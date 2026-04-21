OTS: PAUL Tech AG / PAUL Tech AG erhält strategisches Investment von ...

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PAUL Tech AG erhält strategisches Investment von Searchlight Capital
Partners
Mannheim (ots) - Die PAUL Tech AG ("PAUL" oder das "Unternehmen") hat von
Searchlight Capital Partners, L.P. ("Searchlight"), einer globalen
Private-Investment-Gesellschaft, ein strategisches Investment zur Finanzierung
des weiteren Unternehmenswachstums erhalten.
Im Rahmen der Vereinbarung wird der PAUL Tech AG eine strukturierte Finanzierung
in Höhe von EUR 40 Mio. zur Verfügung gestellt. Das Closing der Transaktion ist
am 24.03.2026 erfolgt. Mit Searchlight hat PAUL einen starken
Finanzierungspartner gewonnen, mit dem der Roll-out des Produktes PAUL Net Zero
weiter vorangetrieben werden kann. PAUL Net Zero ist eine integrierte
Technologieplattform, die KI-gesteuerte Energieoptimierung und hocheffiziente
Wärmepumpensysteme verbindet.
Sascha Müller, CEO, PAUL Tech AG:
"Unser Ziel ist es, bis Ende 2027 Verträge zur grünen Wärmeversorgung für über
100.000 Wohneinheiten zu erreichen. Damit werden wir einen wichtigen Beitrag zur
Dekarbonisierung des Gebäudesektors leisten."
Patrick Weiden, CFO, PAUL Tech AG:
"Es war uns wichtig, einen finanzstarken Partner mit internationaler Erfahrung
zu finden, der auch das zukünftige Wachstum von PAUL mitbegleiten kann. So
können wir das Produkt PAUL Net Zero noch stärker skalieren."
Prateek Puri, Partner, Searchlight:
"Die Technologie von PAUL revolutioniert die Branche. Wir freuen uns darauf,
gemeinsam mit dem Management das weitere Wachstumspotenzial des Unternehmens zu
erschließen."
Searchlight Capital Partners, L.P.
Searchlight ist eine weltweit tätige Private-Investment-Gesellschaft mit einem
verwalteten Vermögen von über $ 17 Mrd. und Niederlassungen in New York, London,
Miami und Toronto. Searchlight investiert in Unternehmen, in denen das
langfristige Kapital und die strategische Unterstützung des Unternehmens die
Wertschöpfung für alle Beteiligten beschleunigen. Weitere Informationen finden
Sie unter http://www.searchlightcap.com.
PAUL Tech AG
Die PAUL Tech AG mit Sitz in Mannheim ist ein dezentraler Wärmeversorger für
Bestandsimmobilien. Das Unternehmen ersetzt fossile Heizanlagen durch ein
Wärmepumpensystem mit eigener, KI-gestützter Steuerungstechnologie (PAUL Net
Zero) und übernimmt Betrieb sowie Wärmelieferung. PAUL reduziert Emissionen im
Gebäudebestand und verbessert die Energieeffizienz bis hin zu einer nahezu
CO2-neutralen Wärmeversorgung. Verträge für die ersten 100.000 Wohnungen sollen
bis 2027 abgeschlossen werden.
Pressekontakt:
Klaus Schmidtke
mailto:klaus.schmidtke@paul.tech,
+49 151 46680605
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157425/6259720
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