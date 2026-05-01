OTS: Provinzial Holding AG / Geschäftsjahr 2025: Provinzial treibt ...

Geschäftsjahr 2025: Provinzial treibt Transformation voran, stärkt die

Substanz und baut Neugeschäft aus (FOTO)

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Münster (ots) -

- Neue Bestmarke im selbst abgeschlossenen Schaden-/Unfallgeschäft: erstmals

über 5 Mrd. Euro

- Gesamtbeitragseinnahmen des Konzerns steigen auf 7,5 Mrd. Euro

- Combined Ratio weiterhin besser als der Markt

- Transformationsprozess erfolgreich auf den Weg gebracht

Der Provinzial Konzern blickt auf ein durchgängig solides Geschäftsjahr 2025 in

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einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld zurück. Die gebuchten

Bruttobeitragseinnahmen stiegen insgesamt um 6,4% auf 7,5 (7,0) Mrd. Euro. Im

selbst abgeschlossenen Schaden- und Unfallgeschäft wuchs die Provinzial mit 7,6%

auf Marktniveau. Zugleich verbuchte der Konzern erfreuliche Zuwächse im

Neugeschäft und hat Schwankungsrückstellungen sowie Eigenkapital deutlich

ausgebaut.

"Wir wollen nicht nur solide durch das 'Heute' kommen, sondern uns so

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aufstellen, dass der Provinzial Konzern auch in zehn oder fünfzehn Jahren

weiterhin zu den stärksten Versicherern in Deutschland gehört. Hierfür

entwickeln wir uns strategisch gezielt weiter und sorgen mit dem begonnenen

Transformationsprozess dafür, dass unser Geschäftsmodell auch künftig robust

aufgestellt bleibt", betont Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender des

Provinzial Konzerns.

Transformation: Mit klarem Rahmen und starkem Zusammenhalt in die Zukunft

Die Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Umsetzung der begonnenen

Transformation werden durch die Modernisierung der Arbeitswelten sowie die

konsequente Einführung neuer Technologien und Künstlicher Intelligenz

geschaffen. Die konzernweite Plattform "Provi GPT" ist inzwischen fester

Bestandteil des Arbeitsalltags. Ergänzend entwickeln die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter Automatisierungslösungen - etwa Software-Roboter und KI-Workflows -

die manuelle Tätigkeiten reduzieren, Bearbeitungszeiten verkürzen sowie

Freiräume für Service und Kundenberatung schaffen.

Gleichzeitig setzt die Provinzial weiterhin auf ein hybrides Vertriebsmodell:

Rund 1.300 Agenturen und über 100 Sparkassen mit ihren Filialen bleiben das

Rückgrat in den Regionen, ergänzt durch Maklerplattformen und digitale

Abschlusswege. KI-gestützte Anwendungen sowie automatisierte Prozesse verbessern

Service und Effizienz für eine optimale Kunden- und Vertriebserfahrung. Die Zahl

der Kundinnen und Kunden im Konzern ist 2025 auf 5,29 Mio. gestiegen, wobei

insbesondere im Makler- und Online-/Direktgeschäft Zuwächse zu verzeichnen

waren. Hinzu kommen rund 500.000 Kundinnen und Kunden durch die Übernahme des

Bestands der Getsafe Insurance AG.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Provinzial wurde mittels einer

neuen Rahmen-Betriebsvereinbarung ein Regelwerk geschaffen, das die notwendige

Geschwindigkeit und Flexibilität in der Transformation mit einem hohen Maß an

Sicherheit verbindet. Darin sagt der Betriebsrat des Konzerns seine konstruktive

Unterstützung für die Umsetzung der anstehenden Transformationsinitiativen zu,

um das Unternehmen im Sinne des gemeinsamen Ziels an die veränderten Markt- und

Rahmenbedingungen anzupassen. Im Gegenzug erhalten heutige sowie künftige

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitere Sicherheit - unter anderem durch den

Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis mindestens Ende 2036, einen

erweiterten Gesundheitsschutz sowie Regelungen zum Abgruppierungsschutz und

umfangreiche Qualifizierungsmöglichkeiten.

Mit dieser Vereinbarung setzt die Provinzial weiterhin auf vorausschauendes

wirtschaftliches Handeln und bleibt zugleich ein verlässlicher, sozial

verantwortlicher und attraktiver Arbeitgeber. Der Personalbestand des Konzerns

wuchs auf 6.516 (5.960) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter waren

erstmals auch 468 Kolleginnen und Kollegen der ÖRAG. Zudem wurde die Zahl der

Auszubildenden auf 1.175 (1.065) erhöht.

Gutes Konzernergebnis und weiterer Substanzaufbau

Der Provinzial Konzern schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresüberschuss

nach Steuern in Höhe von 256,0 (165,0) Mio. Euro ab. Zudem investiert das

Unternehmen gezielt in den Ausbau seiner versicherungstechnischen Rückstellungen

und setzt die konsequente Substanzstärkung fort. So wurden die

Schwankungsrückstellungen um 249,8 (237,7) Mio. Euro auf 1,1 Mrd. Euro erhöht.

