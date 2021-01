OTS: Plansecur KG / Plansecur feiert 35-jähriges Jubiläum

Plansecur feiert 35-jähriges Jubiläum

Kassel (ots) -

- Geschäftsführer Johannes Sczepan: "Wir sind stärker aufgestellt als je zuvor."

- "Langfristige vertrauensvolle Kundenbeziehungen haben sich in der Krise

bewährt."

- Finanzberatung überschreitet erstmals Depotvolumen von einer Milliarde Euro.

- "Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg sind beste

Freunde."

- Wachstumsfaktoren: Niedrigzinsphase, demografische Entwicklung,

Digitalisierung.

Die Finanzberatungsgruppe Plansecur feiert ihr 35-jähriges Jubiläum. Mit rund

85.000 Privat- und Firmenkunden, die von 170 Beraterinnen und Beratern vor Ort

sowie Mitarbeitenden in der Unternehmenszentrale betreut werden, steht Plansecur

im Jubiläumsjahr glänzend da. Erstmals in der Firmengeschichte wurde beim

betreuten Depotvolumen die Marke von einer Milliarde Euro überschritten.

Johannes Sczepan, Geschäftsführer der Plansecur-Gruppe, erklärt: "Wir haben das

Coronajahr 2020 mit dem Ausbau unserer bewährten Beratungsmannschaft durch junge

Köpfe, der Weiterentwicklung der digitalen Finanzberatung und herausragenden

Geschäftszahlen gemeistert. Damit sind wir stärker aufgestellt als je zuvor."

Plansecur ist mit einem außergewöhnlich guten Ergebnis in das Jubiläumsjahr

eingetreten. Im vorangegangenen Geschäftsjahr (1.7.2019 bis 30.6.2020) konnte

das Unternehmen die Provisionserlöse um 7,6 Prozent auf 25,5 Millionen Euro

steigern. Beim Vermittlungsvolumen gelang sogar eine Erhöhung um 32,5 Prozent

auf 425,2 Millionen Euro. "Diese herausragend guten Zahlen konnten wir erzielen,

weil wir seit unserer Gründung höchsten Wert auf faire Beratung und

vertrauensvolle Kundenbeziehungen legen. Das damit geschaffene Vertrauen hat

sich in der Krise bewährt, die Beziehungen haben gehalten, sich in vielen Fällen

sogar noch verfestigt", sagt Johannes Sczepan.

Die Finanzgruppe baut auf Tradition und Neues gleichzeitig: 77 Prozent der

Beratenden sind seit mehr als 15 Jahren für Plansecur tätig, und im letzten Jahr

sind zehn neue Kolleginnen und Kollegen hinzugekommen. "Uns gelingt die

langfristige Beraterbindung und wir gewinnen Nachwuchs hinzu. Das ist die ideale

Kombination für die Zukunft", freut sich Wolfgang Stolz, Mitglied der

Geschäftsleitung bei Plansecur. Das Unternehmen bietet verschiedene Modelle für

neue Beraterinnen und Berater an, um den unterschiedlichen Anforderungen der

Neuen Rechnung zu tragen.

Menschlichkeit und Werteorientierung als Fundament

Plansecur setzt seit der Gründung nicht nur auf faire Finanzberatung und

langfristige Kundenbeziehungen, sondern vor allem auch auf Menschlichkeit und

Werteorientierung. Den Firmenslogan "Weil wir wertschätzen" will das Unternehmen

im doppelten Sinne des Wortspiels erfüllen. Beispielhaft hierfür steht eine nach

dem Firmengründer Klaus Dieter Trayser benannte Stiftung, die einen Teil der

Unternehmensanteile hält und darüber wacht, dass die vereinbarten Werte nach wie

vor die Richtung des Unternehmens bestimmen. Eine weitere Stiftung mit dem Namen

"Plansecur Stiftung" setzt sich für Menschen ein, die Orientierung in

Umbruchsituationen suchen. Zu dieser Werte- und Hilfeorientierung gesellt sich

das von Plansecur begründete "Vordenker Forum", mit dem die

Finanzberatungsgruppe einen Beitrag für die Zukunft der Gesellschaft leisten

will. Hier werden Menschen ausgezeichnet, die maßgeblich an der

Weiterentwicklung unserer Gesellschaft mitwirken. Bisherige Preisträger waren

Norbert Walter, Bischof Wolfgang Huber, Paul Kirchhoff, Jean-Claude Juncker,

Nicola Leibinger-Kammüller, Frank-Jürgen Weise, der Sachverständigenrat zur

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen") und

Bassam Tibi.

