OTS: PLANAT GmbH / Stabilitätsfaktor ERP: Planat meldet starkes Jahr und hohe ...

Stabilitätsfaktor ERP: Planat meldet starkes Jahr und hohe Nachfrage
Stuttgart (ots) -
- ERP-Software "Made in Germany" zur Stärkung des Industriestandorts Deutschland
- "Unser Erfolg steht exemplarisch dafür, dass auch der deutsche Mittelstand dem
wirtschaftlich schwierigen Umfeld zum Trotz weiterhin erfolgreich ist", sagt
Christian Biebl.
Der Stuttgarter ERP-Hersteller Planat meldet ein erfolgreiches Jahr 2025 und
blickt mit viel Zuversicht ins neue Jahr 2026, in dem das Unternehmen in sein
45. Jahr startet. "Die Nachfrage nach unserer ERP-Software FEPA ist anhaltend
hoch", freut sich Planat-Geschäftsführer Christian Biebl. Er wertet dies auch
als ein Indiz für die zunehmende Modernisierung und Digitalisierung im deutschen
Mittelstand. Zielgruppe von Planat sind in erster Linie mittelständische
Fertigungsunternehmen. Das System für Enterprise Resource Planning (ERP) stellt
das Herzstück jeder betrieblichen Digitalisierungsstrategie dar.
Nach aktuellen Erhebungen des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn zählten
im Jahr 2023 rund 97 Prozent der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe in
Deutschland zum Mittelstand. Diese KMU, welche nach EU-Definition Unternehmen
mit bis zu 249 Beschäftigten sind, sichern knapp 38 Prozent der Arbeitsplätze im
verarbeitenden Gewerbe. Besonders stark vertreten sind sie im Maschinen- und
Anlagenbau, in der Metallverarbeitung, der Elektrotechnik, der
Kunststoffverarbeitung sowie bei industriellen Zulieferern.
Träger der industriellen Innovation
Mittelständisch geprägte Fertigungsunternehmen sind ein zentraler Pfeiler für
Innovation und Fachkräfte in Deutschland. Gerade in der Ausbildung zeigt sich
ihre Bedeutung deutlich: Mehr als 90% aller Auszubildenden werden in kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) ausgebildet. Auch bei Innovationen leisten KMU einen
messbaren Beitrag - bei Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt entfallen
rund 18 % auf KMU und Einzelerfinder. International prägt der Mittelstand das
Export- und Innovationsprofil Deutschlands zudem über seine Hidden Champions:
Laut ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) gibt es hierzulande rund
1.600 mittelständische Weltmarktführer.
Planat wirkt mit, um den industriellen Kern Deutschlands zu stärken
Planat als einer der führenden ERP-Anbieter für den produzierenden Mittelstand
hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen industriellen Kern Deutschlands
weiterhin zu stärken. Seit 1981 entwickelt und implementiert das Unternehmen das
ERP-System FEPA - Made in Germany. Christian Biebl betont: "Made in Germany ist
kein Selbstzweck und kein Mythos, sondern ein konkretes Leistungsversprechen,
das gerade im industriellen Mittelstand durch täglich gelebte Praxis,
technologische Kompetenz und standortgebundene Verantwortung erfüllt wird. In
einer zunehmend unübersichtlichen Weltwirtschaft bietet 'Made in Germany'
Orientierung für Kunden, Partner und den Industriestandort Deutschland
insgesamt."
Mittelständische Tradition und Innovationsgeist
Planat steht in der Kombination aus mittelständischer Tradition und
Innovationsgeist für "Made in Germany". Diese Werte haben das Stuttgarter
Unternehmen zu einem zuverlässigen ERP-Systempartner gemacht, der auf
Langfristigkeit und Nachhaltigkeit setzt, auf den Kunden und Mitarbeiter
vertrauen. So erfolgt die Entwicklung von FEPA durchweg in Deutschland, also so
nah am Kunden wie möglich. Die FEPA-Entwickler sprechen nicht nur die Sprache
der Industrie, sie kennen auch die spezifischen Anforderungen an
Zuverlässigkeit, Datenschutz, Normenkonformität und langfristige Wartbarkeit.
Anders als bei Offshore-Entwicklung steht nicht die kurzfristige
Kostenoptimierung im Vordergrund, sondern ein tiefes Prozessverständnis, das
sich in robusten, integrierten und leicht wartungsfähigen Systemen
niederschlägt.
Als Ergänzung bietet Planat umfangreiche Consulting- und Serviceleistungen, von
der branchenspezifischen Beratung über termingerechtes Projektmanagement und
zuverlässigen Support - wiederum durchweg "Made in Germany". Christian Biebl
sagt: "Wir bekennen uns zum Industriestandort Deutschland."
Die PLANAT GmbH ( www.PLANAT.de (http://www.planat.de) ) bietet mit der
skalierbaren ERP-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made in
Germany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversion verantwortet
die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung
mit Betriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen. On top
können bedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse
Add-ons, wie z. B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oder
Customer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Das innovative,
modulare Softwarekonzept ergänzt PLANAT seit 1981 durch branchenspezifische
Beratung sowie durch verlässlichen Support.
