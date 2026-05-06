OTS: Plansecur KG / Plansecur Gemeinschaftsstiftung wächst kräftig

Plansecur Gemeinschaftsstiftung wächst kräftig

Kassel (ots) -

- Motto: "Sinnstiftung für Ihr Vermögen - unbürokratisch und nachhaltig"

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- Verdopplung des zugesagten Vermögens in anderthalb Jahren auf 200 Millionen

Euro

Die Plansecur Gemeinschaftsstiftung hat die Marke von 200 Millionen Euro an

zugesagtem Vermögen überschritten. Das entspricht einer Verdoppelung in den

letzten anderthalb Jahren.

Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur hatte die

Gemeinschaftsstiftung vor acht Jahren unter dem Motto "Sinnstiftung für Ihr

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Vermögen - unbürokratisch und nachhaltig" ins Leben gerufen. Der

Vorstandsvorsitzende Heiko Juppien erklärt: "Zielgruppe sind Menschen, die ihr

Vermögen über ihren Tod hinaus für etwas Sinnvolles einsetzen wollen, ohne sich

mit bürokratischem Ballast befassen zu müssen. Dementsprechend entfällt der

größte Teil der Zusagen auf testamentarische Verfügungen und Vermächtnisse."

Das jährlich vererbte Vermögen ist in Deutschland in den vergangenen Jahren

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stark gestiegen - von rund 200 Milliarden Euro Anfang der 2010er Jahre auf heute

über 400 Milliarden Euro pro Jahr. Für die nächsten Jahre ist eine weitere

Zunahme aufgrund des Ablebens der geburtenstarken Jahrgänge zu erwarten.

Klassische Stiftung, aber ohne Bürokratie

Das Grundprinzip der Plansecur Gemeinschaftsstiftung entspricht dem klassischer

Stiftungen: Das eingebrachte Kapital wird investiert und die daraus erzielten

Erträge fließen dauerhaft in gemeinnützige Zwecke. Die Gemeinschaftsstiftung

übernimmt dabei für Stifterinnen und Stifter zentrale Funktionen, insbesondere

die gesamte Administration, das professionelle Management des Vermögens und die

Umsetzung des Stiftungszwecks im Einklang mit den individuellen Vorgaben und dem

geltenden Recht. "Wir erledigen alles, was bürokratischen Aufwand verursacht",

sagt Heiko Juppien. Wie alle rechtsfähigen Stiftungen in Deutschland unterliegt

auch die Plansecur Gemeinschaftsstiftung der Stiftungsaufsicht.

Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen und Vereine haben die Möglichkeit,

sich über die Einrichtung eines eigenen Stiftungsfonds an der

Gemeinschaftsstiftung zu engagieren. Den Zweck des gestifteten Kapitals legen

die Stifterinnen und Stifter selbst fest. Die Gemeinschaftsstiftung stellt

sicher, dass sämtliche Mittel konsequent entsprechend der individuellen Vorgaben

verwendet werden. Auch der Name des jeweiligen Stiftungsfonds liegt vollständig

in der Hand der Stifterinnen und Stifter.

Als Förderzwecke kommen beispielsweise Wissenschaft und Forschung,

Gesundheitsprojekte, Kinder-, Jugend- und Altenhilfe, Unterstützung für

politisch oder religiös Verfolgte, Tier- und Umweltschutz, Kunst und Kultur,

Denkmalpflege sowie gemeinnützige oder religiöse Anliegen in Betracht. Heiko

Juppien: "In individuellen Gesprächen wird genau definiert, welche Ziele

verfolgt werden und wie das gestiftete Vermögen optimal eingesetzt werden kann."

Unter dem Dach der Gemeinschaftsstiftung sind bereits mehr als 30 Zustiftungen

zusammengekommen. Die geförderten Projekte decken ein breites gemeinnütziges

Spektrum ab.

Die Plansecur Gemeinschaftsstiftung

(https://plansecur-gemeinschaftsstiftung.de/startseite) ist eine rechtsfähige

Stiftung, unter deren Dach Privatpersonen und Unternehmen einen eigenen

Stiftungsfonds anlegen können. Sie profitieren damit von den Ewigkeitsvorteilen

einer Stiftung, ohne sich mit dem damit verbundenen Aufwand (Verwaltung,

Vermögensanlage, Zweckgebundenheit) belasten zu müssen.

Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige

Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze

und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Beraterinnen und

Berater betreuen die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen

(Ab-sicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind

mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder

Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben

mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen

auszeichnet, die maßgeblich an der Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft

mitwirken.

Pressekontakt:

Weitere Informationen: Plansecur Gemeinschaftsstiftung,

Benrather Schlossallee 125, 40597 Düsseldorf,

Tel. +49(0)561 9355-150,

E-Mail mailto:service@plansecur-gemeinschaftsstiftung.de,

Web: http://www.plansecur-gemeinschaftsstiftung.de

Presse: euromarcom public relations,

E-Mail mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16062/6269559

OTS: Plansecur KG