OTS: Provinzial Holding AG / Provinzial erzielt gutes Jahresergebnis und ...

Provinzial erzielt gutes Jahresergebnis und wächst ein weiteres Mal

stärker als der Markt (FOTO)

Münster (ots) -

- Gesamtbeitragseinnahmen des Konzerns steigen erstmals auf über 7 Mrd. Euro

- Schaden- und Unfallversicherer wachsen um 8 % auf 4,7 Mrd. Euro

- Schaden-Kosten-Quote mit 87,9 % erneut deutlich unter Marktniveau

- Substanzstärkung durch Zuführung zu den Schwankungsrückstellungen in Höhe von

237,7 Mio. Euro

- Leben-Gesamtbeitragseinnahmen wachsen über Markt um 3,8 % auf 2,1 Mrd. Euro

- Neue Maklermarke HFK 1676 erfolgreich gestartet

- Jahresüberschuss vor Steuern klettert auf 354,8 Mio. Euro

Der Provinzial Konzern blickt auf ein gutes Geschäftsjahr 2024 zurück. Die

Gesamtbeitragseinnahmen erhöhten sich um 7 % auf über 7 (6,6) Mrd. Euro.

Maßgeblich dazu beigetragen hat der Zuwachs im selbst abgeschlossenen Schaden-

und Unfallversicherungsgeschäft, in dem der Konzern eine Beitragssteigerung um 8

% (Markt 7,9 %) auf 4,7 Mrd. Euro verzeichnen konnte. Auch in Bezug auf die

Kundenzahl konnte die Provinzial erfreuliche Zuwächse verzeichnen. So konnte der

Konzern knapp 500.000 Neukundinnen- und -kunden gewinnen, wodurch konzernweit

die Kundenzahl auf 5,27 Mio. gestiegen ist. Dies zeigt, dass die zentrale

Verankerung des Kundenmanagements auf Holding-Ebene bereits erste Erfolge

erzielen konnte.

"Zu Buche schlagen hier insbesondere die Ergebnisse unserer regionalen Schaden-

und Unfallversicherer, die sich in wirtschaftlich und politisch herausfordernden

Zeiten auch dank unserer Vertriebspartnerinnen und -partner in den Agenturen,

bei Sparkassen sowie Maklerinnen und Maklern erneut erfolgreich am Markt

behaupten konnten. Wir freuen uns zudem auch sehr darüber, dass unsere digitalen

und hybriden Geschäftsmodelle, insbesondere die S-Direkt, in Summe gegenüber dem

Vorjahr um 13,6 % zulegen konnten", sagte der Vorstandsvorsitzende der

Provinzial, Dr. Wolfgang Breuer. "Die strategische Ausrichtung des Konzerns,

diese Angebote zu bündeln, stärker untereinander zu vernetzen und so für eine

noch effizientere Marktausrichtung zu sorgen, trägt Früchte."

Die positive Entwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung war sowohl auf

das Privatkunden- als auch auf das Firmenkundengeschäft zurückzuführen.

Besonders stach die Wohngebäudeversicherung als beitragsstärkste Sparte mit

einer Steigerung der gebuchten Bruttobeiträge um 9,9 % auf 1,54 Mrd. Euro

hervor. Neben dem Neugeschäft wirkten sich hier auch Indexanpassungen aus. Die

Provinzial zählt damit als Nummer zwei in der Wohngebäudeversicherung weiterhin

zu den Branchengrößen in Deutschland.

In allen anderen Sparten gab es ebenfalls erfreuliche Zuwächse - zum Beispiel in

Kraftfahrt (+8,5 %) oder in Hausrat (+3,7 %). Ein Trend, der sich auch in den

ersten Monaten des aktuellen Geschäftsjahres fortsetzte. So stiegen die

gebuchten Beiträge bei den Schaden- und Unfallversicherern des Konzerns im

bisherigen Verlauf des Jahres 2025 nochmals um 6,1 %. Im Neugeschäft gab es

ebenfalls einen deutlichen Anstieg (+15 %).

