OTS: PAUL Tech AG / PAUL Tech AG erhält strategisches Investment von ...

PAUL Tech AG erhält strategisches Investment von Searchlight Capital

Partners

Mannheim (ots) - Die PAUL Tech AG ("PAUL" oder das "Unternehmen") hat von

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Searchlight Capital Partners, L.P. ("Searchlight"), einer globalen

Private-Investment-Gesellschaft, ein strategisches Investment zur Finanzierung

des weiteren Unternehmenswachstums erhalten.

Im Rahmen der Vereinbarung wird der PAUL Tech AG eine strukturierte Finanzierung

in Höhe von EUR 40 Mio. zur Verfügung gestellt. Das Closing der Transaktion ist

am 24.03.2026 erfolgt. Mit Searchlight hat PAUL einen starken

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Finanzierungspartner gewonnen, mit dem der Roll-out des Produktes PAUL Net Zero

weiter vorangetrieben werden kann. PAUL Net Zero ist eine integrierte

Technologieplattform, die KI-gesteuerte Energieoptimierung und hocheffiziente

Wärmepumpensysteme verbindet.

Sascha Müller, CEO, PAUL Tech AG:

"Unser Ziel ist es, bis Ende 2027 Verträge zur grünen Wärmeversorgung für über

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100.000 Wohneinheiten zu erreichen. Damit werden wir einen wichtigen Beitrag zur

Dekarbonisierung des Gebäudesektors leisten."

Patrick Weiden, CFO, PAUL Tech AG:

"Es war uns wichtig, einen finanzstarken Partner mit internationaler Erfahrung

zu finden, der auch das zukünftige Wachstum von PAUL mitbegleiten kann. So

können wir das Produkt PAUL Net Zero noch stärker skalieren."

Prateek Puri, Partner, Searchlight:

"Die Technologie von PAUL revolutioniert die Branche. Wir freuen uns darauf,

gemeinsam mit dem Management das weitere Wachstumspotenzial des Unternehmens zu

erschließen."

Searchlight Capital Partners, L.P.

Searchlight ist eine weltweit tätige Private-Investment-Gesellschaft mit einem

verwalteten Vermögen von über $ 17 Mrd. und Niederlassungen in New York, London,

Miami und Toronto. Searchlight investiert in Unternehmen, in denen das

langfristige Kapital und die strategische Unterstützung des Unternehmens die

Wertschöpfung für alle Beteiligten beschleunigen. Weitere Informationen finden

Sie unter http://www.searchlightcap.com.

PAUL Tech AG

Die PAUL Tech AG mit Sitz in Mannheim ist ein dezentraler Wärmeversorger für

Bestandsimmobilien. Das Unternehmen ersetzt fossile Heizanlagen durch ein

Wärmepumpensystem mit eigener, KI-gestützter Steuerungstechnologie (PAUL Net

Zero) und übernimmt Betrieb sowie Wärmelieferung. PAUL reduziert Emissionen im

Gebäudebestand und verbessert die Energieeffizienz bis hin zu einer nahezu

CO2-neutralen Wärmeversorgung. Verträge für die ersten 100.000 Wohnungen sollen

bis 2027 abgeschlossen werden.

Pressekontakt:

Klaus Schmidtke

mailto:klaus.schmidtke@paul.tech,

+49 151 46680605

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157425/6259720

OTS: PAUL Tech AG