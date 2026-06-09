OTS: Pixum / Führungswechsel bei Pixum: Gründer Daniel Attallah leitet neue ...

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Führungswechsel bei Pixum: Gründer Daniel Attallah leitet neue Ära ein
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Köln (ots) - Beim Online-Fotoservice Pixum steht ein geplanter Wechsel an der
Unternehmensspitze bevor: Gründer und Geschäftsführer Daniel Attallah wird das
Unternehmen Ende Juli 2026 nach über 25 Jahren planmäßig verlassen und sich aus
dem operativen Berufsleben zurückziehen. Seine Nachfolge übernimmt Thomas
Alscheid, der Pixum bereits von 2008 bis 2019 unter anderem als Mitglied der
Geschäftsleitung entscheidend mitgeprägt hat.
Attallah gründete Pixum im Jahr 2000 und war damit maßgeblicher Wegbereiter des
Online-Fotodrucks in Deutschland. Pixum ist der erste in Deutschland gegründete
Online-Fotoservice und zugleich der einzige Anbieter aus dieser frühen
Internet-Zeit, der bis heute erfolgreich besteht. Damit zählt Pixum zu den
prägenden Unternehmen der europäischen Online-Fotobranche.
Unter Attallahs Leitung entwickelte sich Pixum von einem Startup zu einem der
führenden Online-Fotoservices in Deutschland und Europa mit mehr als 170
Mitarbeitenden. Das Unternehmen steht heute für hohe Produktqualität,
kontinuierliche Innovation und einen klaren Fokus auf Nutzerfreundlichkeit und
Service.
"Daniel Attallah hat Pixum mit großer unternehmerischer Weitsicht aufgebaut und
die Branche nachhaltig geprägt", sagt Thomas Alscheid, der neue Geschäftsführer
von Pixum. "Die Verantwortung zu übernehmen und diese Erfolgsgeschichte
weiterzuführen, ist für mich etwas ganz Besonderes."
Daniel Attallah zieht eine positive Bilanz seiner Zeit bei Pixum : "Pixum über
mehr als 25 Jahre prägen, führen und gemeinsam mit vielen großartigen Menschen
weiterentwickeln zu dürfen, war eine großartige Reise und ein Privileg. Wir
haben ein Unternehmen aufgebaut, das eine ganze Branche geprägt hat und für
Unternehmergeist, Innovation, Kundennähe und Teamgeist steht - und auf das ich
sehr stolz bin."
Mit Thomas Alscheid übernimmt ein Branchenkenner die Führung, dem Pixum bereits
bestens vertraut ist. Nach seiner Zeit in der Pixum Geschäftsleitung führte er
zuletzt gemeinsam mit Alexander Nieswandt das Online-Fotolabor WhiteWall und
verantwortete als Co-Geschäftsführer die Weiterentwicklung der Premiummarke.
Als Geschäftsführer will Alscheid die Position von Pixum weiter stärken - durch
konsequente Kundenorientierung, technologische Innovationen und nachhaltiges
Wachstum. Mit dem Führungswechsel stellt Pixum die Weichen für die nächste Phase
seiner langjährigen und erfolgreichen Entwicklung.
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