Schadenarmes Jahr 2024

2024 war für die Provinzial ein Jahr mit vergleichsweise wenigen Schäden.

Dennoch erhöhten sich die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle um 3,7 % auf

2,94 Mrd. Euro. Nach oben schießende Bau-, Material- und Lohnkosten sowie

mehrere Großschäden - insbesondere durch Feuer - wirkten sich aus. Die Zahl der

Kumulschäden, d.h. Schäden, bei denen durch einzelne Großereignisse gleichzeitig

extrem viele Kundinnen und Kunden betroffen waren, ging jedoch gegenüber dem

Vorjahr deutlich zurück. Die Kumulschadenbelastung fiel infolgedessen mit 43,7

Mio. Euro aus Konzernsicht moderat aus. Die Combined Ratio

(Schaden-Kosten-Quote) belief sich auf 87,9 (90,3) % und lag damit deutlich

unter dem Marktdurchschnitt von 96 %.

Elementarpflichtversicherung zu risikoadäquaten Prämien

Bei der durch die neue Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag angekündigten

Einführung einer Elementarpflichtversicherung kommt es nach Ansicht der

Provinzial sehr stark auf die konkrete Ausgestaltung an. "Als öffentlicher

Versicherer mit hohem Marktanteil in der Wohngebäudeversicherung nehmen wir

unsere Verantwortung an. Wir werden unser Know-how einbringen, um für die

passgenaue Ausweitung des Versicherungsschutzes zu sorgen", kündigt der

Provinzial-Chef an. Zu den notwendigen Rahmenbedingungen gehörten jedoch auch

eine wirksame Schadenprävention durch Eigentümerinnen und Eigentümer sowie eine

kollektive Vorsorge durch Kommunen und Länder - etwa durch eine umsichtige

Bauleitplanung - ebenso wie eine langfristige Rückversicherbarkeit. Hier ist

laut Koalitionsvertrag eine staatliche Rückversicherung für Elementarrisiken

geplant.

"Das befürworten wir ausdrücklich, denn nur mit einem solchen, richtig

ausgestalteten Mechanismus kann langfristig sichergestellt werden, dass die

Prämien für Kundinnen und Kunden bezahlbar und die Risiken für Versicherer

handhabbar bleiben. Das Modell einer Opt-Out-Lösung ist sinnvoll. Dabei erhalten

die Versicherungsnehmerinnen und -nehmer beim Abschluss einer

Wohngebäudeversicherung 'automatisch' zusätzlich eine

Elementarschadenversicherung, wenn sie sich nicht aktiv dagegen entscheiden", so

Breuer. Es sei zu begrüßen, dass die Einführung dieser Variante laut

Koalitionsvertrag geprüft werden solle. Gegenüber einer Pflichtversicherung ohne

Abwahlmöglichkeit weise das Opt-Out-Modell entscheidende praktische und

verfassungsrechtliche Vorteile auf. Produkte mit dieser Komponente hat die

Provinzial bereits flächendeckend im Angebot. Rund 60 % aller Neukundinnen und

-kunden schließen zusätzlich zur Wohngebäudeversicherung Elementarschutz ab. Im

Bestand hat rund die Hälfte der Kundinnen und Kunden eine

Elementarschadenversicherung.

