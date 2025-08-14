OTS: Philip Morris GmbH / Philip Morris Deutschland stärkt Kommunikation - ...
Philip Morris Deutschland stärkt Kommunikation - Andrea Koepfer wird
zum 1. September 2025 Mitglied der Geschäftsleitung (FOTO)
Gräfelfing (ots) - Die Philip Morris GmbH (PMG) baut ihre
Kommunikationsstrategie weiter aus und beruft die erfahrene
Kommunikationsexpertin Andrea Koepfer in die Geschäftsleitung. Ab dem 1.
September 2025 übernimmt sie die Rolle der Director Communications und
verantwortet künftig die strategische Ausrichtung der Unternehmenskommunikation.
Sie berichtet direkt an Veronika F. Rost, Vorsitzende der Geschäftsführung von
PMG.
Neues spezialisiertes Kommunikationsteam
Das Kommunikationsteam wurde neu aufgestellt, um die öffentliche Wahrnehmung von
Philip Morris als aktiven Gestalter wirtschaftlicher Entwicklung und
gesellschaftlichen Fortschritts in Deutschland zu schärfen - und das Unternehmen
zugleich als vertrauensvollen Partner von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
Gesellschaft zu positionieren.
Die zentrale Aufgabe des Teams besteht nun darin, proaktiv mit externen
Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten und die Sichtbarkeit des Unternehmens
in Bezug auf Engagement Projekte, Vision, Strategie, Transformation und
Innovationskraft zu stärken. Dazu gehört insbesondere das Verständnis für die
Vorteile rauchfreier Alternativen zur herkömmlichen Zigarette zu fördern und die
wissenschaftliche Grundlage hinter diesen Innovationen transparent zu
kommunizieren. Darüber hinaus wird das gesellschaftliche Engagement des
Unternehmens - etwa über die Plattform "Powered By" - weiter ausgebaut und die
Anstrengungen für smarte Regulierung zur Bekämpfung des illegalen
Zigarettenhandels ausgeweitet.
Neue Kommunikationschefin
Andrea Koepfer bringt umfassende Erfahrung aus der internationalen
Kommunikationsbranche mit. Vor ihrem Wechsel zu PMG war sie vier Jahre lang
Senior Director Communications & ESG beim Münchner Travel-Tech-Unternehmen FLIX.
Dort verantwortete sie die interne und externe Kommunikation, das Corporate
Branding, Thought Leadership, Reputationsmanagement und ESG. Zuvor war sie in
leitenden Positionen bei MediaMarktSaturn tätig und spielte eine zentrale Rolle
beim Börsengang der Ceconomy AG, wo sie auch die Public-Affairs-Abteilung
aufbaute und leitete. Weitere Stationen ihrer Laufbahn waren unter anderem Axel
Springer und Epson.
Weitere neue Teammitglieder
Bereits seit Juli 2025 ergänzt Jennifer Senninger das Team und verantwortet die
digitale Medienstrategie und deren Umsetzung. Ihre Aufgabe ist es, die
strategische Ausrichtung und Positionen des Unternehmens gegenüber externen
Stakeholdern - vor allem in digitalen Kanälen - zu vermitteln und den Dialog,
unter anderem über die Experten und Führungskräfte des Unternehmens, zu fördern.
Zuvor war sie die Leitung der Online-Redaktion bei Börse Online und Redakteurin
bei Focus-Money. Ihre journalistische Ausbildung absolvierte sie an der
Journalistenschule von Hubert Burda Media.
Im August 2025 folgte Dr. Janina Schüller. Sie leitet den Bereich Corporate
Communications. Gemeinsam mit ihrem Team verantwortet sie die strategische
Medienarbeit, identifiziert neue Potenziale für Medienkooperationen, entwickelt
zielgerichtete Inhalte und stärkt die Aktivitäten des External-Affairs-Teams im
Dialog mit politischen Entscheidungsträgern und Meinungsbildnern. Sie kommt von
Axel Springer, wo sie zuletzt als Vice President Global Strategic Partnerships
die Entwicklung und Umsetzung der Partnerschaften mit Plattformen, Media
Agenturen und globalen Partnern verantwortete. Davor war sie im Content- und
Strategiebereich u.a. bei BILD, C3/Burda, Sky Deutschland und ProSiebenSat.1
tätig. Ihre Wurzeln liegen im Journalismus, sie promovierte zum Thema
Innovationsmanagement.
Darüber hinaus bleibt das Team um Susanne Jobst weiterhin verantwortlich für
Verbraucherkommunikation sowie Projekte zur Aufklärung über
Tabakschadensminimierung in der medialen Öffentlichkeit.
Alle drei berichten direkt an Andrea Koepfer, die in enger Zusammenarbeit mit
ihren Kollegen im interdisziplinären Management-Team die Transformation von
Philip Morris Deutschland sowie dessen Sichtbarkeit, Reputation und
Positionierung weiter vorantreiben wird.
Gesellschaftlichen Dialog durch proaktive Kommunikation stärken
" Unser Anspruch ist es, unsere Unternehmensziele durch strategische, proaktive
Kommunikation und einen offenen Dialog mit relevanten Stakeholdern zu begleiten
- und dabei auch gesellschaftlichen Wandel zu fördern ", erklärt Andrea Koepfer.
" Wir setzen auf Aufklärung zu rauchfreien Produkten, auf transparente,
konstruktive Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, auf smarte
Regulierung - und auf echtes Storytelling, das Vertrauen schafft ", ergänzt sie.
Veronika F. Rost, Vorsitzende der Geschäftsführung von Philip Morris
Deutschland, erklärt: " Wir sind uns unserer Verantwortung voll bewusst und
setzen uns weiterhin dafür ein, ein relevanter Treiber für das wirtschaftliche
Wachstum in Deutschland zu sein. Laut einer aktuellen, von PMG beauftragten
EY-Studie lag der gesamtwirtschaftliche Beitrag von Philip Morris International
in Deutschland im Zeitraum von 2019 bis 2023 bei rund 54 Milliarden Euro. Wir
wollen Innovation und Kompetenzaufbau aktiv vorantreiben, die Transformation
unserer Branche gestalten - und so positiv auf die Gesellschaft wirken."
" Auch, wenn es aus individueller Sicht am besten ist, gar nicht erst mit dem
Rauchen zu beginnen oder ganz aufzuhören, wissen wir, dass manche Erwachsene
weiterhin Nikotin konsumieren. Für diese Menschen entwickeln wir
wissenschaftlich fundierte Alternativen - und sind davon überzeugt, dass sie
Zugang zu verlässlichen Informationen und die Möglichkeit brauchen, informierte
Entscheidungen zu treffen."
Veronika F. Rost weiter: " Andrea und ihr Team werden unsere
Kommunikationsstrategie daher gezielt weiterentwickeln, um Philip Morris aktiv
in den Dialog mit politischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren
sowie mit der breiten Öffentlichkeit einzubringen."
