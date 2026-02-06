OTS: Proxima Fusion / Proxima Fusion beruft Sergei Galperin zum Chief ...

Proxima Fusion beruft Sergei Galperin zum Chief Financial Officer

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München (ots) - Proxima Fusion, Europas am schnellsten wachsendes

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Fusionsenergie-Unternehmen, ernennt Sergei Galperin zum Chief Financial Officer.

Mit der Berufung stärkt Proxima sein Führungsteam für die nächste Phase des

Unternehmensaufbaus: den Weg von einer wissenschaftlichen und technologischen

Führungsposition hin zu einem industriell skalierbaren Fusionsunternehmen.

Sergei Galperin bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzierung und

Kapitalmarkt sowie dem Aufbau stark wachsender Technologieunternehmen mit. Bei

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J.P. Morgan war er zuletzt European Head of Financial Technology Advisory und

begleitete strategische sowie Kapitalmarkttransaktionen für einige der

dynamischsten Wachstumsunternehmen Europas. Anschließend wechselte er als CFO zu

Alan, wo er das Unternehmen durch mehrere Finanzierungsrunden führte und die

finanzielle Infrastruktur für die Expansion in Europa und Kanada aufbaute.

Zuletzt war Sergei Galperin bei Ribbit Capital im Silicon Valley tätig und

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investierte in europäische Startups.

Bei Proxima Fusion wird Sergei Galperin die Finanzstrategie des Unternehmens

verantworten. Im Zentrum steht der Aufbau der Kapitalbasis für Proximas nächste

technische und industrielle Meilensteine: die Stellarator Model Coil (SMC), mit

der Proxima Fusion 2027 die Hochtemperatur-Supraleiter-Technologie für

Stellaratoren absichern will, sowie Alpha, den Demonstrationsstellarator, der

Anfang der 2030er-Jahre erstmals Nettoenergiegewinn aus Fusion im Dauerbetrieb

erreichen soll. Alpha ist der zentrale Schritt auf dem Weg zu Stellaris, dem

ersten kommerziellen Stellarator-Fusionskraftwerk, das Ende der 2030er-Jahre

entstehen soll.

"Der Aufbau der ersten kommerziellen Fusionskraftwerke verlangt neben

wissenschaftlicher Exzellenz und ingenieurtechnischer Umsetzungskraft auch eine

Finanzstrategie, die mit diesem industriellen Anspruch Schritt hält", sagt

Francesco Sciortino, Mitgründer und CEO von Proxima Fusion. "Sergei bringt genau

die Erfahrung mit, die Proxima in dieser Phase braucht: Er kennt die

Kapitalmärkte, hat ein europäisches Technologieunternehmen als CFO skaliert und

zuletzt als Investor Gründerinnen und Gründer beim Aufbau großer Unternehmen

begleitet. Mit ihm stärken wir Proxima für den nächsten Abschnitt: den Aufbau

eines europäischen Fusionsunternehmens mit globalem Anspruch."

"Das nächste Jahrzehnt gehört der Fusion", sagt Sergei Galperin. "Die

wissenschaftlichen Grundlagen sind gelegt, die Technologie rückt in industrielle

Reichweite, und Proxima hat die Chance, daraus in Europa ein kommerzielles

Unternehmen von globaler Bedeutung aufzubauen. Verlässliche, skalierbare und

saubere Energie ist eine der zentralen Aufgaben unserer Zeit - und Fusion ist

der Schlüssel, sie zu lösen."

Über Proxima Fusion

Proxima Fusion wurde 2023 aus dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik

ausgegliedert, um die erste Generation von Fusionskraftwerken mit

QI-HTS-Stellaratoren zu bauen. Proxima hat seitdem ein Weltklasse-Team von

Wissenschaftlern und Ingenieuren aus führenden Unternehmen und Institutionen

zusammengestellt, darunter das IPP, das MIT, Harvard, SpaceX, Tesla und McLaren.

Durch einen simulationsgesteuerten Ansatz in der Technik, der fortschrittliche

Computer und Hochtemperatur-Supraleiter nutzt, um auf den bahnbrechenden

Ergebnissen des W7-X-Experiments des IPP aufzubauen, führt Proxima Europa in

eine neue Ära sauberer Energie, und zwar für immer.

Pressekontakt:

Proxima Fusion

Maria Dantz

Flößergasse 2

81369 München

Tel. 0031 614715715

mailto:press@proximafusion.com

LHLK Agentur für Kommunikation

Celine Albers

Gustav-Meyer-Allee 25

13355 Berlin

+49 30 4000652 - 18

mailto:proxima@lhlk.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177716/6285731

OTS: Proxima Fusion