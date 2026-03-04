OTS: PLANAT GmbH / Stabilitätsfaktor ERP: Planat meldet starkes Jahr und hohe ...

Stabilitätsfaktor ERP: Planat meldet starkes Jahr und hohe Nachfrage

Stuttgart (ots) -

- ERP-Software "Made in Germany" zur Stärkung des Industriestandorts Deutschland

- "Unser Erfolg steht exemplarisch dafür, dass auch der deutsche Mittelstand dem

wirtschaftlich schwierigen Umfeld zum Trotz weiterhin erfolgreich ist", sagt

Christian Biebl.

Der Stuttgarter ERP-Hersteller Planat meldet ein erfolgreiches Jahr 2025 und

blickt mit viel Zuversicht ins neue Jahr 2026, in dem das Unternehmen in sein

45. Jahr startet. "Die Nachfrage nach unserer ERP-Software FEPA ist anhaltend

hoch", freut sich Planat-Geschäftsführer Christian Biebl. Er wertet dies auch

als ein Indiz für die zunehmende Modernisierung und Digitalisierung im deutschen

Mittelstand. Zielgruppe von Planat sind in erster Linie mittelständische

Fertigungsunternehmen. Das System für Enterprise Resource Planning (ERP) stellt

das Herzstück jeder betrieblichen Digitalisierungsstrategie dar.

Nach aktuellen Erhebungen des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn zählten

im Jahr 2023 rund 97 Prozent der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe in

Deutschland zum Mittelstand. Diese KMU, welche nach EU-Definition Unternehmen

mit bis zu 249 Beschäftigten sind, sichern knapp 38 Prozent der Arbeitsplätze im

verarbeitenden Gewerbe. Besonders stark vertreten sind sie im Maschinen- und

Anlagenbau, in der Metallverarbeitung, der Elektrotechnik, der

Kunststoffverarbeitung sowie bei industriellen Zulieferern.

Träger der industriellen Innovation

Mittelständisch geprägte Fertigungsunternehmen sind ein zentraler Pfeiler für

Innovation und Fachkräfte in Deutschland. Gerade in der Ausbildung zeigt sich

ihre Bedeutung deutlich: Mehr als 90% aller Auszubildenden werden in kleinen und

mittleren Unternehmen (KMU) ausgebildet. Auch bei Innovationen leisten KMU einen

messbaren Beitrag - bei Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt entfallen

rund 18 % auf KMU und Einzelerfinder. International prägt der Mittelstand das

Export- und Innovationsprofil Deutschlands zudem über seine Hidden Champions:

Laut ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) gibt es hierzulande rund

1.600 mittelständische Weltmarktführer.

Planat wirkt mit, um den industriellen Kern Deutschlands zu stärken

Planat als einer der führenden ERP-Anbieter für den produzierenden Mittelstand

hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen industriellen Kern Deutschlands

weiterhin zu stärken. Seit 1981 entwickelt und implementiert das Unternehmen das

ERP-System FEPA - Made in Germany. Christian Biebl betont: "Made in Germany ist

kein Selbstzweck und kein Mythos, sondern ein konkretes Leistungsversprechen,

das gerade im industriellen Mittelstand durch täglich gelebte Praxis,

technologische Kompetenz und standortgebundene Verantwortung erfüllt wird. In

einer zunehmend unübersichtlichen Weltwirtschaft bietet 'Made in Germany'

Orientierung für Kunden, Partner und den Industriestandort Deutschland

insgesamt."

Mittelständische Tradition und Innovationsgeist

Planat steht in der Kombination aus mittelständischer Tradition und

Innovationsgeist für "Made in Germany". Diese Werte haben das Stuttgarter

Unternehmen zu einem zuverlässigen ERP-Systempartner gemacht, der auf

Langfristigkeit und Nachhaltigkeit setzt, auf den Kunden und Mitarbeiter

vertrauen. So erfolgt die Entwicklung von FEPA durchweg in Deutschland, also so

nah am Kunden wie möglich. Die FEPA-Entwickler sprechen nicht nur die Sprache

der Industrie, sie kennen auch die spezifischen Anforderungen an

Zuverlässigkeit, Datenschutz, Normenkonformität und langfristige Wartbarkeit.

Anders als bei Offshore-Entwicklung steht nicht die kurzfristige

Kostenoptimierung im Vordergrund, sondern ein tiefes Prozessverständnis, das

sich in robusten, integrierten und leicht wartungsfähigen Systemen

niederschlägt.

Als Ergänzung bietet Planat umfangreiche Consulting- und Serviceleistungen, von

der branchenspezifischen Beratung über termingerechtes Projektmanagement und

zuverlässigen Support - wiederum durchweg "Made in Germany". Christian Biebl

sagt: "Wir bekennen uns zum Industriestandort Deutschland."

Die PLANAT GmbH ( www.PLANAT.de (http://www.planat.de) ) bietet mit der

skalierbaren ERP-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made in

Germany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversion verantwortet

die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung

mit Betriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen. On top

können bedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse

Add-ons, wie z. B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oder

Customer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Das innovative,

modulare Softwarekonzept ergänzt PLANAT seit 1981 durch branchenspezifische

Beratung sowie durch verlässlichen Support.

