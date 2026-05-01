OTS: Provinzial Holding AG / Geschäftsjahr 2025: Provinzial treibt ...

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Geschäftsjahr 2025: Provinzial treibt Transformation voran, stärkt die
Substanz und baut Neugeschäft aus (FOTO)
Münster (ots) -
- Neue Bestmarke im selbst abgeschlossenen Schaden-/Unfallgeschäft: erstmals
über 5 Mrd. Euro
- Gesamtbeitragseinnahmen des Konzerns steigen auf 7,5 Mrd. Euro
- Combined Ratio weiterhin besser als der Markt
- Transformationsprozess erfolgreich auf den Weg gebracht
Der Provinzial Konzern blickt auf ein durchgängig solides Geschäftsjahr 2025 in
einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld zurück. Die gebuchten
Bruttobeitragseinnahmen stiegen insgesamt um 6,4% auf 7,5 (7,0) Mrd. Euro. Im
selbst abgeschlossenen Schaden- und Unfallgeschäft wuchs die Provinzial mit 7,6%
auf Marktniveau. Zugleich verbuchte der Konzern erfreuliche Zuwächse im
Neugeschäft und hat Schwankungsrückstellungen sowie Eigenkapital deutlich
ausgebaut.
"Wir wollen nicht nur solide durch das 'Heute' kommen, sondern uns so
aufstellen, dass der Provinzial Konzern auch in zehn oder fünfzehn Jahren
weiterhin zu den stärksten Versicherern in Deutschland gehört. Hierfür
entwickeln wir uns strategisch gezielt weiter und sorgen mit dem begonnenen
Transformationsprozess dafür, dass unser Geschäftsmodell auch künftig robust
aufgestellt bleibt", betont Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender des
Provinzial Konzerns.
Transformation: Mit klarem Rahmen und starkem Zusammenhalt in die Zukunft
Die Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Umsetzung der begonnenen
Transformation werden durch die Modernisierung der Arbeitswelten sowie die
konsequente Einführung neuer Technologien und Künstlicher Intelligenz
geschaffen. Die konzernweite Plattform "Provi GPT" ist inzwischen fester
Bestandteil des Arbeitsalltags. Ergänzend entwickeln die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Automatisierungslösungen - etwa Software-Roboter und KI-Workflows -
die manuelle Tätigkeiten reduzieren, Bearbeitungszeiten verkürzen sowie
Freiräume für Service und Kundenberatung schaffen.
Gleichzeitig setzt die Provinzial weiterhin auf ein hybrides Vertriebsmodell:
Rund 1.300 Agenturen und über 100 Sparkassen mit ihren Filialen bleiben das
Rückgrat in den Regionen, ergänzt durch Maklerplattformen und digitale
Abschlusswege. KI-gestützte Anwendungen sowie automatisierte Prozesse verbessern
Service und Effizienz für eine optimale Kunden- und Vertriebserfahrung. Die Zahl
der Kundinnen und Kunden im Konzern ist 2025 auf 5,29 Mio. gestiegen, wobei
insbesondere im Makler- und Online-/Direktgeschäft Zuwächse zu verzeichnen
waren. Hinzu kommen rund 500.000 Kundinnen und Kunden durch die Übernahme des
Bestands der Getsafe Insurance AG.
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Provinzial wurde mittels einer
neuen Rahmen-Betriebsvereinbarung ein Regelwerk geschaffen, das die notwendige
Geschwindigkeit und Flexibilität in der Transformation mit einem hohen Maß an
Sicherheit verbindet. Darin sagt der Betriebsrat des Konzerns seine konstruktive
Unterstützung für die Umsetzung der anstehenden Transformationsinitiativen zu,
um das Unternehmen im Sinne des gemeinsamen Ziels an die veränderten Markt- und
Rahmenbedingungen anzupassen. Im Gegenzug erhalten heutige sowie künftige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitere Sicherheit - unter anderem durch den
Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis mindestens Ende 2036, einen
erweiterten Gesundheitsschutz sowie Regelungen zum Abgruppierungsschutz und
umfangreiche Qualifizierungsmöglichkeiten.
Mit dieser Vereinbarung setzt die Provinzial weiterhin auf vorausschauendes
wirtschaftliches Handeln und bleibt zugleich ein verlässlicher, sozial
verantwortlicher und attraktiver Arbeitgeber. Der Personalbestand des Konzerns
wuchs auf 6.516 (5.960) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter waren
erstmals auch 468 Kolleginnen und Kollegen der ÖRAG. Zudem wurde die Zahl der
Auszubildenden auf 1.175 (1.065) erhöht.
Gutes Konzernergebnis und weiterer Substanzaufbau
Der Provinzial Konzern schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresüberschuss
nach Steuern in Höhe von 256,0 (165,0) Mio. Euro ab. Zudem investiert das
Unternehmen gezielt in den Ausbau seiner versicherungstechnischen Rückstellungen
und setzt die konsequente Substanzstärkung fort. So wurden die
Schwankungsrückstellungen um 249,8 (237,7) Mio. Euro auf 1,1 Mrd. Euro erhöht.