"Unternehmen tragen eine hohe Verantwortung nicht nur ihren Kunden,

Mitarbeitenden und Beratenden gegenüber, sondern darüberhinausgehend auch für

die Gesellschaft. Nach diesem Credo lebt Plansecur seit 35 Jahren und beweist,

dass gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg die besten

Freunde sein können", sagt Johannes Sczepan.

Günstige Marktfaktoren für die 2020 Jahre

Für die 2020er Jahre erwartet Plansecur ein weiterhin kräftiges Wachstum. Die

Finanzberater machen hierfür neben der eigenen Position auch Marktfaktoren

verantwortlich und benennen konkret: das niedrige Zinsniveau, die demografische

Entwicklung und die Digitalisierung. Plansecur beschreibt die Trends und ihre

Auswirkungen wie folgt:

Die anhaltende Niedrigzinsphase veranlasst immer mehr Menschen, sich

professionelle Finanzhilfe zu suchen. "Deutschland hat sich 2020 auf den Weg

gemacht, ein Volk der Aktionäre zu werden", sagt Johannes Sczepan, und fügt

hinzu: "Diese Offenheit für Geldanlagen über das Sparkonto hinaus kommt allen

Finanzberatern zugute."

Zudem verlangt die Rentenwelle Mitte der 2020er, wenn die geburtenstarken

Jahrgänge aus dem Berufsleben scheiden, nach einer zunehmenden privaten

Vorsorge, weil die gesetzliche Altersversorgung weiter zurückgehen wird. Die

Menschen müssen spätestens mit 35 Jahren eine private Altersversorgung aufbauen,

um bis zum Lebensabend finanziell abgesichert zu sein. "Diese Situation verlangt

geradezu nach professioneller Vorsorgeberatung", meint Johannes Sczepan. Die

demografische Entwicklung wird zudem in den 2020ern zu einer "Vererbungswelle

historischen Ausmaßes" führen, die einen entsprechenden Bedarf an Anlageberatung

nach sich ziehen wird, sagt der Plansecur-Geschäftsführer voraus.

Darüber hinaus erschließt die Digitalisierung der Finanzberatung neue Wege zum

Kunden, die sich nach Einschätzung von Plansecur und entgegen mancher

Befürchtungen in der Branche positiv auswirken werden. Die Sorge, dass

"Robo-Advisor" der Finanzberatung von Mensch zu Mensch das Wasser abgraben

werden, teilt Plansecur ausdrücklich nicht. "Im Gegenteil", sagt Johannes

Sczepan: "Je stärker die Menschen aus allen möglichen Kanälen mit immer mehr

Informationen überflutet und gezwungen werden, sich mit seelenlosen Maschinen

abzugeben, desto stärker wenden sie sich der persönlichen Beratung aus Fleisch

und Blut zu. Finanzberatung ist immer auch ein gutes Stück Lebensberatung, und

die vertraut man viel lieber einem Menschen als einem Computer an. Die hohe

Nachfrage im Jahr 2020, die auch 2021 weiter anhält, beweist, dass die

Digitalisierung für uns und nicht etwa gegen uns arbeitet."

Die Weichen sind auf Wachstum gestellt

"Die Weichen sind auf weiteres Wachstum gestellt", fasst

Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan die Trends in der Finanzberatung

zusammen. Für die künftige Entwicklung sieht er lediglich eine Hürde: "Unsere

gesamte Branche kann nur hoffen, dass die Regulierung durch den Gesetzgeber

nicht noch enger wird, als es ohnehin schon der Fall ist. Erwarten wir eine

Politik, die auf mündige Bürgerinnen und Bürger setzt, die mit Hilfe

professioneller Beratung ihr Leben selbst in die Hand nehmen, insbesondere auch

ihr Finanzleben."

Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige

Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische

Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am

Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder

Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus

anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu

gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das

Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft

mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber

(2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola

Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat

zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen",

2018) und Bassam Tibi (2019).

Pressekontakt:

Weitere Informationen: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,

Tel. +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: mailto:service@plansecur.de,

Web: http://www.plansecur.de und http://www.facebook.com/plansecur

Presse: euromarcom public relations, Tel. +49 (0) 611 973150,

E-Mail: mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.de und

http://www.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16062/4818797

OTS: Plansecur KG