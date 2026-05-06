OTS: Plansecur KG / Plansecur Gemeinschaftsstiftung wächst kräftig
Plansecur Gemeinschaftsstiftung wächst kräftig
Kassel (ots) -
- Motto: "Sinnstiftung für Ihr Vermögen - unbürokratisch und nachhaltig"
- Verdopplung des zugesagten Vermögens in anderthalb Jahren auf 200 Millionen
Euro
Die Plansecur Gemeinschaftsstiftung hat die Marke von 200 Millionen Euro an
zugesagtem Vermögen überschritten. Das entspricht einer Verdoppelung in den
letzten anderthalb Jahren.
Die konzernunabhängige Finanzberatungsgruppe Plansecur hatte die
Gemeinschaftsstiftung vor acht Jahren unter dem Motto "Sinnstiftung für Ihr
Vermögen - unbürokratisch und nachhaltig" ins Leben gerufen. Der
Vorstandsvorsitzende Heiko Juppien erklärt: "Zielgruppe sind Menschen, die ihr
Vermögen über ihren Tod hinaus für etwas Sinnvolles einsetzen wollen, ohne sich
mit bürokratischem Ballast befassen zu müssen. Dementsprechend entfällt der
größte Teil der Zusagen auf testamentarische Verfügungen und Vermächtnisse."
Das jährlich vererbte Vermögen ist in Deutschland in den vergangenen Jahren
stark gestiegen - von rund 200 Milliarden Euro Anfang der 2010er Jahre auf heute
über 400 Milliarden Euro pro Jahr. Für die nächsten Jahre ist eine weitere
Zunahme aufgrund des Ablebens der geburtenstarken Jahrgänge zu erwarten.
Klassische Stiftung, aber ohne Bürokratie
Das Grundprinzip der Plansecur Gemeinschaftsstiftung entspricht dem klassischer
Stiftungen: Das eingebrachte Kapital wird investiert und die daraus erzielten
Erträge fließen dauerhaft in gemeinnützige Zwecke. Die Gemeinschaftsstiftung
übernimmt dabei für Stifterinnen und Stifter zentrale Funktionen, insbesondere
die gesamte Administration, das professionelle Management des Vermögens und die
Umsetzung des Stiftungszwecks im Einklang mit den individuellen Vorgaben und dem
geltenden Recht. "Wir erledigen alles, was bürokratischen Aufwand verursacht",
sagt Heiko Juppien. Wie alle rechtsfähigen Stiftungen in Deutschland unterliegt
auch die Plansecur Gemeinschaftsstiftung der Stiftungsaufsicht.
Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen und Vereine haben die Möglichkeit,
sich über die Einrichtung eines eigenen Stiftungsfonds an der
Gemeinschaftsstiftung zu engagieren. Den Zweck des gestifteten Kapitals legen
die Stifterinnen und Stifter selbst fest. Die Gemeinschaftsstiftung stellt
sicher, dass sämtliche Mittel konsequent entsprechend der individuellen Vorgaben
verwendet werden. Auch der Name des jeweiligen Stiftungsfonds liegt vollständig
in der Hand der Stifterinnen und Stifter.
Als Förderzwecke kommen beispielsweise Wissenschaft und Forschung,
Gesundheitsprojekte, Kinder-, Jugend- und Altenhilfe, Unterstützung für
politisch oder religiös Verfolgte, Tier- und Umweltschutz, Kunst und Kultur,
Denkmalpflege sowie gemeinnützige oder religiöse Anliegen in Betracht. Heiko
Juppien: "In individuellen Gesprächen wird genau definiert, welche Ziele
verfolgt werden und wie das gestiftete Vermögen optimal eingesetzt werden kann."
Unter dem Dach der Gemeinschaftsstiftung sind bereits mehr als 30 Zustiftungen
zusammengekommen. Die geförderten Projekte decken ein breites gemeinnütziges
Spektrum ab.
Die Plansecur Gemeinschaftsstiftung
(https://plansecur-gemeinschaftsstiftung.de/startseite) ist eine rechtsfähige
Stiftung, unter deren Dach Privatpersonen und Unternehmen einen eigenen
Stiftungsfonds anlegen können. Sie profitieren damit von den Ewigkeitsvorteilen
einer Stiftung, ohne sich mit dem damit verbundenen Aufwand (Verwaltung,
Vermögensanlage, Zweckgebundenheit) belasten zu müssen.
Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige
Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze
und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Beraterinnen und
Berater betreuen die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen
(Ab-sicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind
mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder
Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben
mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen
auszeichnet, die maßgeblich an der Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft
mitwirken.
Pressekontakt:
Weitere Informationen: Plansecur Gemeinschaftsstiftung,
Benrather Schlossallee 125, 40597 Düsseldorf,
Tel. +49(0)561 9355-150,
E-Mail mailto:service@plansecur-gemeinschaftsstiftung.de,
Web: http://www.plansecur-gemeinschaftsstiftung.de
Presse: euromarcom public relations,
E-Mail mailto:team@euromarcom.de, Web: http://www.euromarcom.de
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