Auch das Kapitalanlageergebnis wuchs leicht um 1,1%, auf 966,8 (956,6) Mio.
Euro. "Als zweitgrößter Wohngebäudeversicherer Deutschlands sind wir in
besonderem Maße von Klimafolgenrisiken und Elementarschäden betroffen", so
Breuer. "Mit der Stärkung der Reserven erhöhen wir die Widerstandsfähigkeit
nicht nur gegenüber Großschäden, sondern auch in Bezug auf
Kapitalmarktschwankungen oder künftigen regulatorischen Anforderungen."
Die aufsichtsrechtliche Solvenzquote des Konzerns liegt mit 243 (240) % auf
einem sehr hohen und stabilen Niveau. Die Eigenmittel gemäß den in der EU
geltenden Solvency II-Aufsichtsregeln wurden um mehr als 900 Mio. Euro
gesteigert.
Solides Wachstum - Neugeschäft unterstreicht die Vertriebskraft des Konzerns
Im selbst abgeschlossenen Schaden-/ Unfallversicherungsgeschäft überschritten
die gebuchten Bruttobeiträge erstmals die Marke von 5,0 (4,7) Mrd. Euro.
Erfreulich entwickelte sich auch das Neugeschäft der Regionalversicherer, das
2025 um 9,5% auf 642,1 (586,5) Mio. Euro wuchs. Dabei wurde allein in der
Ausschließlichkeitsorganisation das Neugeschäft um starke 14,5% auf 371,1
(324,0) Mio. Euro gesteigert.
Auch der Sparkassenvertrieb entwickelte sich gut und verzeichnete einen Zuwachs
im Neugeschäft von 5,8% auf 48,6 (45,9) Mio. Euro. Besonders stark war das
Kfz-Geschäft mit einem Plus von 16,1% und einem Beitragsvolumen von 23 Mio. Euro
- dem höchsten Anteil am Gesamtbeitrag. Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist
zudem das digitale Geschäft. Über den S-Versicherungsmanager wurden insgesamt
bereits 200.000 Kundinnen und Kunden angebunden, davon über 67.000 allein im
Jahr 2025. Zum Jahreswechsel erreichte die Einfach gut versichert GmbH (EGV) den
Meilenstein von 100 Mio. Euro betreutem Bestand. Über diese wichtigen
Vertriebswege baut die Provinzial konsequent neue Kundenbeziehungen auf und
stärkt nicht nur die gute Zusammenarbeit mit den Sparkassen, sondern behauptet
auch ihre Position im Bereich Bancassurance.
"Dank der regionalen Vertriebspartnerinnen und -partner in unserer
Ausschließlichkeitsorganisation, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den
Sparkassen sowie den Maklerinnen und Maklern bleiben wir weiterhin präsent in
den Regionen. Auf dieses gute und erfolgreiche Miteinander bauen wir auch in
Zukunft", betont Breuer.
Das Maklergeschäft der regionalen Versicherer des Konzerns verbuchte 2025 ein
Plus von 13,5% auf 209,6 (184,6) Mio. Euro. Zugleich hat die Provinzial ihren
Maklervertrieb unter anderem mit dem Aufbau der Marke HFK1676 weiterentwickelt
und setzt diesen Weg auch 2026 fort. Hierzu wird derzeit im Rahmen eines
Konzernprogramms eine fokussierte Maklerstrategie entwickelt, die Produkt-,
Prozess- und Betreuungsmodelle gezielt zusammenfasst und auf die
unterschiedlichen Segmente ausrichtet. Strategische Schwerpunkte sind dabei die
klare Positionierung in den jeweiligen Maklerzielgruppen, der Ausbau
effizienter, digital unterstützter Prozesse (z.B. BiPRO-Fähigkeit und
Plattformanbindungen) sowie einheitliche Vertriebs- und Betreuungsstrukturen.
Digitale und überregionale Modelle als wertvolle Ergänzung
Unter dem Dach der Provinzial Next AG bündelt der Konzern seine
deutschlandweiten und digitalen Geschäftsmodelle, zu denen unter anderem die
Sparkassen DirektVersicherung AG als Direktversicherer, die ProTect Versicherung
AG als Risikoträger für Restkreditversicherung, die andsafe AG als digitaler
Schaden-/Unfallversicherer sowie seit Dezember 2025 die ÖRAG
Rechtsschutzversicherungs-AG gehören. Hierdurch spricht die Provinzial neue
Kundensegmente an - insbesondere junge, onlineaffine Zielgruppen - und bedient
bundesweite Makler- sowie Plattformverbindungen. Zudem stellen die Unternehmen
der Provinzial Next digitale Produkte, Prozesse und Services zur Verfügung, die
im gesamten Konzern genutzt werden können. Die gebuchten Bruttobeiträge der
unter der Provinzial Next gebündelten Gesellschaften sind gegenüber dem Vorjahr
deutlich gestiegen. Auch das Neugeschäft legte weiter zu.