Finanzstärkerating bestätigt

Die Ratingagentur Fitch Ratings hat 2024 erneut das Finanzstärkerating "AA-"

(Sehr stark) für die Kerngesellschaften des Provinzial Konzerns - Provinzial

Versicherung AG und Provinzial Lebensversicherung AG - bestätigt. Der Ausblick

des Ratings bleibt "stabil". Fitch betont dabei die "sehr starke

Kapitalausstattung der Provinzial" sowie ein "starkes Unternehmensprofil". Der

Vorstandsvorsitzende sieht in der erneuten guten Bewertung eine Bestätigung für

wichtige unternehmenspolitische Entscheidungen der zurückliegenden Jahre. Die

Provinzial hatte erstmals 2011 dieses starke Niveau attestiert bekommen. "Dass

wir durchgehend auf diesem hohen Level gesehen werden und explizit unsere

'robuste Wettbewerbspositionierung' hervorgehoben wurde, zeigt, dass wir uns

unverändert sehr erfolgreich am Markt behaupten. Wichtige strategische

Entscheidungen, wie die 2024 erfolgte Fusion unserer Lebensversicherer, werden

unsere finanzielle Stabilität auch für die Zukunft weiter absichern", so Breuer.

Gutes Kapitalanlageergebnis

Das Kapitalanlageergebnis des Provinzial Konzerns verbesserte sich 2024 auf

956,6 (796,0) Mio. Euro. Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen belief sich auf

2,1 (1,7) %. Hohe Zuführungen zu den Schwankungsrückstellungen in Höhe von 237,7

(161,4) Mio. Euro sorgten für eine weitere Substanzstärkung. Der

Jahresüberschuss der Provinzial Holding AG nach Steuern erhöhte sich auf 206,8

(172,0) Mio. Euro. Vor Steuern betrug der Jahresüberschuss 354,8 (185,8) Mio.

Euro.

"Provinzial Aktien Welt" gestartet

Die Provinzial erweitert seit diesem Frühjahr das bestehende Anlageportfolio

ihrer Lebensversicherung und bildet mit einem eigenen Produkt die

Wertentwicklung eines weltweiten Aktienindexes ab. Die Verwaltung erfolgt direkt

im Haus durch die Provinzial Asset Management GmbH (ProAM). Durch das hauseigene

Management verfügt der "Provinzial Aktien Welt" mit 0,19 % p.a. über eine hohe

Kosteneffizienz auf sehr gutem ETF-Niveau und es fallen keine Handelskosten an.

Zudem ist die Investmentstrategie aufgrund ihrer globalen Ausrichtung sehr breit

diversifiziert. Im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Provinzial

werden ausschließlich Investments ausgewählt, die den Prinzipien des zwischen

Vereinten Nationen und Unternehmen geschlossenen "UN Global Compact" entsprechen

und damit schädliche Umweltpraktiken oder Menschenrechtsverletzungen

ausschließen. Darüber hinaus weist "Provinzial Aktien Welt" im Vergleich zu

globalen Standardindizes 30 % weniger Treibhausgasemissionen auf.

Wachstumstreiber fondsgebundene Lebensversicherungen

Das erste Geschäftsjahr der rückwirkend zum 1. Januar 2024 fusionierten und

damit zu den Top 10 der größten deutschen Lebensversicherer zählenden Provinzial

Lebensversicherung AG konnte mit einer Steigerung der Gesamtbeitragseinnahmen

auf 2,1 (2,04) Mrd. Euro (+3,8 %) abgeschlossen werden, während der Markt

durchschnittlich um 3,1 % zulegte. Im Einmalbeitragsgeschäft stiegen die

Beiträge auf 635,0 (549,8) Mio. Euro. Insbesondere die fondsgebundenen

Versicherungen entwickelten sich sehr positiv und trugen somit zum Anstieg der

Einmalbeiträge bei. Eine Entwicklung, die sich zu Jahresbeginn 2025 dynamisch

fortsetzte.

Das Neugeschäft gegen laufenden Beitrag konnte ebenfalls deutlich gesteigert

werden und erhöhte sich 2024 um 11,5 % auf 144,4 (129,5) Mio. Euro.

