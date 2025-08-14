OTS: Philip Morris GmbH / Philip Morris Deutschland stärkt Kommunikation - ...

Philip Morris Deutschland stärkt Kommunikation - Andrea Koepfer wird

zum 1. September 2025 Mitglied der Geschäftsleitung (FOTO)

Gräfelfing (ots) - Die Philip Morris GmbH (PMG) baut ihre

Kommunikationsstrategie weiter aus und beruft die erfahrene

Kommunikationsexpertin Andrea Koepfer in die Geschäftsleitung. Ab dem 1.

September 2025 übernimmt sie die Rolle der Director Communications und

verantwortet künftig die strategische Ausrichtung der Unternehmenskommunikation.

Sie berichtet direkt an Veronika F. Rost, Vorsitzende der Geschäftsführung von

PMG.

Neues spezialisiertes Kommunikationsteam

Das Kommunikationsteam wurde neu aufgestellt, um die öffentliche Wahrnehmung von

Philip Morris als aktiven Gestalter wirtschaftlicher Entwicklung und

gesellschaftlichen Fortschritts in Deutschland zu schärfen - und das Unternehmen

zugleich als vertrauensvollen Partner von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und

Gesellschaft zu positionieren.

Die zentrale Aufgabe des Teams besteht nun darin, proaktiv mit externen

Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten und die Sichtbarkeit des Unternehmens

in Bezug auf Engagement Projekte, Vision, Strategie, Transformation und

Innovationskraft zu stärken. Dazu gehört insbesondere das Verständnis für die

Vorteile rauchfreier Alternativen zur herkömmlichen Zigarette zu fördern und die

wissenschaftliche Grundlage hinter diesen Innovationen transparent zu

kommunizieren. Darüber hinaus wird das gesellschaftliche Engagement des

Unternehmens - etwa über die Plattform "Powered By" - weiter ausgebaut und die

Anstrengungen für smarte Regulierung zur Bekämpfung des illegalen

Zigarettenhandels ausgeweitet.

Neue Kommunikationschefin

Andrea Koepfer bringt umfassende Erfahrung aus der internationalen

Kommunikationsbranche mit. Vor ihrem Wechsel zu PMG war sie vier Jahre lang

Senior Director Communications & ESG beim Münchner Travel-Tech-Unternehmen FLIX.

Dort verantwortete sie die interne und externe Kommunikation, das Corporate

Branding, Thought Leadership, Reputationsmanagement und ESG. Zuvor war sie in

leitenden Positionen bei MediaMarktSaturn tätig und spielte eine zentrale Rolle

beim Börsengang der Ceconomy AG, wo sie auch die Public-Affairs-Abteilung

aufbaute und leitete. Weitere Stationen ihrer Laufbahn waren unter anderem Axel

Springer und Epson.

Weitere neue Teammitglieder

Bereits seit Juli 2025 ergänzt Jennifer Senninger das Team und verantwortet die

digitale Medienstrategie und deren Umsetzung. Ihre Aufgabe ist es, die

strategische Ausrichtung und Positionen des Unternehmens gegenüber externen

Stakeholdern - vor allem in digitalen Kanälen - zu vermitteln und den Dialog,

unter anderem über die Experten und Führungskräfte des Unternehmens, zu fördern.

Zuvor war sie die Leitung der Online-Redaktion bei Börse Online und Redakteurin

bei Focus-Money. Ihre journalistische Ausbildung absolvierte sie an der

Journalistenschule von Hubert Burda Media.

Im August 2025 folgte Dr. Janina Schüller. Sie leitet den Bereich Corporate

Communications. Gemeinsam mit ihrem Team verantwortet sie die strategische

Medienarbeit, identifiziert neue Potenziale für Medienkooperationen, entwickelt

zielgerichtete Inhalte und stärkt die Aktivitäten des External-Affairs-Teams im

Dialog mit politischen Entscheidungsträgern und Meinungsbildnern. Sie kommt von

Axel Springer, wo sie zuletzt als Vice President Global Strategic Partnerships

die Entwicklung und Umsetzung der Partnerschaften mit Plattformen, Media

Agenturen und globalen Partnern verantwortete. Davor war sie im Content- und

Strategiebereich u.a. bei BILD, C3/Burda, Sky Deutschland und ProSiebenSat.1

tätig. Ihre Wurzeln liegen im Journalismus, sie promovierte zum Thema

Innovationsmanagement.

Darüber hinaus bleibt das Team um Susanne Jobst weiterhin verantwortlich für

Verbraucherkommunikation sowie Projekte zur Aufklärung über

Tabakschadensminimierung in der medialen Öffentlichkeit.

Alle drei berichten direkt an Andrea Koepfer, die in enger Zusammenarbeit mit

ihren Kollegen im interdisziplinären Management-Team die Transformation von

Philip Morris Deutschland sowie dessen Sichtbarkeit, Reputation und

Positionierung weiter vorantreiben wird.