"Mit der Weiterentwicklung unserer Maklerstrategie und unseren bundesweiten
sowie digitalen Töchtern erschließen wir neue Wachstumspotenziale", erläutert
Breuer. "Zugleich haben wir hier ein hervorragendes Entwicklungsfeld für
technologische Innovationen im Konzern, von denen wiederum die
Regionalversicherer profitieren."
Combined Ratio weiterhin besser als der Markt
Auf der Schadenseite stiegen die Bruttoschadenaufwendungen im gesamten Schaden-
/Unfallversicherungsgeschäft um 7,8% auf 3,3 (3,0) Mrd. Euro. Hauptursachen
waren weiterhin steigende Material- und Lohnkosten, insbesondere in der
Kraftfahrtversicherung, sowie eine höhere Großschadenbelastung. Trotz der weiter
anhaltenden Schadeninflation konnte die Combined Ratio im gesamten
Schaden-/Unfallversicherungsgeschäft leicht auf 87,5% verbessert werden (87,8%).
Der Marktdurchschnitt liegt voraussichtlich bei 90%.
Lebensversicherung: Einmalbeiträge und fondsgebundene Lösungen treiben Wachstum
In der Lebensversicherung verzeichnete der Provinzial Konzern im Geschäftsjahr
2025 insgesamt ebenfalls ein solides Wachstum. So stiegen die
Gesamtbeitragseinnahmen um 4,6% auf 2,2 (2,1) Mrd. Euro. Insbesondere das
Geschäft gegen Einmalbeitrag legte deutlich um 17,6%, auf 746,8 (635,0) Mio.
Euro zu. Die laufenden Beiträge lagen hingegen mit 1,47 (1,48) Mrd. Euro leicht
unter dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig konnte die Zinszusatzreserve - trotz
unverändertem Referenzzins - von 2,8 auf 2,6 Mrd. Euro reduziert werden.
Ausblick 2026
In das laufende Geschäftsjahr ist der Provinzial Konzern sehr erfreulich
gestartet. Sowohl im Komposit- als auch im Leben-Bereich liegt das bisherige
Wachstum der gebuchten Beiträge im Vorjahresmonatsvergleich mit 6,5% (Komposit)
sowie 1,2% (Leben) über den Hochrechnungen des GDV. Auch wenn sich die
Auswirkungen des Irankriegs sowohl an den Finanzmärkten als auch bei der
Preisentwicklung bemerkbar machen, sind derzeit noch keine Auswirkungen für die
Provinzial zu verzeichnen.
Auch darüber hinaus bleibt die Versicherungsbranche im Wandel. Wichtige
politische Weichenstellungen, etwa im Bereich der privaten Altersvorsorge oder
der Elementarversicherung, sind bereits beschlossen oder in naher Zukunft zu
erwarten. Daher arbeitet der Konzern mit Blick auf die Reform der privaten
Altersvorsorge intensiv an einem modernen Produktportfolio, das pünktlich zum
Neustart am 1. Januar 2027 verfügbar sein wird. Dabei setzt die Provinzial auf
ein umfassendes Gesamtpaket aus digitalen Abschlussmöglichkeiten, individueller
Beratung und bedarfsgerechter Ausgestaltung, um die Attraktivität der privaten
Altersvorsorge durch verbesserte Renditechancen und mehr Transparenz nachhaltig
zu steigern. Bereits jetzt können sich Kundinnen und Kunden im Internet über die
neuen Vorsorgemöglichkeiten rund um das AV-Depot und Garantieprodukte
informieren sowie ihre persönliche Förderung schnell und einfach berechnen
lassen.
"Im Grunde beweisen wir schon seit über drei Jahrhunderten, dass wir die
Fähigkeit haben, uns zu transformieren, uns anzupassen und stets die besten
Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Vertriebspartnerinnen und
Vertriebspartner sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzubieten. Das
macht mich nicht nur stolz, sondern lässt mich mit großer Zuversicht in die
Zukunft blicken", so Dr. Wolfgang Breuer.
Über den Provinzial Konzern
Der Provinzial Konzern mit Hauptsitz in Münster ist mit über sieben Milliarden
Euro Beitragseinnahmen der zweitgrößte öffentliche Versicherer in Deutschland
und gehört zur Sparkassen-Finanzgruppe. Insbesondere im Bereich der
Wohngebäudeversicherung zählt die Provinzial zu den Marktführern und ist
deutschlandweit der zweitgrößte Anbieter. Unter dem Dach der Holding vereint der
Konzern neben den Regionalversicherern auch spezialisierte Töchter wie andsafe,
S-Direkt, ProTect sowie die Maklermarke HFK1676. Insgesamt sind für den Konzern
mehr als 12.000 Menschen, darunter über 1.000 Auszubildende, im Innen- und
Außendienst tätig. Die Betreuung der über fünf Millionen Privat- und
Firmenkunden sichern rund 1.300 Provinzial Agenturen, über 100 Sparkassen sowie
Maklerinnen und Makler.
Pressekontakt:
Christian Schäfer
Konzernpressesprecher
Provinzial Holding Aktiengesellschaft
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