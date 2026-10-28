OTS: Proxima Fusion / Kanzler-Reise nach Asien: Proxima Fusion und Fujikura ...

28.10.26 17:13 Uhr

Kanzler-Reise nach Asien: Proxima Fusion und Fujikura unterzeichnen

MoU für Zusammenarbeit in Deutschland (FOTO)

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München/Tokio (ots) - +++ Internationales Know-how und Kapital für den

Industriestandort Deutschland: Proxima Fusion und das japanische Unternehmen

Fujikura loten Möglichkeiten der großindustriellen Produktion von HTS-Band in

Deutschland aus, einer Schlüsseltechnologie für Fusionsenergie.

+++ MoU wurde in Tokio im Beisein von Bundeskanzler Friedrich Merz und der

japanischen Premierministerin Sanae Takaichi unterzeichnet.

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+++ Standort für die Produktionsanlage soll Niedersachsen werden.

+++ Die Absichtserklärung zur Zusammenarbeit eröffnet Perspektiven über Fusion

hinaus: Eine HTS-Fertigung kann Impulse für qualifizierte Beschäftigung setzen

und die deutsche Unabhängigkeit im globalen Wettbewerb stärken.

Proxima Fusion, Europas führendes Stellarator-Fusionsunternehmen, strebt an,

internationales Produktions-Know-how und Investitionen für eine

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Schlüsseltechnologie der Fusionsenergie nach Deutschland zu holen. Gemeinsam mit

Fujikura, einem weltweit führenden Hersteller von Hochtemperatur-Supraleitern

(HTS)1, hat das Unternehmen eine Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet, um den

Weg für den Aufbau einer großindustriellen Produktion von HTS-Band zu bereiten.

Das MoU wurde in Tokio im Beisein von Bundeskanzler Friedrich Merz und der

japanischen Premierministerin Sanae Takaichi unterzeichnet.

Die geplante Ansiedlung soll in Niedersachsen erfolgen, die industrielle

Wertschöpfungskette in Deutschland stärken und eine zentrale Lücke in Europas

Fusionslieferkette schließen. Diesem MoU vorausgegangen war eine entsprechende

Vereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und Proxima Fusion vor wenigen

Wochen. Die vom Land zugesagten Fördermittel für den Aufbau der

Produktionsstätte sind unter anderem daran geknüpft, dass Proxima Fusion einen

Projektpartner findet, der Expertise in der Fertigung von HTS-Band einbringt.

Japanische Materialkompetenz trifft auf deutsche Fusionstechnologie

HTS-Band ist ein global sehr stark nachgefragtes Schlüsselmaterial für kompakte,

leistungsstarke Magnete. Diese werden unter anderem für

Stellarator-Fusionsanlagen benötigt, da sie besonders starke Magnetfelder

erzeugen. Mit dieser Initiative streben die Unternehmen an, die für den Einsatz

der Fusionsenergie wesentliche Lieferkette zu stärken und zu einer vertieften

industriellen Zusammenarbeit zwischen Japan und Deutschland beizutragen.

Proxima benötigt nach aktueller Planung rund 20.000 Kilometer HTS-Band für

seinen Fusionsdemonstrator Alpha und weitere 40.000 Kilometer für das geplante

Fusionskraftwerk Stellaris. Diese Nachfrage macht das Unternehmen zu einem

Ankerkunden für den industriellen Hochlauf der HTS-Band-Produktion in

Deutschland. Langfristig planbare Abnahmemengen sind wichtig, um neue

Produktionskapazitäten aufzubauen, Fertigungswissen zu entwickeln und die Kosten

pro Meter zu senken. Auf dem Weg von der Fusionsforschung zum Kraftwerksbetrieb

wird die Nachfrage nach fusionsgeeignetem HTS-Band weltweit erhebliche

zusätzliche Produktionskapazitäten erfordern. Japan und Deutschland setzen sich

gleichermaßen für wirtschaftliche Sicherheit, widerstandsfähige Lieferketten und

verlässliche Partnerschaften ein. Die Zusammenarbeit verbindet Japans führende

Kompetenz bei Hochtemperatur-Supraleitern mit Deutschlands industriellen

Stärken, um entsprechende Produktionskapazitäten in Europa aufzubauen.

"Deutschland und Europa haben sich klar dafür entschieden, bei der Fusion eine

führende Rolle einzunehmen. Aber Europas Ambitionen in der Fusionsenergie hängen

von industriellen Fähigkeiten ab, die wir heute aufbauen müssen. Dazu gehört die

Lieferkette, die für ein Fusionskraftwerk bereits Jahre vor dem Kraftwerk selbst

stehen muss. Deshalb arbeiten wir schon heute an der Verfügbarkeit von HTS-Band,

sowohl für unseren Demonstrator Alpha, der einen Nettoenergiegewinn

demonstrieren soll, als auch für Stellaris, das erste Fusionskraftwerk auf

Stellarator-Basis. Fujikura ist ein führender Hersteller von

Hochtemperatur-Supraleitern und wir sind stolz darauf, diese

Produktionskompetenz in Deutschland gemeinsam mit dem Unternehmen

voranzutreiben. Indem langfristige Nachfrage mit erstklassigem

Produktions-Know-how verbunden wird, baut Europa seine Lieferkette für die

Fusionsenergie auf", sagt Dr. Francesco Sciortino, Mitgründer und CEO von

Proxima Fusion.