Produktinnovationen in der Lebensversicherung

Zusätzlich brachte die Provinzial Lebensversicherung AG 2024 eine Reihe von

Produktinnovationen auf den Markt und bietet mit ausgeweiteten Serviceangeboten

eine Produktpalette für alle Lebensphasen an. Dabei handelt es sich um

Biometrie-Produkte zu noch günstigeren Tarifen sowie um Altersvorsorgeprodukte

mit Garantien von bis zu 100 %. Durch die Möglichkeiten des neuen

Höchstrechnungszinses werden diese noch attraktiver. Daneben baut die Provinzial

Lebensversicherung das Angebot im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge (bAV)

deutlich aus. Das zeigt sich in der Implementierung eines digitalen bAV-Portals

für Arbeitnehmerinnen und -nehmer, aber auch in einer neuen

Berufsunfähigkeitsversicherung, die in der bAV als Direktversicherung eingesetzt

werden kann. Die neuen Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungsprodukte der

Provinzial erhielten unmittelbar nach Markteinführung Top-Bewertungen von

Ratinginstituten, beispielsweise die Höchstbewertungen FFF+ bei Franke &

Bornberg und ein 5-Sterne-Rating bei Morgen & Morgen.

Maklermarke HFK 1676 erfolgreich eingeführt

Neben der hybriden Weiterentwicklung des bestehenden Beratungs- und

Betreuungsangebotes über die Vertriebswege der Agenturen und der Sparkassen

setzt die Provinzial neue Akzente in der Zusammenarbeit mit Maklerinnen und

Maklern. Die neue Maklermarke HFK1676 vereint die traditionsreiche

Versicherungsexpertise des Provinzial Konzerns und seiner etablierten

Maklerservices mit der innovativen technologischen Basis des Digitalversicherers

andsafe. Maklerinnen und Makler können dadurch auf leistungsstarke, bewährte

Technik vertrauen, die schnelle und effiziente Prozesse ermöglicht. Zudem werden

sie von Expertinnen und Experten aus dem Maklerservice der Provinzial

unterstützt. So gehen digitale Kompetenzen Hand in Hand mit dem großen

Erfahrungsschatz des Konzerns. Das Angebot von HFK1676 richtet sich an

Privatkundinnen und -kunden sowie an Gewerbekundinnen und -kunden und stellt

eine zielgenaue Erweiterung des Konzern-Portfolios dar.

KI-Technologien werden zum alltäglichen Unterstützer

Im Bereich KI stellt sich die Provinzial ebenfalls zukunftsfest auf. Die

tägliche Nutzung über eine konzerneigene Plattform "Provinzial GPT Chat" hat

sich in vielen Bereichen bereits etabliert. Zudem werden in der IT KI-basierte

Assistenzsysteme eingesetzt, um die Effizienz sowie die Standardisierung in der

Softwareentwicklung weiter zu erhöhen. Außerdem "füttern" bereits über ein

Dutzend Pilotgruppen die KI mit unternehmenseigenem Wissen für noch

spezifischere Unterstützung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche

werden darüber hinaus befähigt, "Software-Roboter" zu entwickeln und somit dort

effizienter zu werden, wo Geschwindigkeit besonders gefragt ist.

Konzern setzt weiter auf leistungsfähiges Recruiting

Trotz der weiterhin schwierigen Arbeitsmarktlage und des Fachkräftemangels

gelang es dem Provinzial Konzern im vergangenen Geschäftsjahr 500 neue

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen. Darunter waren 144 Auszubildende.

2025 sollen sogar 150 Azubis hinzukommen. Um die vielseitigen Karriere- und

Entwicklungswege im Konzern auszubauen und die strategische Relevanz der

Ausbildung bei der Provinzial zu unterstreichen, wurde im vergangenen Jahr eine

"Ausbilderkarriere" eingeführt. Diese erhielt direkt den "InnoWard", den

Innovationspreis der Versicherungswirtschaft. Mehr als 300 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter nehmen an der Ausbilderkarriere teil. Auch erhielt die Provinzial

wieder den kununu-Award "Top Company" und zählt damit zu den am besten

bewerteten Arbeitgebern. Erneut ist der Provinzial Konzern zudem mit dem audit

berufundfamilie ausgezeichnet worden. Das audit bewertet die bereits angebotenen

Maßnahmen zur besseren Balance von Beruf und Familie. Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter haben durch das neue Konzern-Arbeitszeitmodell die Möglichkeit, ihre

Arbeitszeiten noch flexibler als zuvor zu gestalten und können so besser auf

familiäre Belange reagieren, sei es bei der Pflege von Angehörigen oder der

Betreuung von Kindern.