Auch das Kapitalanlageergebnis wuchs leicht um 1,1%, auf 966,8 (956,6) Mio.

Euro. "Als zweitgrößter Wohngebäudeversicherer Deutschlands sind wir in

besonderem Maße von Klimafolgenrisiken und Elementarschäden betroffen", so

Breuer. "Mit der Stärkung der Reserven erhöhen wir die Widerstandsfähigkeit

nicht nur gegenüber Großschäden, sondern auch in Bezug auf

Kapitalmarktschwankungen oder künftigen regulatorischen Anforderungen."

Die aufsichtsrechtliche Solvenzquote des Konzerns liegt mit 243 (240) % auf

einem sehr hohen und stabilen Niveau. Die Eigenmittel gemäß den in der EU

geltenden Solvency II-Aufsichtsregeln wurden um mehr als 900 Mio. Euro

gesteigert.

Solides Wachstum - Neugeschäft unterstreicht die Vertriebskraft des Konzerns

Im selbst abgeschlossenen Schaden-/ Unfallversicherungsgeschäft überschritten

die gebuchten Bruttobeiträge erstmals die Marke von 5,0 (4,7) Mrd. Euro.

Erfreulich entwickelte sich auch das Neugeschäft der Regionalversicherer, das

2025 um 9,5% auf 642,1 (586,5) Mio. Euro wuchs. Dabei wurde allein in der

Ausschließlichkeitsorganisation das Neugeschäft um starke 14,5% auf 371,1

(324,0) Mio. Euro gesteigert.

Auch der Sparkassenvertrieb entwickelte sich gut und verzeichnete einen Zuwachs

im Neugeschäft von 5,8% auf 48,6 (45,9) Mio. Euro. Besonders stark war das

Kfz-Geschäft mit einem Plus von 16,1% und einem Beitragsvolumen von 23 Mio. Euro

- dem höchsten Anteil am Gesamtbeitrag. Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist

zudem das digitale Geschäft. Über den S-Versicherungsmanager wurden insgesamt

bereits 200.000 Kundinnen und Kunden angebunden, davon über 67.000 allein im

Jahr 2025. Zum Jahreswechsel erreichte die Einfach gut versichert GmbH (EGV) den

Meilenstein von 100 Mio. Euro betreutem Bestand. Über diese wichtigen

Vertriebswege baut die Provinzial konsequent neue Kundenbeziehungen auf und

stärkt nicht nur die gute Zusammenarbeit mit den Sparkassen, sondern behauptet

auch ihre Position im Bereich Bancassurance.

"Dank der regionalen Vertriebspartnerinnen und -partner in unserer

Ausschließlichkeitsorganisation, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den

Sparkassen sowie den Maklerinnen und Maklern bleiben wir weiterhin präsent in

den Regionen. Auf dieses gute und erfolgreiche Miteinander bauen wir auch in

Zukunft", betont Breuer.

Das Maklergeschäft der regionalen Versicherer des Konzerns verbuchte 2025 ein

Plus von 13,5% auf 209,6 (184,6) Mio. Euro. Zugleich hat die Provinzial ihren

Maklervertrieb unter anderem mit dem Aufbau der Marke HFK1676 weiterentwickelt

und setzt diesen Weg auch 2026 fort. Hierzu wird derzeit im Rahmen eines

Konzernprogramms eine fokussierte Maklerstrategie entwickelt, die Produkt-,

Prozess- und Betreuungsmodelle gezielt zusammenfasst und auf die

unterschiedlichen Segmente ausrichtet. Strategische Schwerpunkte sind dabei die

klare Positionierung in den jeweiligen Maklerzielgruppen, der Ausbau

effizienter, digital unterstützter Prozesse (z.B. BiPRO-Fähigkeit und

Plattformanbindungen) sowie einheitliche Vertriebs- und Betreuungsstrukturen.

Digitale und überregionale Modelle als wertvolle Ergänzung

Unter dem Dach der Provinzial Next AG bündelt der Konzern seine

deutschlandweiten und digitalen Geschäftsmodelle, zu denen unter anderem die

Sparkassen DirektVersicherung AG als Direktversicherer, die ProTect Versicherung

AG als Risikoträger für Restkreditversicherung, die andsafe AG als digitaler

Schaden-/Unfallversicherer sowie seit Dezember 2025 die ÖRAG

Rechtsschutzversicherungs-AG gehören. Hierdurch spricht die Provinzial neue

Kundensegmente an - insbesondere junge, onlineaffine Zielgruppen - und bedient

bundesweite Makler- sowie Plattformverbindungen. Zudem stellen die Unternehmen

der Provinzial Next digitale Produkte, Prozesse und Services zur Verfügung, die

im gesamten Konzern genutzt werden können. Die gebuchten Bruttobeiträge der

unter der Provinzial Next gebündelten Gesellschaften sind gegenüber dem Vorjahr

deutlich gestiegen. Auch das Neugeschäft legte weiter zu.

