über dem

Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite konnte von 11,7 % auf 12,4 %

gesteigert werden.

HARTMANN geht davon aus, steigende Preise für Material, Energie und Fracht als

Folge des Iran-Kriegs durch Kosten- und Preismaßnahmen weitgehend kompensieren

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zu können. Durch gezielte Investitionen und Maßnahmen in den vergangenen Jahren

ist die Liefersicherheit in Krisenfällen erhöht worden.

Umsatzentwicklung der Segmente

Das Segment Wundversorgung wuchs insbesondere durch die moderne Wundversorgung

mit atraumatischen Verbänden und eine starke Entwicklung in den USA. Dagegen war

das Geschäft in Deutschland und Frankreich durch Rückerstattungsänderungen und

-kürzungen belastet.

Im Segment Inkontinenzmanagement trugen vor allem Inkontinenzhosen sowie

Produkte für mittlere bis schwere Inkontinenz zum Wachstum bei.

Das Segment Infektionsmanagement erzielte ebenfalls ein Wachstum. Treiber waren

Produkte zur Flächen- und Händedesinfektion, OP-Sets sowie OP- und

Untersuchungshandschuhe.

Das Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe verzeichnete insgesamt einen

Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies war vor allem auf Kneipp

zurückzuführen. Dagegen war das Geschäft der KOB- und der CMC-Gruppe stabil.

Ausblick 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 geht HARTMANN von einer Fortsetzung der positiven

Entwicklung aus und erwartet weiterhin ein moderates organisches Umsatzwachstum

und ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von 270 bis 310 Mio. EUR.

Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter

https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations

Pressekontakt:

Stephanie Reuter

PAUL HARTMANN AG

Tel. +49 7321 36 13 93

E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6264836

OTS: PAUL HARTMANN AG

ISIN: DE0007474041