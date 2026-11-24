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10,5 Millionen Euro für Playbook: Zentrale Steuerung von KI in
Pharmaunternehmen (FOTO)
München (ots) -
- Heal Capital führt die jüngste Finanzierungsrunde über acht Millionen Euro an.
Bayern Kapital und Bestandsinvestor Capnamic beteiligen sich ebenfalls.
Bereits 2025 hatte Playbook 2,5 Millionen Euro eingesammelt.
- Playbook übersetzt die Arbeitsanweisungen von Pharmaunternehmen in Daten, die
von Menschen freigegeben werden. KI-Agenten lesen diese Regeln, aber können
sie nicht verändern.
- Mehr als 50 Kunden nutzen Playbook bereits, darunter zwei der 20 weltweit
größten Pharmaunternehmen.
KI-Agenten, die Aufgaben in Pharmaunternehmen übernehmen, brauchen für jeden
Arbeitsschritt von Menschen freigegebene Vorgaben. Ohne solche Regeln dürfen sie
in kritischen Prozessen nicht eingesetzt werden. Playbook überführt dazu das in
Tausenden Arbeitsanweisungen dokumentierte Prozesswissen der Unternehmen in eine
kontrollierte, vernetzte Datenbasis. Die Software bildet Regeln, Zuständigkeiten
und Bedingungen so ab, dass Menschen, Systeme und KI-Agenten die für ihre
jeweilige Aufgabe geltenden Anweisungen gezielt abrufen können. So entsteht ein
Operating Memory, also ein Betriebsgedächtnis.
Für den Ausbau des Operating Memory hat das Münchner Softwareunternehmen eine
Finanzierungsrunde über acht Millionen Euro abgeschlossen. Heal Capital führt
die Runde an; Bayern Kapital und Capnamic beteiligen sich. Die Seed-Runde über
2,5 Millionen Euro hatte Capnamic im Januar 2025 angeführt. Insgesamt hat
Playbook damit 10,5 Millionen Euro aufgenommen.
(https://www.playbk.io/news/playbook-raises-10-5-million)
Das Prozesswissen eines Unternehmens wird zur Infrastruktur für KI
Arbeitsanweisungen legen in Pharmaunternehmen fest, wer welchen Schritt unter
welchen Bedingungen ausführen darf und welche Nachweise erforderlich sind. Sie
regeln Abläufe von der Entwicklung eines Medikaments über Herstellung und
Qualitätskontrolle bis zur Lagerung und Auslieferung. In ihnen steckt über
Jahrzehnte aufgebautes Wissen darüber, wie Unternehmen Qualität sichern und mit
Abweichungen umgehen.
Das Operating Memory beschreibt zusammenhängend und maschinenlesbar, nach
welchen Regeln und Abläufen ein Unternehmen arbeiten soll. Das Betriebswissen
wird dadurch über einzelne Dokumente hinweg nutzbar und bleibt vom eingesetzten
KI-Modell getrennt. Bestehende Softwaresysteme und neue Agenten können dieselben
freigegebenen Regeln abfragen. Langfristig will Playbook daraus eine gemeinsame
Infrastruktur für die Steuerung von Unternehmen schaffen.
"Warum sollte das Wissen darüber, wie ein Unternehmen funktioniert, in Zukunft
noch in Tausenden Dokumenten stecken? Unsere Vision ist, dass jedes Unternehmen
irgendwann ein Betriebsgedächtnis hat, auf das Menschen und KI gleichermaßen
zugreifen können. Dadurch werden Unternehmen Dokumente für die Steuerung, wie
wir sie heute kennen, nicht mehr brauchen", sagt Dr. Nikolai Wessendorf, CEO und
Mitgründer von Playbook.
Ein Datenmodell verbindet Regeln, Rollen und Abläufe
Playbook übernimmt kontrollierte Verfahrensdokumente aus bestehenden
Dokumentenmanagement-, Qualitätsmanagement- und Lernsystemen. Die Software
übersetzt ihre Inhalte in strukturierte Daten und verknüpft sie in einem
mehrdimensionalen Wissensgraphen. In diesem Datenmodell kann eine Verbindung
mehrere Elemente gleichzeitig zusammenführen: etwa einen Arbeitsschritt, die
verantwortliche Rolle, die geltenden Bedingungen und den erforderlichen
Nachweis.
