OTS: Polarise GmbH / Polarise plant bis Ende 2028 rund 150 Megawatt neue ...

12.11.26 08:08 Uhr

Polarise plant bis Ende 2028 rund 150 Megawatt neue KI-Kapazität in

Deutschland - Auszeichnung als "Hidden Champion" durch den KI

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Bundesverband (FOTO)

Hürth / Düsseldorf (ots) - Nächste AI Factories entstehen in Bayern, Hessen und

Nordrhein-Westfalen - Auszeichnung würdigt den Aufbau souveräner

KI-Infrastruktur

Polarise baut seine KI-Kapazität in Deutschland bis Ende 2028 um rund 150

Megawatt aus.Dafür erweitert Polarise bestehende Standorte und errichtet neben

den bestehenden Standorten in Oslo und München neue AI Factories in Bayern,

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Hessen und Nordrhein-Westfalen, die bereits geplant oder im Bau sind. Ein erster

Teil der neuen Kapazität wird bereits Anfang 2027 ausgeliefert und im Laufe des

Jahres dann signifikant weiter ausgebaut, sodass bis Ende 2028 insgesamt rund

150 Megawatt souveräne Rechenleistung ans Netz gehen. Damit leistet Polarise

einen Beitrag zu den Zielen der Bundesregierung, die die KI-Rechenkapazitäten in

Deutschland bis 2030 mindestens vervierfachen will. Eine Hürde auf dem Weg

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dorthin sind lange Planungs- und Bauzeiten, denn Neubauvorhaben auf bislang

unbebauten Flächen benötigen bis zur Inbetriebnahme häufig mehrere Jahre.

Polarise setzt deshalb auf bestehende Gebäude, in denen neue Kapazität in

Monaten ans Netz gehen kann, ohne neue Flächen zu versiegeln.

KI Bundesverband zeichnet Polarise als "Hidden Champion" aus

In der Kategorie "Hidden Champion" würdigt der KI Bundesverband Mitglieder, die

im Hintergrund maßgeblich zum KI-Standort Deutschland und damit auch zur

digitalen Souveränität Europas beitragen. Auf seiner Mitgliederversammlung im AI

Village in Hürth bei Köln übergab der Verband den Preis an Polarise für den

schnellen Aufbau souveräner KI-Infrastruktur, die Unternehmen in Deutschland

Zugang zu Rechenleistung unter europäischem Recht verschafft.

"Hidden Champions sind in Deutschland traditionell die Unternehmen, auf denen

ganze Branchen aufbauen", sagt Daniel Abbou, Geschäftsführer des KI

Bundesverbands. "Für die KI ist das die Infrastruktur, denn ohne leistungsfähige

und souveräne Rechenzentren gibt es keine KI 'Made in Germany'. Polarise baut

genau diese Infrastruktur, schnell und ohne neue Flächen zu versiegeln, und

bringt den KI-Standort Deutschland damit entscheidend voran."

Das Rückgrat der Münchner KI-Fabrik

Polarise baut keine neuen Rechenzentren auf der grünen Wiese, sondern verwandelt

brachliegende Industrie- und Rechenzentrumsflächen nachhaltig in KI-Fabriken. Im

Münchner Tucherpark hat das Unternehmen bereits ein ehemaliges

Bankenrechenzentrum in nur sechs Monaten von der Planung bis zum Betrieb

umgebaut und betreibt den Standort seitdem. Kern des Ansatzes sind die modularen

AI Pods von Polarise, in sich geschlossene Rechenzentrumseinheiten, die in

vorhandene Gebäude integriert werden. Gekühlt wird mit dem naheliegenden

Eisbach; die Abwärme wird zukünftig das umliegende Quartier beheizen. Polarise

stellt hier die Infrastruktur für die Industrial AI Cloud bereit und bietet

zudem Kapazität für seine eigene KI-Cloud an. Der durch Polarise angestrebte

Ausbau in ganz Deutschland würde rund eine Verzehnfachung der Kapazität des

Rechenzentrums im Tucherpark bedeuten.

Souveräne KI aus einer Hand

Polarise deckt die gesamte Wertschöpfungskette souveräner KI ab, von eigenen

Rechenzentren über Bare-Metal-GPU-Kapazität bis zur Polarise AI Cloud, die das

Unternehmen im Oktober mit dem KI-Assistenten Rise und der Inferenz-Plattform

Drive gestartet hat. Kunden können so an einem Ort KI mit sensiblen Daten unter

europäischem Recht entwickeln und betreiben.

"Wir wollen das Unternehmen sein, auf das sich der KI-Standort Deutschland

verlassen kann, wenn es darauf ankommt", sagt Michel Boutouil, CEO von Polarise.

"Unser Team hat KI-Rechenzentren in wenigen Monaten von der Planung in den

Betrieb gebracht und obendrauf noch eine eigene Cloud gestartet, um diese

Rechenleistung auch wirklich in den Organisationen verfügbar zu machen. Die

Auszeichnung zum Hidden Champion gehört allen, die das möglich gemacht haben;

von den Menschen, die Strom und Kühlung gebaut, Kabel verlegt und Code

geschrieben haben, bis zu denen, die im Hintergrund alles am Laufen halten. Bis

Ende 2028 legen wir nach und bringen rund 150 Megawatt neue KI-Kapazität in

Deutschland ans Netz. Wir haben geliefert - und wir werden es wieder tun."

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Über Polarise

Polarise ( https://polarise.eu/ ) wurde in Deutschland gegründet und ist ein

europäischer KI-Anbieter, der eine vollständig integrierte KI-Cloud aus einer

Hand anbietet. Das Unternehmen betreibt eigene hocheffiziente Rechenzentren,

sogenannte AI Factories, in Deutschland und Europa. Über seine eigene AI Cloud

verschafft Polarise Unternehmen und Organisationen Zugang zu souveräner

KI-Rechenleistung.

Über den KI Bundesverband

Der Bundesverband der Unternehmen der Künstlichen Intelligenz in Deutschland

e.V. (KI Bundesverband) vernetzt innovative KI- und Deep-Tech-Unternehmen mit

der etablierten Wirtschaft und Politik und ist mit über 700 Unternehmen das

größte KI-Netzwerk in Deutschland. Die Mitglieder des KI Bundesverbandes setzen

sich dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer

Werte eingesetzt wird und Europa digitale Souveränität erlangt. Dazu müssen

Deutschland und die EU ein attraktiver KI-Standort für Unternehmer:innen werden,

an dem sich Risikobereitschaft lohnt und Innovationsgeist auf beste Bedingungen

trifft. http://www.ki-verband.de

Pressekontakt:

Marc Gazivoda, Chief Marketing Officer, mailto:press@polarise.eu

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181359/6388932

OTS: Polarise GmbH