Für Fujikura eröffnet die Partnerschaft die Perspektive, sein HTS-Geschäft um

eine industrielle Fertigung in Europa zu erweitern. Proximas

Stellarator-Programm bietet dafür einerseits die langfristige Nachfrage in

großen Mengen, die eine großindustrielle Bandproduktion benötigt, und

andererseits einen klaren Fahrplan, Fusionsenergie in Europa ins Stromnetz zu

bringen. Das 1885 gegründete japanische Unternehmen hat wiederholt frühzeitig in

Technologien investiert, bevor diese zum Industriestandard wurden, etwa bei

Glasfasern. Im Rahmen seiner aktuellen, auf Vernetzung ausgerichteten "Fourth

Founding"-Strategie betrachtet Fujikura Hochtemperatur-Supraleiter als eine

Technologie, die nicht nur die eigene Unternehmensentwicklung prägen wird,

sondern auch die Art, wie künftig Energie erzeugt und distribuiert wird.

"Seit vielen Jahren treibt Fujikura die Forschung, Entwicklung und

Fertigungstechnologie für HTS-Band voran und liefert Produkte, die die

Entwicklung der Fusionsenergie weltweit unterstützen. Für den Einsatz von

Fusionsenergie wird eine industrielle Basis benötigt, die leistungsfähiges

HTS-Band zuverlässig und in großen Mengen bereitstellen kann. Im Rahmen dieses

MoU werden wir Fujikuras über viele Jahre aufgebautes Know-how in der

HTS-Technologie und Fertigung einbringen, um die Machbarkeit einer

Versorgungsplattform in Deutschland und ganz Europa zu prüfen. Gemeinsam wollen

wir dazu beitragen, Fusionsenergie in die Praxis zu bringen und eine nachhaltige

Energiezukunft zu verwirklichen", sagt Naoki Okada, President und CEO, Fujikura

Ltd.

Eine neue industrielle Basis mit Potenzial für weitere Branchen

HTS-Band wird heute überwiegend außerhalb Europas hergestellt. Eine Fertigung in

Niedersachsen würde die europäische Versorgung um eigene Produktionskapazitäten

ergänzen und die Lieferkette widerstandsfähiger machen. Gleichzeitig könnten

Fertigungswissen und wirtschaftliche Wertschöpfung dort entstehen, wo die

Technologie für europäische Fusionsanlagen benötigt wird.

Der Nutzen reicht damit über die Fusionsenergie hinaus.

Hochtemperatur-Supraleiter können auch in leistungsfähigen Stromnetzen, der

medizinischen Bildgebung und Therapie sowie fortschrittlichen Antriebssystemen

eingesetzt werden. Der Aufbau einer Produktion eröffnet deshalb Perspektiven für

weitere Hochtechnologiebranchen und ihre Zulieferer.

1 Hochtemperatursupraleiter (HTS). Supraleiter leiten Strom unterhalb einer

bestimmten Temperatur ohne elektrischen Widerstand. HTS erreichen diesen Zustand

bei vergleichsweise höheren Temperaturen als herkömmliche Supraleiter und

bleiben auch in sehr starken Magnetfeldern leistungsfähig. Das macht sie

unverzichtbar für kompakte Fusionsmagnete.

Über Fujikura

Fujikura Ltd., gegründet im Jahr 1885, ist ein weltweit tätiges

Technologieunternehmen mit mehr als 100 Tochterunternehmen rund um den Globus.

Auf der Grundlage von über einem Jahrhundert an Fachwissen im Bereich der

Verbindungstechnologien bietet Fujikura fortschrittliche Lösungen für die

optische Kommunikation, die Elektronik sowie für Anwendungen in der

Automobilindustrie an. Heute unterstützt das Unternehmen den raschen Ausbau der

digitalen Infrastruktur und trägt zur Entwicklung von Energietechnologien der

nächsten Generation bei - unter anderem im Bereich der Fusionsenergie.

http://www.europe.fujikura.com

Über Proxima

Fusion Proxima Fusion ist Europas führendes Stellarator-Unternehmen und das

erste Spin-out des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik. Das Unternehmen

entwickelt Fusionskraftwerke auf Basis von QI-HTS-Stellaratoren und baut auf den

wissenschaftlichen Durchbrüchen des Wendelstein-7-X-Programms auf. Mit Alpha

entwickelt Proxima einen Demonstrator für Nettoenergie aus Fusion Anfang der

2030er-Jahre und verfolgt das Ziel, mit Stellaris in den 2030er-Jahren das

weltweit erste kommerzielle Stellarator-Fusionskraftwerk zu realisieren.

Unterstützt wird dieser Weg durch die Alpha Alliance mit mehr als 50

Industriepartnern sowie ein hochrangig besetztes Industrial Development Board.

Proxima Fusion beschäftigt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat

seinen Hauptsitz in München sowie Büros in Zürich und Oxford. Weitere

Informationen unter: http://www.proximafusion.com

Pressekontakt:

Proxima Fusion

Maria Dantz

Flößergasse 2

81369 München

Tel. 0031 614715715

mailto:press@proximafusion.com

LHLK Agentur für Kommunikation

Celine Albers

Gustav-Meyer-Allee 25

13355 Berlin

+49 30 4000652 - 18

mailto:proxima@lhlk.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177716/6379836

OTS: Proxima Fusion