OTS: Personio / Personio übernimmt Fintech Circula / Die Übernahme macht ...

06.10.26 10:02 Uhr

Personio übernimmt Fintech Circula / Die Übernahme macht Europas

führende HR- und Payroll-Plattform zum einzigen europäischen Anbieter,

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der alle Geschäftsausgaben in einer Software verwalten kann. (FOTO)

München (ots) - Personio übernimmt Circula, Deutschlands führende

Ausgabenmanagement-Plattform. Mehr als 3.000 europäische mittelständische

Unternehmen vertrauen Circula bereits bei Auslagen, Reisekosten, Firmenkarten

und Mitarbeiter-Benefits.

"Ausgabenmanagement gehört zu den Funktionen, die sich unsere Kunden am

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häufigsten wünschen. In Europa ist das nicht einfach zu lösen, denn genau wie

bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung sind die Regelungen in jedem Land anders.

Circula hat diese Komplexität in den letzten neun Jahren unkompliziert und

ausgereift gelöst", so Hanno Renner, CEO und Mitgründer von Personio. "Mit

Circula an Bord bündelt Personio alles, was ein Unternehmen für seine

Mitarbeitenden ausgibt, an einem Ort - vom Gehalt über Auslagen bis zu Benefits.

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Das ist eine Premiere in Europa und ein bedeutender Schritt dahin, dass Personio

zu dem System wird, auf dem europäische Unternehmen künftig ihre gesamte

Belegschaft managen."

Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit mehreren Jahren eng zusammen und

betreuen gemeinsam viele der 16.000 europäischen Personio-Kunden. Die Übernahme

verstetigt diese Partnerschaft und ermöglicht eine noch tiefere Verzahnung von

Daten und Geschäftsprozessen. Beide Produkte arbeiten an der Schnittstelle von

Lohnabrechnung und Ausgabenmanagement: Auslagen fließen sowohl über DATEV als

auch über Personio Payroll direkt in die Lohnabrechnung. Personio und Circula

haben in ihrem jeweiligen Bereich tiefes Compliance- und Steuer-Know-how

aufgebaut: Personio in der Lohn- und Gehaltsabrechnung, Circula bei Auslagen und

Benefits.

Über die gemeinsame Kundenbasis und den Fokus auf kleine und mittlere

Unternehmen hinaus eint Circula und Personio auch der Anspruch, Steuerberatern

die Arbeit zu erleichtern. Beide Unternehmen haben eine Community von mehreren

hundert Steuerberatern aufgebaut und Funktionen entwickelt, die die

Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und ihren Mandanten erleichtern. Ein

zentraler Baustein dieser Strategie sind tiefe DATEV-Integrationen, über die

Daten direkt in DATEVs Lohn- und Finanzbuchhaltungssysteme übertragen werden.

Sie werden weiter ausgebaut und wachsen mit der Zeit zu einer einzigen,

nahtlosen Lösung zusammen.

"Circula hat den Abgleich von Mitarbeiterdaten zwischen Ausgabenmanagement und

HR-Plattform bereits gelöst und hunderte gemeinsame Kunden nutzen diese

Integration schon heute. Bisher wurde aber steuerliche Logik beim

Ausgabenmanagement und bei Payroll immer von zwei unterschiedlichen Unternehmen

gebaut", so Nikolai Skatchkov, CEO und Mitgründer von Circula. "Der

Zusammenschluss mit Personio ändert das. Für unsere Kunden bleibt sowohl die

DATEV-Integration als auch das Circula-Knowhow unverändert - aber HR, Auslagen

und Payroll werden jetzt als gemeinsame Lösung gedacht."

Für Personio ist die Übernahme der natürliche nächste Schritt, nachdem das

Unternehmen erfolgreich eine eigene Lohnabrechnung aufgebaut hat. Personio und

Circula wollen gemeinsam sämtliche Ausgaben eines Unternehmens für seine

Mitarbeitenden auf einer einzigen Plattform abbilden: Gehalt, Benefits, Auslagen

und Firmenkarten. Für HR bedeutet das weniger manuelle Arbeit und weniger

Systeme, für die Finanzabteilung saubere Bücher und einen schnelleren Abschluss.

"Personio und Circula laufen bei Everphone seit über sechs Jahren parallel -

eine bewusste Entscheidung für die jeweils stärksten Lösungen ihrer Kategorie,

nahtlos miteinander verbunden. Von Anfang an waren Lohnabrechnung, Kostenstellen

und Genehmigende synchronisiert, sodass sich die beiden Systeme nie wie

getrennte Welten angefühlt haben", sagt Veronika von Heise-Rotenburg, CFO von

Everphone. "Dass beide jetzt noch enger zusammenwachsen, ist genau der Schritt,

auf den wir gewartet haben."

Circula firmiert ab dem 6. Oktober als Circula by Personio und das Team wechselt

zu Personio. Für gemeinsame Kunden wird die Integration zu einer vollständig

vernetzten Erfahrung ausgebaut. Für Circula-Kunden, die Personio nicht nutzen,

bleibt das Produkt weiterhin verfügbar und wird eigenständig weiterentwickelt.

Über Personio

Personio ist Europas führende HR- und Payroll-Plattform und wird von mehr als

16.000 Unternehmen mit insgesamt 1,6 Millionen Mitarbeitenden genutzt. Das

Unternehmen wurde 2015 in München gegründet und hat heute 6 Standorte in Europa

mit über 1.500 Beschäftigten. Personio unterstützt kleine und mittelständische

Unternehmen dabei, alle HR-Prozesse vom Recruiting bis zur Lohnabrechnung zu

steuern und unterstützt sie gleichzeitig dabei, ihre Organisationen durch die

KI-Transformation zu führen.

Über Circula

Circula ist die flexible Ausgabenmanagement-Lösung für europäische

mittelständische Unternehmen, die alle Unternehmensausgaben in einer modularen

Plattform vereint - von Auslagen, Reisekosten, und Firmenkreditkarten über

Mitarbeiter-Benefits bis hin zu Eingangsrechnungen. Die Plattform wurde von

Grund auf für das deutsche Steuerrecht entwickelt und ist DATEV-Premium-Partner.

Über 3.000 Unternehmen und 250.000 Nutzende vertrauen auf Circula, um manuelle

Aufwände zu reduzieren und Ausgabenprozesse GoBD-konform zu steuern. Circula

wurde 2017 in Berlin gegründet.

Pressekontakt:

Niclas Vogt

External Communications Lead, Personio

+49 15739233747

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131958/6365614

OTS: Personio