"Mit der Weiterentwicklung unserer Maklerstrategie und unseren bundesweiten

sowie digitalen Töchtern erschließen wir neue Wachstumspotenziale", erläutert

Breuer. "Zugleich haben wir hier ein hervorragendes Entwicklungsfeld für

technologische Innovationen im Konzern, von denen wiederum die

Regionalversicherer profitieren."

Combined Ratio weiterhin besser als der Markt

Auf der Schadenseite stiegen die Bruttoschadenaufwendungen im gesamten Schaden-

/Unfallversicherungsgeschäft um 7,8% auf 3,3 (3,0) Mrd. Euro. Hauptursachen

waren weiterhin steigende Material- und Lohnkosten, insbesondere in der

Kraftfahrtversicherung, sowie eine höhere Großschadenbelastung. Trotz der weiter

anhaltenden Schadeninflation konnte die Combined Ratio im gesamten

Schaden-/Unfallversicherungsgeschäft leicht auf 87,5% verbessert werden (87,8%).

Der Marktdurchschnitt liegt voraussichtlich bei 90%.

Lebensversicherung: Einmalbeiträge und fondsgebundene Lösungen treiben Wachstum

In der Lebensversicherung verzeichnete der Provinzial Konzern im Geschäftsjahr

2025 insgesamt ebenfalls ein solides Wachstum. So stiegen die

Gesamtbeitragseinnahmen um 4,6% auf 2,2 (2,1) Mrd. Euro. Insbesondere das

Geschäft gegen Einmalbeitrag legte deutlich um 17,6%, auf 746,8 (635,0) Mio.

Euro zu. Die laufenden Beiträge lagen hingegen mit 1,47 (1,48) Mrd. Euro leicht

unter dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig konnte die Zinszusatzreserve - trotz

unverändertem Referenzzins - von 2,8 auf 2,6 Mrd. Euro reduziert werden.

Ausblick 2026

In das laufende Geschäftsjahr ist der Provinzial Konzern sehr erfreulich

gestartet. Sowohl im Komposit- als auch im Leben-Bereich liegt das bisherige

Wachstum der gebuchten Beiträge im Vorjahresmonatsvergleich mit 6,5% (Komposit)

sowie 1,2% (Leben) über den Hochrechnungen des GDV. Auch wenn sich die

Auswirkungen des Irankriegs sowohl an den Finanzmärkten als auch bei der

Preisentwicklung bemerkbar machen, sind derzeit noch keine Auswirkungen für die

Provinzial zu verzeichnen.

Auch darüber hinaus bleibt die Versicherungsbranche im Wandel. Wichtige

politische Weichenstellungen, etwa im Bereich der privaten Altersvorsorge oder

der Elementarversicherung, sind bereits beschlossen oder in naher Zukunft zu

erwarten. Daher arbeitet der Konzern mit Blick auf die Reform der privaten

Altersvorsorge intensiv an einem modernen Produktportfolio, das pünktlich zum

Neustart am 1. Januar 2027 verfügbar sein wird. Dabei setzt die Provinzial auf

ein umfassendes Gesamtpaket aus digitalen Abschlussmöglichkeiten, individueller

Beratung und bedarfsgerechter Ausgestaltung, um die Attraktivität der privaten

Altersvorsorge durch verbesserte Renditechancen und mehr Transparenz nachhaltig

zu steigern. Bereits jetzt können sich Kundinnen und Kunden im Internet über die

neuen Vorsorgemöglichkeiten rund um das AV-Depot und Garantieprodukte

informieren sowie ihre persönliche Förderung schnell und einfach berechnen

lassen.

"Im Grunde beweisen wir schon seit über drei Jahrhunderten, dass wir die

Fähigkeit haben, uns zu transformieren, uns anzupassen und stets die besten

Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Vertriebspartnerinnen und

Vertriebspartner sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzubieten. Das

macht mich nicht nur stolz, sondern lässt mich mit großer Zuversicht in die

Zukunft blicken", so Dr. Wolfgang Breuer.

Über den Provinzial Konzern

Der Provinzial Konzern mit Hauptsitz in Münster ist mit über sieben Milliarden

Euro Beitragseinnahmen der zweitgrößte öffentliche Versicherer in Deutschland

und gehört zur Sparkassen-Finanzgruppe. Insbesondere im Bereich der

Wohngebäudeversicherung zählt die Provinzial zu den Marktführern und ist

deutschlandweit der zweitgrößte Anbieter. Unter dem Dach der Holding vereint der

Konzern neben den Regionalversicherern auch spezialisierte Töchter wie andsafe,

S-Direkt, ProTect sowie die Maklermarke HFK1676. Insgesamt sind für den Konzern

mehr als 12.000 Menschen, darunter über 1.000 Auszubildende, im Innen- und

Außendienst tätig. Die Betreuung der über fünf Millionen Privat- und

Firmenkunden sichern rund 1.300 Provinzial Agenturen, über 100 Sparkassen sowie

Maklerinnen und Makler.

Pressekontakt:

Christian Schäfer

Konzernpressesprecher

Provinzial Holding Aktiengesellschaft

mailto:christian.schaefer@provinzial.de

Postanschrift: 48131 Münster

Tel. +49 251 219-3644

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/123040/6279941

OTS: Provinzial Holding AG