Fällt beispielsweise ein Temperatursensor in einem Medikamentenlager aus, lässt
sich gezielt abfragen, welche Vorgaben für diesen Fall gelten, wer zuständig ist
und welche Schritte dokumentiert werden müssen. Playbook liefert damit nicht nur
die Anweisung, sondern auch die Informationen, die für ihre Anwendung notwendig
sind.
Ändert sich eine Vorgabe, zeigt das Operating Memory, welche weiteren Prozesse
und Schulungen betroffen sind. Auch Widersprüche und Lücken zwischen Anweisungen
werden erkennbar. Unternehmen können dadurch die Folgen einer Änderung gezielter
prüfen und ihre Umsetzung koordinieren.
Die Regeln für KI müssen außerhalb der KI liegen
Was bei Menschen schon schwierig ist, wird mit autonom handelnden KI-Agenten zur
größeren Herausforderung: Wie stellen Unternehmen sicher, dass auch KI bei jedem
Arbeitsschritt nach den richtigen, freigegebenen Regeln handelt? Eine plausible
Antwort des Sprachmodells reicht dafür nicht, denn KI-Agenten handeln nicht
deterministisch. Deshalb müssen die geltenden Regeln außerhalb des Modells
liegen, von Menschen geprüft und freigegeben und für die KI unveränderbar sein.
Sie sind kein weiterer Prompt, sondern legen fest, nach welchen Regeln kritische
Prozesse ablaufen.
Auch der Entwurf des Annex 22 zum EU-GMP-Leitfaden, dessen finale Fassung für
Ende 2026 erwartet wird, geht in dieselbe Richtung: Er sieht vor, dass
Unternehmen das Handeln von KI in der Arzneimittelherstellung jederzeit
überwachen können und Menschen dabei die Kontrolle behalten.
Die Regeln im Operating Memory sind versioniert, ihre Zusammenhänge
nachvollziehbar und Abrufe auditierbar. Menschen prüfen und genehmigen
Änderungen; KI kann freigegebene Vorgaben nutzen, aber nicht selbst verändern.
So behalten Unternehmen die Kontrolle über ihre Regeln und können sie in
verschiedenen Systemen einsetzen.
"In der Pharmaindustrie können Fehler Millionen kosten und im schlimmsten Fall
die Sicherheit von Patienten gefährden. Gleichzeitig steckt in der
Automatisierung dieser Prozesse enormes Potenzial. Dafür reicht es aber nicht,
einfach leistungsfähigere KI-Modelle einzusetzen. Playbook hat eine Technologie
für regulierte Prozesse entwickelt, die genau hier ansetzt, und bereits große
Pharmakonzerne als Kunden gewonnen. Wir glauben, dass daraus eine neue Kategorie
von Unternehmenssoftware entstehen kann", sagt Christian Lautner, Partner bei
Heal Capital.
Die neuen Mittel fließen in Forschung und Entwicklung, insbesondere in die
Bereitstellung des Operating Memory für eine Vielzahl autonomer KI-Systeme,
sowie in den Ausbau des Vertriebs an Großunternehmen in Europa, Großbritannien
und den USA. Gegründet wurde Playbook Ende 2022 von Nikolai Wessendorf,
promovierter Jurist und zuvor zehn Jahre Berater regulierter Unternehmen, und
Christoph Jung, der viele Jahre in Verantwortung für Operations in regulierten
Unternehmen mitbringt. Langfristig wird das Operating Memory auch in weiteren
regulierten Branchen als gemeinsame Infrastruktur für Menschen und KI genutzt.
Über Playbook
Playbook macht das Prozesswissen von Unternehmen in regulierten Branchen für
Menschen, Systeme und KI nutzbar. Das Operating Memory überführt dokumentierte
Arbeitsanweisungen in ein nachvollziehbares, versioniertes Betriebsgedächtnis.
Es verknüpft Regeln, Rollen, Bedingungen und Nachweise und macht freigegebene
Vorgaben gezielt abrufbar; KI kann sie lesen, aber nicht verändern. Playbook
wurde 2022 in Berlin gegründet und hat seinen Hauptstandort in München. Playbook
zählt über 50 Kunden, darunter namhafte Pharmahersteller und -dienstleister.
Investoren sind Heal Capital, Bayern Kapital und Capnamic.
Weitere Informationen: http://www.playbk.io
Pressekontakt:
PIABO Communications
Kristina Gössler
Mobil: +49 173 5849053
E-Mail: mailto:playbook@piabo.net
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