Demokratiebewusstsein als Teil der Unternehmenskultur

Die Provinzial sieht in einem starken gesellschaftlichen Engagement in politisch

fragiler werdenden Zeiten die Basis einer widerstandsfähigen Demokratie. Auch

fördert sie aktiv den internen Diskurs in der Belegschaft sowie das Verständnis

für demokratische Prozesse und Werte. Durch interne Formate wie "Wir fördern

Demokratie" übernimmt der Konzern Verantwortung, indem Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter für das Thema über Dialog- und Schulungsformate sensibilisiert

werden.

Provinzial hält bei Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele Kurs

Ungeachtet des Drucks auf das Klimaschutz-Branchenbündnis Net-Zero Asset Owner

Alliance (NZAOA) durch die US-Regierung wird die Provinzial zudem weiterhin

Mitglied in der von den Vereinten Nationen einberufenen Initiative bleiben. Die

CO2-Emissionen in Aktien- und Unternehmensanleihen sind bereits um 28 % im

Vergleich zu 2021 abgesenkt worden. Als Zwischenziel bis 2030 sollen die

Emissionen hier um 35 % und für den Immobiliendirektbestand um 40 % reduziert

werden. Bis 2050 will die Provinzial das "Netto Null-Ziel" (gemäß NZAOA) in der

Kapitalanlage bei Treibhausgasemissionen erreichen.

Investitionen in Energiewende

Die Provinzial und die Versicherungskammer Bayern investieren als Kapitalgeber

in den deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH. Die Provinzial erwirbt

mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag mittelbar ca. 0,75 % an der

Amprion. Die Anteile werden zusammen mit den Anteilen der Versicherungskammer

Bayern in einer Haltegesellschaft gepoolt, an der die Provinzial 35 % der

Anteile hält. Damit leisten die beiden größten öffentlichen Versicherer einen

Beitrag zur Finanzierung der Energiewende in Deutschland. Das

Höchstspannungsnetz von Amprion ist Teil der kritischen und essenziellen

Infrastruktur in Deutschland. Amprion spielt eine zentrale Rolle bei der

Sicherstellung einer zuverlässigen und nachhaltigen Energieversorgung in

Deutschland.

Über den Provinzial Konzern

Der Provinzial Versicherungskonzern mit Hauptsitz in Münster gehört zu den

großen deutschen Versicherungsgruppen. Die Zahl der Kundinnen und Kunden erhöhte

sich 2024 auf 5,27 Millionen. Im Geschäftsgebiet des Konzerns im Norden und

Westen Deutschlands leben rund 27 Millionen Menschen. Die Regionalversicherer

des Konzerns, Provinzial Versicherung, Provinzial Nord Brandkasse, Hamburger

Feuerkasse und Lippische Landesbrandversicherung, sind fest in ihren jeweiligen

Geschäftsgebieten in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein,

Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Teilen von Rheinland-Pfalz verwurzelt. Über

12.000 Menschen sind für den Konzern im Innen- und Außendienst tätig, darunter

mehr als 1.000 Auszubildende. Eine qualitativ hochwertige Betreuung der

Kundinnen und Kunden ist durch die Vertriebspartner in knapp 1.300 Provinzial

Agenturen, über 100 Sparkassen mit ihren Filialen sowie durch die Zusammenarbeit

mit Maklerinnen und Maklern gewährleistet.

Bildzeile: Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender des Provinzial Konzerns