Gesellschaftlichen Dialog durch proaktive Kommunikation stärken

" Unser Anspruch ist es, unsere Unternehmensziele durch strategische, proaktive

Kommunikation und einen offenen Dialog mit relevanten Stakeholdern zu begleiten

- und dabei auch gesellschaftlichen Wandel zu fördern ", erklärt Andrea Koepfer.

" Wir setzen auf Aufklärung zu rauchfreien Produkten, auf transparente,

konstruktive Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, auf smarte

Regulierung - und auf echtes Storytelling, das Vertrauen schafft ", ergänzt sie.

Veronika F. Rost, Vorsitzende der Geschäftsführung von Philip Morris

Deutschland, erklärt: " Wir sind uns unserer Verantwortung voll bewusst und

setzen uns weiterhin dafür ein, ein relevanter Treiber für das wirtschaftliche

Wachstum in Deutschland zu sein. Laut einer aktuellen, von PMG beauftragten

EY-Studie lag der gesamtwirtschaftliche Beitrag von Philip Morris International

in Deutschland im Zeitraum von 2019 bis 2023 bei rund 54 Milliarden Euro. Wir

wollen Innovation und Kompetenzaufbau aktiv vorantreiben, die Transformation

unserer Branche gestalten - und so positiv auf die Gesellschaft wirken."

" Auch, wenn es aus individueller Sicht am besten ist, gar nicht erst mit dem

Rauchen zu beginnen oder ganz aufzuhören, wissen wir, dass manche Erwachsene

weiterhin Nikotin konsumieren. Für diese Menschen entwickeln wir

wissenschaftlich fundierte Alternativen - und sind davon überzeugt, dass sie

Zugang zu verlässlichen Informationen und die Möglichkeit brauchen, informierte

Entscheidungen zu treffen."

Veronika F. Rost weiter: " Andrea und ihr Team werden unsere

Kommunikationsstrategie daher gezielt weiterentwickeln, um Philip Morris aktiv

in den Dialog mit politischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren

sowie mit der breiten Öffentlichkeit einzubringen."

Philip Morris International: Ein globaler Champion für rauchfreie Produkte

Philip Morris International (PMI) ist ein führendes internationales

Konsumgüterunternehmen, das sich aktiv für eine rauchfreie Zukunft einsetzt und

plant, sein Portfolio langfristig auf Produkte außerhalb des Tabak- und

Nikotinsektors auszuweiten. Das derzeitige Produktportfolio des Unternehmens

besteht in erster Linie aus Zigaretten und rauchfreien Produkten, wie

Tabakerhitzern, Nikotinbeuteln und E-Zigaretten. Zum 30. Juni 2025 waren die

rauchfreien Produkte von PMI in 97 Märkten erhältlich und wurden nach

Schätzungen von PMI von mehr als 41 Millionen volljährigen Konsumenten und

Konsumentinnen in aller Welt genutzt - viele davon haben das Rauchen aufgegeben

oder ihren Zigarettenkonsum deutlich reduziert. Das Geschäft mit rauchfreien

Produkten machte im zweiten Quartal 2025 41 Prozent der gesamten Nettoeinnahmen

von PMI aus. Seit 2008 hat PMI mehr als 14 Milliarden US-Dollar in die

Entwicklung, wissenschaftliche Bewertung und Vermarktung innovativer rauchfreier

Produkte für Erwachsene investiert, die sonst weiter rauchen würden, mit dem

Ziel, den Verkauf von Zigaretten vollständig einzustellen. Dazu gehört der

Aufbau wissenschaftlicher Bewertungskapazitäten von Weltrang, insbesondere in

den Bereichen präklinische Systemtoxikologie, klinische und Verhaltensforschung

sowie Studien nach der Markteinführung. Nach eingehender wissenschaftlicher

Prüfung hat die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA General Snus und die

Nikotinbeutel der Marke ZYN von Swedish Match sowie Geräteversionen von IQOS und

die dazugehörigen Tabaksticks von PMI zur Vermarktung zugelassen - die ersten

Zulassungen dieser Art in den jeweiligen Kategorien überhaupt. Bestimmte

Versionen der IQOS Tabakerhitzer, seiner Consumables und das Produkt General

Snus erhielten von der FDA auch die ersten Zulassungen als Tabakprodukt mit

modifiziertem Risiko (MRTP). PMI verfügt über ein starkes Fundament und

ausgeprägtes Fachwissen in Biowissenschaften und hat das langfristige Ziel, in

den Wellness- und Gesundheitsbereich zu expandieren und das Leben durch nahtlose

Gesundheitserlebnisse zu verbessern. Verweise auf "PMI", "wir", "unser" und

"uns" beziehen sich auf Philip Morris International Inc. und seine

Tochtergesellschaften. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

http://www.pmi.com und http://www.pmiscience.com.

Über die Philip Morris GmbH (PMG)

Die 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen von

PMI. Mit einem Marktanteil von 38,4 Prozent im Jahr 2024 ist das Unternehmen

bereits seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt. Das derzeitige

Produktportfolio besteht aus Zigaretten und rauchfreien Produkten wie

Tabakerhitzern und E-Zigaretten.

