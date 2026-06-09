OTS: Pixum / Führungswechsel bei Pixum: Gründer Daniel Attallah leitet neue ...

Führungswechsel bei Pixum: Gründer Daniel Attallah leitet neue Ära ein

(FOTO)

Köln (ots) - Beim Online-Fotoservice Pixum steht ein geplanter Wechsel an der

Wer­bung Wer­bung

Unternehmensspitze bevor: Gründer und Geschäftsführer Daniel Attallah wird das

Unternehmen Ende Juli 2026 nach über 25 Jahren planmäßig verlassen und sich aus

dem operativen Berufsleben zurückziehen. Seine Nachfolge übernimmt Thomas

Alscheid, der Pixum bereits von 2008 bis 2019 unter anderem als Mitglied der

Geschäftsleitung entscheidend mitgeprägt hat.

Attallah gründete Pixum im Jahr 2000 und war damit maßgeblicher Wegbereiter des

Wer­bung Wer­bung

Online-Fotodrucks in Deutschland. Pixum ist der erste in Deutschland gegründete

Online-Fotoservice und zugleich der einzige Anbieter aus dieser frühen

Internet-Zeit, der bis heute erfolgreich besteht. Damit zählt Pixum zu den

prägenden Unternehmen der europäischen Online-Fotobranche.

Unter Attallahs Leitung entwickelte sich Pixum von einem Startup zu einem der

führenden Online-Fotoservices in Deutschland und Europa mit mehr als 170

Wer­bung Wer­bung

Mitarbeitenden. Das Unternehmen steht heute für hohe Produktqualität,

kontinuierliche Innovation und einen klaren Fokus auf Nutzerfreundlichkeit und

Service.

"Daniel Attallah hat Pixum mit großer unternehmerischer Weitsicht aufgebaut und

die Branche nachhaltig geprägt", sagt Thomas Alscheid, der neue Geschäftsführer

von Pixum. "Die Verantwortung zu übernehmen und diese Erfolgsgeschichte

weiterzuführen, ist für mich etwas ganz Besonderes."

Daniel Attallah zieht eine positive Bilanz seiner Zeit bei Pixum : "Pixum über

mehr als 25 Jahre prägen, führen und gemeinsam mit vielen großartigen Menschen

weiterentwickeln zu dürfen, war eine großartige Reise und ein Privileg. Wir

haben ein Unternehmen aufgebaut, das eine ganze Branche geprägt hat und für

Unternehmergeist, Innovation, Kundennähe und Teamgeist steht - und auf das ich

sehr stolz bin."

Mit Thomas Alscheid übernimmt ein Branchenkenner die Führung, dem Pixum bereits

bestens vertraut ist. Nach seiner Zeit in der Pixum Geschäftsleitung führte er

zuletzt gemeinsam mit Alexander Nieswandt das Online-Fotolabor WhiteWall und

verantwortete als Co-Geschäftsführer die Weiterentwicklung der Premiummarke.

Als Geschäftsführer will Alscheid die Position von Pixum weiter stärken - durch

konsequente Kundenorientierung, technologische Innovationen und nachhaltiges

Wachstum. Mit dem Führungswechsel stellt Pixum die Weichen für die nächste Phase

seiner langjährigen und erfolgreichen Entwicklung.

Pressekontakt:

Ingo Kreutz

Mobil: +49 (0) 152 56 762 632

Isabel Reuter

Mobil: +49 (0) 151 46 222 912

E-Mail: mailto:presse@pixum.com

pixum.de/presse

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24663/6289604

OTS: Pixum