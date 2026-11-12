OTS: Polarise GmbH / Polarise plant bis Ende 2028 rund 150 Megawatt neue ...

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Polarise plant bis Ende 2028 rund 150 Megawatt neue KI-Kapazität in
Deutschland - Auszeichnung als "Hidden Champion" durch den KI
Bundesverband (FOTO)
Hürth / Düsseldorf (ots) - Nächste AI Factories entstehen in Bayern, Hessen und
Nordrhein-Westfalen - Auszeichnung würdigt den Aufbau souveräner
KI-Infrastruktur
Polarise baut seine KI-Kapazität in Deutschland bis Ende 2028 um rund 150
Megawatt aus.Dafür erweitert Polarise bestehende Standorte und errichtet neben
den bestehenden Standorten in Oslo und München neue AI Factories in Bayern,
Hessen und Nordrhein-Westfalen, die bereits geplant oder im Bau sind. Ein erster
Teil der neuen Kapazität wird bereits Anfang 2027 ausgeliefert und im Laufe des
Jahres dann signifikant weiter ausgebaut, sodass bis Ende 2028 insgesamt rund
150 Megawatt souveräne Rechenleistung ans Netz gehen. Damit leistet Polarise
einen Beitrag zu den Zielen der Bundesregierung, die die KI-Rechenkapazitäten in
Deutschland bis 2030 mindestens vervierfachen will. Eine Hürde auf dem Weg
dorthin sind lange Planungs- und Bauzeiten, denn Neubauvorhaben auf bislang
unbebauten Flächen benötigen bis zur Inbetriebnahme häufig mehrere Jahre.
Polarise setzt deshalb auf bestehende Gebäude, in denen neue Kapazität in
Monaten ans Netz gehen kann, ohne neue Flächen zu versiegeln.
KI Bundesverband zeichnet Polarise als "Hidden Champion" aus
In der Kategorie "Hidden Champion" würdigt der KI Bundesverband Mitglieder, die
im Hintergrund maßgeblich zum KI-Standort Deutschland und damit auch zur
digitalen Souveränität Europas beitragen. Auf seiner Mitgliederversammlung im AI
Village in Hürth bei Köln übergab der Verband den Preis an Polarise für den
schnellen Aufbau souveräner KI-Infrastruktur, die Unternehmen in Deutschland
Zugang zu Rechenleistung unter europäischem Recht verschafft.
"Hidden Champions sind in Deutschland traditionell die Unternehmen, auf denen
ganze Branchen aufbauen", sagt Daniel Abbou, Geschäftsführer des KI
Bundesverbands. "Für die KI ist das die Infrastruktur, denn ohne leistungsfähige
und souveräne Rechenzentren gibt es keine KI 'Made in Germany'. Polarise baut
genau diese Infrastruktur, schnell und ohne neue Flächen zu versiegeln, und
bringt den KI-Standort Deutschland damit entscheidend voran."
Das Rückgrat der Münchner KI-Fabrik
Polarise baut keine neuen Rechenzentren auf der grünen Wiese, sondern verwandelt
brachliegende Industrie- und Rechenzentrumsflächen nachhaltig in KI-Fabriken. Im
Münchner Tucherpark hat das Unternehmen bereits ein ehemaliges
Bankenrechenzentrum in nur sechs Monaten von der Planung bis zum Betrieb
umgebaut und betreibt den Standort seitdem. Kern des Ansatzes sind die modularen
AI Pods von Polarise, in sich geschlossene Rechenzentrumseinheiten, die in
vorhandene Gebäude integriert werden. Gekühlt wird mit dem naheliegenden
Eisbach; die Abwärme wird zukünftig das umliegende Quartier beheizen. Polarise
stellt hier die Infrastruktur für die Industrial AI Cloud bereit und bietet
zudem Kapazität für seine eigene KI-Cloud an. Der durch Polarise angestrebte
Ausbau in ganz Deutschland würde rund eine Verzehnfachung der Kapazität des
Rechenzentrums im Tucherpark bedeuten.
Souveräne KI aus einer Hand
Polarise deckt die gesamte Wertschöpfungskette souveräner KI ab, von eigenen
Rechenzentren über Bare-Metal-GPU-Kapazität bis zur Polarise AI Cloud, die das
Unternehmen im Oktober mit dem KI-Assistenten Rise und der Inferenz-Plattform
Drive gestartet hat. Kunden können so an einem Ort KI mit sensiblen Daten unter
europäischem Recht entwickeln und betreiben.
"Wir wollen das Unternehmen sein, auf das sich der KI-Standort Deutschland
verlassen kann, wenn es darauf ankommt", sagt Michel Boutouil, CEO von Polarise.
"Unser Team hat KI-Rechenzentren in wenigen Monaten von der Planung in den
Betrieb gebracht und obendrauf noch eine eigene Cloud gestartet, um diese
Rechenleistung auch wirklich in den Organisationen verfügbar zu machen. Die
Auszeichnung zum Hidden Champion gehört allen, die das möglich gemacht haben;
von den Menschen, die Strom und Kühlung gebaut, Kabel verlegt und Code
geschrieben haben, bis zu denen, die im Hintergrund alles am Laufen halten. Bis
Ende 2028 legen wir nach und bringen rund 150 Megawatt neue KI-Kapazität in
Deutschland ans Netz. Wir haben geliefert - und wir werden es wieder tun."
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Über Polarise
Polarise ( https://polarise.eu/ ) wurde in Deutschland gegründet und ist ein
europäischer KI-Anbieter, der eine vollständig integrierte KI-Cloud aus einer
Hand anbietet. Das Unternehmen betreibt eigene hocheffiziente Rechenzentren,
sogenannte AI Factories, in Deutschland und Europa. Über seine eigene AI Cloud
verschafft Polarise Unternehmen und Organisationen Zugang zu souveräner
KI-Rechenleistung.
Über den KI Bundesverband
Der Bundesverband der Unternehmen der Künstlichen Intelligenz in Deutschland
e.V. (KI Bundesverband) vernetzt innovative KI- und Deep-Tech-Unternehmen mit
der etablierten Wirtschaft und Politik und ist mit über 700 Unternehmen das
größte KI-Netzwerk in Deutschland. Die Mitglieder des KI Bundesverbandes setzen
sich dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer
Werte eingesetzt wird und Europa digitale Souveränität erlangt. Dazu müssen
Deutschland und die EU ein attraktiver KI-Standort für Unternehmer:innen werden,
an dem sich Risikobereitschaft lohnt und Innovationsgeist auf beste Bedingungen
trifft. http://www.ki-verband.de
Pressekontakt:
Marc Gazivoda, Chief Marketing Officer, mailto:press@polarise.eu
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181359/6388932
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