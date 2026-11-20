OTS: PAUL HARTMANN AG / Januar bis September 2026: HARTMANN steigert erneut ...
Werte in diesem Artikel
Januar bis September 2026: HARTMANN steigert erneut Umsatz und
Ergebnis und erhöht Ergebnisprognose 2026, während 2027 von
Gesundheitsreformen belastet wird
Heidenheim (ots) -
- Organisches Umsatzwachstum von 3,2 %, Umsatzerlöse steigen auf 1.885,0 Mio.
EUR
- Bereinigtes EBITDA liegt bei 238,7 Mio. EUR und damit 42,9 Mio. EUR bzw. 21,9
% über Vorjahreswert; bereinigte EBITDA-Rendite mit 12,7 % um 2 Prozentpunkte
über Vorjahreswert
- Höhere Materialkosten und eine veränderte Marktdynamik im Vorfeld der
Rückerstattungsänderungen 2027 beeinflussen das vierte Quartal 2026
- Ergebnisprognose für 2026 für das bereinigte EBITDA um 10 Mio. EUR auf eine
Bandbreite von 280 bis 320 Mio. EUR erhöht
- Im Jahr 2027 werden Rückerstattungskürzungen der gesetzlichen
Krankenversicherungen sowie geplante Änderungen aus dem
Pflegeneuordnungsgesetz die sonst positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung
deutlich belasten
HARTMANN hat die positive Entwicklung der ersten sechs Monate im dritten Quartal
fortgesetzt. Von Januar bis September 2026 erzielte das Unternehmen ein
organisches Umsatzwachstum von 3,2 %. Die Umsatzerlöse der ersten drei Quartale
betrugen 1.885,0 Mio. EUR.
Das bereinigte EBITDA stieg um 21,9 % auf 238,7 Mio. EUR und lag per Ende
September 2026 um 42,9 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Die bereinigte
EBITDA-Rendite verbesserte sich damit um 2 Prozentpunkte von 10,7 % auf 12,7 %.
Auch in den ersten neun Monaten 2026 profitierte die Geschäftsentwicklung von
den Effekten des erfolgreich abgeschlossenen Transformationsprogramms. Mit der
darauf aufbauenden Strategie PLUS2030 führt HARTMANN die Ausrichtung auf
profitables Wachstum, Innovation und Produktivität konsequent fort und hat sich
dabei mit Vertriebseffizienz und Stärkung der Kundennähe zusätzliche
Schwerpunkte gesetzt.
Umsatzentwicklung der Segmente
Im Segment Wundversorgung waren erneut die moderne Wundversorgung mit
atraumatischen Verbänden und eine positive Geschäftsentwicklung in den USA die
wesentlichen Treiber für das erzielte Wachstum. Belastend wirkten hingegen
Änderungen bei den Regelungen für die Rückerstattung in Frankreich und die
Unsicherheit über die weitere Entwicklung in diesem Bereich in Deutschland.
Im Segment Inkontinenzmanagement war das Wachstum insbesondere auf
Inkontinenzhosen sowie Produkte für die Versorgung mittlerer bis schwerer
Inkontinenz zurückzuführen.
Das Infektionsmanagement war das wachstumsstärkste Segment; dies lag vor allem
an neuen Produkten zur Flächendesinfektion, aber auch an OP-Sets sowie OP- und
Untersuchungshandschuhen.
Das Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe lag bei den Umsatzerlösen unter
dem Vorjahreszeitraum. Ausschlaggebend hierfür war insbesondere die Entwicklung
bei Kneipp, aber auch die CMC- und die KOB-Gruppe verzeichneten Rückgänge beim
Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Prognose 2026 und Ausblick 2027
Die als Folge des Iran-Kriegs gestiegenen Kosten für Material, Energie und
Fracht haben zu Belastungen im dritten Quartal geführt. Diese werden sich im
vierten Quartal voraussichtlich noch stärker auswirken, insbesondere da HARTMANN
diese Kostenerhöhungen nur teilweise durch Preismaßnahmen kompensieren kann.
Für das Jahr 2027 erwartet HARTMANN durch die geplanten Änderungen aus dem
Pflegeneuordnungsgesetz und die neuen Regelungen in der gesetzlichen
Krankenversicherung deutliche Belastungen der ansonsten positiven Umsatz- und
Ergebnisentwicklung.
Diese Änderungen werden bereits im vierten Quartal 2026 veränderte
Marktdynamiken auslösen, die das Ergebnis belasten werden.
Für das Geschäftsjahr 2026 plant HARTMANN weiterhin mit einem moderaten
organischen Umsatzwachstum. Aufgrund der sehr positiven Ergebnisentwicklung bis
zum Ende des dritten Quartals erhöht HARTMANN die Prognose für das bereinigte
EBITDA um 10 Mio. EUR auf eine Bandbreite von 280 bis 320 Mio. EUR, trotz
höherer Materialkosten und der erwarteten schwächeren Marktdynamik im vierten
Quartal.
Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter
https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations
Pressekontakt:
Christopher Wolf
PAUL HARTMANN AG
Tel. +49 7321 36 3030
E-Mail: mailto:presse@hartmann.info
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6394330
OTS: PAUL HARTMANN AG
ISIN: DE0007474041
Ausgewählte Hebelprodukte auf PAUL HARTMANN
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PAUL HARTMANN
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen